Když o tělocvičnu soutěží architekti. Hala v Nové Pace má i lezeckou stěnu

Hejtmanství zřizuje v Nové Pace tři střední školy. Až dosud neměla žádná z nich odpovídající zázemí. To se nyní mění. Nový objekt poslouží nejen gymnáziu, ale i dalším školám.
„Jsem rád, že se podařilo v Nové Pace vybudovat moderní sportovní halu, která bude sloužit nejen studentům, ale také sportovním klubům a veřejnosti. Takové projekty mají smysl právě proto, že jejich využití nekončí poslední vyučovací hodinou,“ uvedl hejtman Petr Koleta (ANO).
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U škol v Nové Pace vznikne sportovní hala, vítězný návrh je i úsporný
Stavba haly začala v roce 2023 a kraj ji financoval z vlastního rozpočtu. Objekt má zelenou střechou a stojí v zadní části areálu gymnázia. Prakticky navazuje na školní budovu. Uvnitř je sportovní plocha s hledištěm, horolezecká stěna, posilovna, nářaďovny, šatny s umývárnami, toalety a výtah.
Stavbaři upravili také okolní zpevněné plochy, dkošlo k výsadbě zeleně, zvýšení počtu parkovacích míst a instalaci nového venkovního osvětlení. Součástí zakázky byly také přeložky inženýrských sítí a vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu. Všechny vstupy do tělocvičny jsou bezbariérové a umožní tak přístup i osobám se zdravotním postižením.
„Sportovní hala v Nové Pace výrazně zlepší podmínky pro výuku tělesné výchovy. Žáci i učitelé získají dostatek prostoru pro nejrůznější sportovní aktivity a díky modernímu vybavení také příležitosti vyzkoušet si disciplíny, na které dosud nebylo ve škole dostatečné zázemí,“ řekla náměstkyně hejtmana pro oblast školství Jana Berkovcová (ANO).
Královéhradecký kraj si před sedmi lety v Nové Pace vyzkoušel vůbec poprvé zadání projektu formou architektonické soutěže. Zvítězil v ní návrh ateliéru Studený architekti ze Slovenska, jehož tým posléze ve spolupráci s brněnskou firmou INTERPLAN-CZ zpracoval projektovou dokumentaci.
„Škola má výraznou architekturu. Myslíme, že svým objemem a výrazem ve městě a ve svém okolí hraje určitou roli. Snažili jsme se jí přidat něco, co jí nekonkuruje ani objemově, ani výrazově a spíše vyplňuje narušení, které vzniklo časem různými dodatky,“ popsal před lety architektonické řešení architekt Ján Studený, který stojí třeba za přestavbou pardubického sportovního areálu Dukla.
Kraj měl požadavek, aby se v objektu mohly odehrávat dvě hodiny tělocviku současně. To proto, že sportovní hala bude sloužit více školám. Původní odhady nákladů byly pouhých 30 milionů korun, nakonec vinou úprav i prudkého nárůstu cen se projekt vyšplhal na 100,4 milionu korun bez daně. Stavbu realizovala hradecká společnost VALC.
Na Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou v Nové Pace chodí přibližně 420 studentů. V letošním školním roce otevřela škola tři obory pro nové žáky: Čtyřleté gymnázium, Předškolní a mimoškolní pedagogiku a nový obor Pedagogické lyceum.