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Šéf KRNAP má náhradu za odvolané náměstky, jde o dlouholeté pracovníky

Autor:
  16:19
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Mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný vede odbor vnějších vztahů coby náměstek. Snímek je z května 2026 z osazování ochranných sítí na Sněžce.

Mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný vede odbor vnějších vztahů coby náměstek. Snímek je z května 2026 z osazování ochranných sítí na Sněžce. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný vede odbor vnějších vztahů coby náměstek. Snímek je z května 2026 z osazování ochranných sítí na Sněžce.
Mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný vede odbor vnějších vztahů coby náměstek. Snímek je z května 2026 z osazování ochranných sítí na Sněžce.
Mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný vede odbor vnějších vztahů coby náměstek. Snímek je z května 2026 z osazování ochranných sítí na Sněžce.
Mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný vede odbor vnějších vztahů coby náměstek. Snímek je z května 2026 z osazování ochranných sítí na Sněžce.
29 fotografií
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) má po týdnu od odvolání obou letitých náměstků dva nové. Vedoucí oddělení péče o lesní ekosystémy Dušan Havlík vede ekonomický odbor. Mluvčí Radek Drahný je v čele odboru vnějších vztahů.

Ředitel Správy KRNAP Petr Moravec odvolal náměstky Luďka Khola a Jakuba Kašpara minulé úterý. Ti pak v médiích popsali, že to bylo nedůstojné, protože kanceláře opouštěli na hodinu pod dozorem ochranky. Nyní je vedení parku znovu kompletní.

„Vedením obou odborů byli pověřeni dosavadní zaměstnanci Správy KRNAP, kteří dobře znají jejich agendu i fungování organizace,“ uvedl Radek Drahný.

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Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec
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Tisková konference ministra životního prostředí Igora Červeného k situaci ve Správě Krkonošského národního parku, vpravo je ředitel parku Petr Moravec. (3. listopadu 2026)
29 fotografií

Dušan Havlík dosud zastával pozici vedoucího oddělení péče o lesní ekosystémy. Je profesí lesník a má zkušenosti s lesnickým provozem. Drahný působí léta jako tiskový mluvčí Správy KRNAP, věnuje se komunikaci organizace s veřejností, médii a dalšími partnery.

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Ředitel Moravec čelí kritice od obcí, odborníků i neziskovek už z doby, než vůbec od června nastoupil. V posledních týdnech přibyla petice i protesty. Národní park letos hospodaří s nižším rozpočtem a platí provoz z rezervy. Propouští deset lidí, odbory jsou ve stávkové pohotovosti. Některé obce vyzvaly k odvolání ředitele. Podle odborníků může park čelit tlaku na vyšší těžbu.

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Moravce jmenoval ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě), který si přeje jeho setrvání. Před týdnem ministr s ředitelem na brífinku ve Sněmovně prezentovali výsledek auditu, podle nějž Správa KRNAP v minulosti chybně účtovala DPH.

Pochybení bývalého vedení za údajných až 100 milionů korun dokládali obří složenkou, s kterou ministr vyrazil i před demonstranty.

V pondělí ředitel Moravec ukončil zbývající malý úvazek na České lesnické akademii v Trutnově. Studenti si na něj stěžovali, že se jim nevěnuje.

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