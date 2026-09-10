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Hradec hledá ředitele Správy nemovitostí, jež přišla podvodem o 46 milionů

Autor:
  10:40
Magistrát města Hradce Králové

Magistrát města Hradce Králové | foto: Ladislav Pošmura, MF DNES

Sídlo Správy nemovitostí Hradec Králové v Kydlinovské ulici.
Magistrát města Hradce Králové
Magistrát města Hradce Králové
Magistrát města Hradce Králové
6 fotografií
Hradecká radnice chystá výběrové řízení na ředitele Správy nemovitostí Hradec Králové. Městská firma v červenci přišla kvůli podvodu s falešnými bankéři o 46 milionů korun, kvůli čemuž rezignovala tehdejší ředitelka Jaroslava Bernhardová. Firmu dočasně vede šéf hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil, který posiluje kontrolu finančních pohybů.

Hradečtí radní už schválili podmínky výběrového řízení na nového ředitele či ředitelku. Radnice tendr vypíše v nejbližších dnech. Pověřený ředitel má za úkol především firmu stabilizovat, aby mohla plnit současné závazky.

Přihlášky na pozici šéfa Správy nemovitostí bude možné podávat do pátku 23. října. Nástup do funkce vedení společnosti radnice předpokládá od začátku roku 2027.

Podrobné informace o výběrovém řízení spolu s dalšími parametry najdou zájemci na úřední desce radnice, na webu či městském Facebooku.

Radnice už dříve uvedla, že fungování Správy nemovitostí není útokem ohroženo a veškeré závazky vůči partnerům nadále plní. Město bezprostředně po útoku provedlo ve firmě interní šetření. Prověřovalo se hlavně nastavení kontrolních mechanismů.

Pravidla nastavila podvedená náměstkyně

Server iDNES.cz už dříve informoval, že finanční pravidla nastavila v minulosti právě žena, která po masivním psychologickém útoku falešných bankéřů a policistů sama v několika platbách převedla peníze na účty podvodníků.

„Interní audit Magistrátu města Hradce Králové potvrdil, že vnitřní kontrolní systém organizace byl nastaven tak, aby každá platební operace v rámci obvyklé finanční kontroly podléhala kontrole nejméně dvou osob, a tento postup byl v běžné praxi standardně dodržován. Šetření současně prokázalo, že statutární zástupkyně organizace využila svého dispozičního oprávnění k bankovnímu účtu a provedla přímé platební transakce zcela mimo obvyklý schvalovací a kontrolní proces,“ uvedla mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.

Odpojila podřízenou a poslala 46 milionů. Hradci se z podvodu zatím vrátila jen malá část

Podle auditorů se tak v případě ztráty 46 milionů korun nejednalo o systémový problém, nýbrž o selhání jednotlivce, který měl možnost pravidla obejít a peníze přímo odeslat bez nutnosti autorizace dalším člověkem. Ekonomická náměstkyně byla totiž při právě probíhající dovolené ředitelky statutární zástupkyní a mohla s účty společnosti ovládat napřímo v bankovnictví.

Zranitelné místo

Po ukončení interního šetření má proto přijít ještě silnější kontrola finančních pohybů.

„Právě absence vícenásobné autorizace přímých bankovních transakcí se v případě sofistikovaného podvodného jednání ukázala jako zranitelné místo, na jehož odstranění již byla přijata nápravná opatření. Závěrečnou kontrolní zprávu na svém úterním jednání schválili radní města,“ doplnila mluvčí.

Kyberútok se v Hradci Králové okamžitě stal hlavním tématem debat nejen politiků a úředníků, ale také běžných lidí. Podivovali se zejména nad tím, že žena posílala platby několik dní v domnění, že veřejné finance naopak zachraňuje, a přesto se s událostí nikomu nesvěřila.

Magistrát města Hradce Králové
Sídlo Správy nemovitostí Hradec Králové v Kydlinovské ulici.
Magistrát města Hradce Králové
Magistrát města Hradce Králové
6 fotografií

Radnice bezprostředně po incidentu oslovila ředitele všech městských organizací, aby prověřili kontrolní mechanismy ve svých firmách.

„Všichni ředitelé (z mé gesce) mi potvrdili, že u nich jsou nastaveny mechanismy, které mají podobné události zabránit. Otázka je, zda je to nastavení i dnes účinné. Víme, že hackeři pracují s určitým náskokem a jejich krokům se těžko předchází,“ připustil tehdy první náměstek primátorky Miroslav Hloušek (ODS), který má na starosti ekonomiku, dopravu a městské organizace.

Pravidla ve Správě nemovitostí byla podle města stará 15 let. Po čerstvých zkušenostech proto městské organizace své interní předpisy postupně upravují. Dojít má k rozsáhlému posílení interního kontrolního prostředí. Schvalování finančních operací má být víceúrovňové a vícefaktorové. Upravit se má také řízení bezpečnostních rizik.

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