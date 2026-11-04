Návrh nové organizační struktury Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), jak o něm v říjnu promluvil vrchlabský starosta a senátor Sobotka, počítá s převedením sekce logistiky a prodeje dřeva přímo pod kancelář ředitele Petra Moravce a se sloučením oddělení ochrany přírody a státní správy do nového odboru.
Podle oslovených odborníků, kteří problematiku správy parku důvěrně znají, to může vést k oslabení nezávislosti státní správy. Přesunutí odbytu dřeva dávají do souvislosti s mrtvým dřevem.
Netuším, proč by prodej dřeva měl být nadřazený jiným agendám. Žádný ředitel Správy KRNAP to nikdy neměl pod sebou.