Světlušky a čarodějnice škrtáme. Obec paralyzoval neschválený rozpočet

Paralyzovaný život v městysu je důsledkem dlouholetého boje mezi lidmi kolem někdejší starostky Jarmily Novohradské (Prosperita pro městys) a koalicí vedenou hnutím ANO v čele se starostou a krajským radním Zdeňkem Prausem.
Napjaté vztahy panují už třetí volební období. Vyhrotily se právě při schvalování rozpočtu, kdy kvůli hospitalizaci chyběl na zastupitelstvu místostarosta a poměr sil se tím srovnal na 7-7.
Navrhla jsem, aby se místním spolkům a organizacím proplatily příspěvky jako loni. Pro tento návrh nezvedl ruku nikdo z radniční koalice.
zastupitelka Veronika Bartošová (ODS)
„Měli jsme většinu jednoho hlasu, ale pan místostarosta je od října dlouhodobě hospitalizován. Snažíme se s opozicí komunikovat, jenže jsme se nedozvěděli, co vlastně chtějí. Oni nechtějí cyklostezku, ale ta už je podepsaná. Už se na ní pracuje,“ říká starosta Zdeněk Praus (ANO).