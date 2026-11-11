Jediným bodem jednání byly dotazy na ředitele Petra Moravce ohledně dalšího směřování Správy KRNAP.
Hned na úvod odboráři žádali, aby jim ředitel sdělil „krásnou koncepci“, kterou dosud údajně neviděli. Přitom upozornili, že koncepce byla součástí výběrového řízení, a ředitel by ji tak měl mít připravenou. Kvůli chybějícímu projektoru ji Moravec četl z papírů. Uvedl, že po projednání ve vedení Správy KRNAP ji představí zaměstnancům, případně i veřejnosti.
Upozornil, že koncepce nemění odborné cíle Zásad péče na roky 2023 až 2038, mění však způsob, jak je správa naplňuje.
Mezi zaměstnanci silně rezonují okolnosti odvolání náměstků Luďka Khola a Jakuba Kašpara z minulého úterka, proto se na ně ptali. Ředitel Moravec uvedl, že oba jsou nyní na překážkách v práci a bude jim nabídnuta jiná pozice ve Správě KRNAP.
„Jsem zvědavý, jak to pan ředitel udělá, protože po škrtnutí tabulkových míst na Správě nejsou volné pozice. Mimochodem, já jsem odvolání odmítl převzít osobně a do pošty jsem ho stále nedostal,“ upozornil odvolaný exnáměstek Khol.
Nebyla to ochranka, ale zaměstnanci
Moravec však odborářům odmítl vysvětlit, proč náměstky odvolal. Uvedl jen, že po čtyřech měsících spolupráce neměli jeho důvěru. Popřel, že by při jejich odvolání asistovala bezpečnostní agentura, jak sdělili médiím, podle Moravce šlo o zaměstnance. Když se proti tomu ozvala žena z pléna a pak i další, že tyto muže neznali a netušili, že na Správě pracují, ředitel připustil, že šlo o některé zaměstnance na krátkodobou smlouvu.
„Máme tady 240 zaměstnanců. Není možné, aby všichni znali každého, kdo pro Správu pracuje. Tito lidé měli za úkol zapečetit kanceláře, aby tam nikdo s ničím nemanipuloval. Jsou tam věci, které nejsou určené veřejnosti,“ vysvětlil pro iDNES.cz po skončení schůze Moravec.
Odvolaný náměstek Kašpar, který s Kholem dorazil na pozvání odborů, řekl, že se o výhradách vůči svému působení poprvé dozvěděl až 3. listopadu v 11:00. „Bylo to ve chvíli, kdy jsem dostal odvolání. Do té doby jsem se ani jednou nedozvěděl, že je se mnou pan ředitel nespokojený,“ řekl Kašpar.
Ohledně budoucnosti muzeí, která chyběla v uniklé koncepci, již zveřejnil v říjnu senátor Jan Sobotka (nestr. za STAN), ředitel řekl, že muzea budou pokračovat a správa se žádného majetku zbavovat nebude. Poté na dotaz reportéra iDNES.cz připustil, že v Jilemnici odešla po dohodě pracovnice, která měla na starosti provádění návštěvníků.
„Necháme vás tu ještě tuto sezonu“
Člen výboru odborářů Jiří Louda se dotazoval, jaký smysl mělo propustit deset lidí k lednu 2027, když vedle toho správa uzavřela smlouvy na outsourcing. Ředitel namítl, že jde o tři smlouvy, zatímco bývalé vedení jich uzavřelo daleko více.
Odborář to odmítl: „Vnímáme to jako prázdné a populistické gesto, které má dopad na zaměstnance a přitom reálná úspora je možná žádná. Bylo to jen politické gesto?“
Nato ostře vystoupil ministr Červený, který řekl, že jde o požadavky ministerstva financí na všechny organizace státu.
„Ty požadavky vznikly na základě usnesení vlády a my je prostě musíme naplnit. My vás nemůžeme zaměstnávat, když nám z ministerstva financí nařídili, že vás nemůžeme zaměstnávat. My jsme se domluvili, že vás tu necháme ještě tuto sezonu, že nemůžeme jen tak dělat plošné škrty. Kdyby to bylo politické gesto, tak to škrtneme hned. Já jsem zařídil, abyste byli do konce roku v klidu,“ prohlásil ministr.
Střílíte do vlastní organizace, řekli ministrovi
Delegace z ministerstva čítala nejméně deset lidí. Když padly nepříjemné dotazy, bylo vidět, jak se spolu úředníci posunky dorozumívají, aby někdo přišel s odpovědí za ředitele, když by nevěděl. Několikrát vystoupili náměstci ministra i ředitel odboru rozpočtu MŽP Ivo Gottwald.
Třeba v případě sporné vratky DPH za víc než 20 milionů korun, kterou ministerstvo minulý týden vytklo Správě KRNAP i bývalému ministrovi, začal Gottwald hledat judikaturu k podobným případům. Podle něj nemá smysl se soudit s finanční správou, zaměstnanci si však myslí opak.
„My se tady od roku 2019 snažíme dobrat toho, jak to máme dělat,“ prohlásil odvolaný ekonomický náměstek Khol.
