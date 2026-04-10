O post ředitele krkonošského parku se uchází 13 lidí, čtyři z nich jsou ze správy

Autor: ,
  11:53
Třináct lidí se ve výběrovém řízení uchází o funkci ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), uvedlo tiskové oddělení ministerstva životního prostředí. Nevyloučilo, že další přihlášky přijdou poštou. Čtyři z přihlášených jsou současní zaměstnanci Správy KRNAP, potvrdili zástupci správy. Mezi nimi je třeba mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
Jako předpokládaný termín nástupu nového ředitele ministerstvo uvádí 4. května, případně podle dohody.

Drahný v pátek ČTK své přihlášení do výběrového řízení potvrdil. Mezi uchazeči jsou podle něj také vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči Správy KRNAP David Krause, ekonomický náměstek ředitele Luděk Khol a vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb.

Odvolaný šéf KRNAP sklízí uznání, kritici kroku ministra se bojí slovenské cesty

Dosavadního ředitele Robina Böhnische v březnu odvolal ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé), stalo se tak po vzájemné dohodě. Böhnisch byl šéfem Správy KRNAP od ledna 2018.

Dočasně je vedením správy parku pověřen vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus.

Hospodářské noviny ve čtvrtek informovaly, že se do výběrového řízení přihlásili mimo jiné náměstek ředitele Správy KRNAP a vedoucí odboru vnitřních věcí Luděk Khol a provozovatel Klínové boudy František Zálešák. Ti to listu také potvrdili.

Mezi požadavky na kandidáta patří například ukončené magisterské vzdělání, ve funkci podnikatelská neangažovanost a občanská bezúhonnost. Zájemci museli poslat do 8. dubna strukturovaný profesní životopis, motivační dopis, vlastní koncepci rozvoje a dalšího směřování KRNAP s rozpracováním priorit na následujících pět let nebo například ověřenou kopii vysokoškolského diplomu.

Ředitel Krkonošského národního parku Böhnisch končí, ministr ho odvolal

Výběrové řízení se podle ministerstva uskuteční ve dvou kolech. V prvním kole budou zhodnoceny zaslané písemné podklady a bude proveden výběr uchazečů, kteří nejlépe odpovídají výše uvedeným požadavkům. Ti budou pozváni k pohovoru.

KRNAP založený v květnu 1963 je nejstarším národním parkem v Česku, zahrnuje podstatnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. I s ochranným pásmem se rozkládá na 55 tisících hektarech.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.