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O sporu kolem DPH se rozhořela víc než půlhodinová debata, která místy přecházela v osobní útoky. Lidem vadilo třeba vystoupení ministra ve Sněmovně s obří složenkou na pokutu KRNAP. Zazněly nesouhlasné hlasy vůči řediteli, že se za KRNAP nepostavil, a na adresu Červeného, že střílí do vlastní organizace.
Řešil se také odchod Josefa Talába, jednoho z finalistů volby ředitele. Nedávno se stal šéfem trutnovských Technických služeb. Kritici se domnívají, že Správa KRNAP kvůli tomu v budoucnu může přijít o peníze z dotací, které Taláb dokázal získávat. Ředitel Moravec však řekl, že Taláb již podepsal smlouvu o spolupráci a bude pokračovat na rozdělaných projektech. Nové zaměstnance ale správa přijímat nebude.
Ubude lidí, ne práce, řekl exnáměstek
Bývalý náměstek Khol řekl, že před deseti lety bylo na správě přes 300 zaměstnanců, teď jich bude 230, a práce neubylo. Upozornil také, že v roce 2025 byl státní příspěvek 190 milionů korun. Kvůli jeho snížení KRNAP za dva roky rozpustí všechny rezervy.
Na jeho slova reagoval Ivo Gottwald, podle něhož původní schválený příspěvek na rok 2025 dosahoval jen 95 milionů a později se navyšoval. I na příští rok ministerstvo počítá s částkou pod 100 milionů. „Toto je jen návrh, který se může navýšit. Toto srovnání není fér. Lžete a lidé vám tleskají, protože vás znají a věří vám,“ obořil se na Khola Gottwald.
Řešilo se také nové auto pro ředitele. Odborář Louda se ptal, proč si ředitel koupil auto za milion, když po dřívějším řediteli zbylo auto dva roky staré.
„Vozidlo nebylo za milion, ale za 740 tisíc. Vysoutěžilo ho ministerstvo financí a bylo nám nabídnuto. Proto jsem na to kývnul, protože tak můžeme získat další vozidlo, které může být někde, kde je potřeba,“ řekl Moravec, že tím Správa získá další vůz.
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Moravec na sebe upozornil na konci září, kdy se dvěma soukromými osobami založil novou asociaci národních parků bez vědomí ředitelů Šumavy, Podyjí a Českého Švýcarska. Asociace pod stejným názvem přitom už dva roky existuje. Ve „stínové“ asociaci zůstal sám, oba spoluzakladatelé akademici Vladimír Bejček a Marek Turčáni oznámili, že ze spolku odcházejí, protože při jeho zakládání neměli všechny potřebné informace.
„Vnímám jako chybu, že jsem to s ostatními řediteli nekomunikoval. Dojde teď k přejmenování asociace a pokud na tom budou trvat, může dojít i k jejímu zrušení,“ připustil před novináři Moravec.
Neklidné časy
Správa KRNAP zažívá bouřlivé měsíce. Bývalého ředitele Robina Böhnische odvolal ministr životního prostředí Červený bez bližšího vysvětlení v březnu.
Starostové kritizovali už průběh výběrového řízení na nového šéfa Správy KRNAP. Do finále se tehdy dostal Petr Moravec, učitel z České lesnické akademie v Trutnově, o němž se spekulovalo, že v tendru zvítězí, což se i v červnu stalo.
Národní park letos hospodaří s nižším rozpočtem. Pokud mu to stačit nebude, čerpá z rezervy například na kalamity. Kvůli škrtům propouští deset lidí namísto dříve předpokládaných 14.
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V posledních týdnech události gradovaly. Některé obce v říjnu zveřejnily uniklé plány na reorganizaci a vyzvaly k odvolání ředitele. Podle odborníků může park čelit tlaku na vyšší těžbu. Přibyla i petice.
V úterý 3. listopadu ředitel Moravec narychlo odvolal dlouholeté náměstky Luďka Khola a Jakuba Kašpara. Odbory jsou kvůli tomu od 4. listopadu ve stávkové pohotovosti.
Minulé úterý Moravec vystoupil s ministrem Červeným na brífinku ve Sněmovně, kde prezentovali výsledek auditu, podle nějž Správa KRNAP v minulosti chybně účtovala DPH. Pochybení bývalého vedení parku i ministerstva za údajných až 100 milionů korun dokládali obří složenkou, se kterou pak ministr vyrazil i před demonstranty. Tam mu Krakonoš předal petici. Další demonstranti se setkali před budovou Správy KRNAP ve Vrchlabí.
Bývalý ředitel Böhnisch dnes pro Seznam Zprávy řekl, že spor s Finanční správou o DPH není uzavřený a měl by zamířit k soudu.
V pondělí ředitel Moravec po mediálním tlaku ukončil zbývající malý úvazek na České lesnické akademii v Trutnově, kde si jeho studenti stěžovali, že se jim nevěnuje. Odchod zdůvodnil pracovním vytížením.
V úterý Správa KRNAP informovala, že zaplnila pozice odvolaných náměstků pověřenými pracovníky. Vedoucí oddělení péče o lesní ekosystémy Dušan Havlík vede ekonomický odbor. Mluvčí Radek Drahný je v čele odboru vnějších vztahů.