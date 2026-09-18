Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Když o tělocvičnu soutěží architekti. Hala v Nové Pace má i lezeckou stěnu

Autor:
  16:28
Nová sportovní hala v areálu gymnázia v Nové Pace na Jičínsku.

Nová sportovní hala v areálu gymnázia v Nové Pace na Jičínsku. | foto: Královéhradecký kraj, David Taneček,  ČTK

Nová sportovní hala v areálu gymnázia v Nové Pace na Jičínsku.
Nová sportovní hala v areálu gymnázia v Nové Pace na Jičínsku.
Nová sportovní hala v areálu gymnázia v Nové Pace na Jičínsku.
Nová sportovní hala v areálu gymnázia v Nové Pace na Jičínsku.
10 fotografií
Sportovní halu za více než 100 milionů korun získalo gymnázium v Nové Pace na Jičínsku. Královéhradecký kraj ji před lety jako vůbec první svou investici zadal autorům prostřednictvím architektonické soutěže. Výsledek je viditelný na první pohled. Hala je citlivě zasazená do svahu a nabízí také rozlehlou lezeckou stěnu. Kromě výuky poslouží i pro sportovní aktivity veřejnosti.

Hejtmanství zřizuje v Nové Pace tři střední školy. Až dosud neměla žádná z nich odpovídající zázemí. To se nyní mění. Nový objekt poslouží nejen gymnáziu, ale i dalším školám.

„Jsem rád, že se podařilo v Nové Pace vybudovat moderní sportovní halu, která bude sloužit nejen studentům, ale také sportovním klubům a veřejnosti. Takové projekty mají smysl právě proto, že jejich využití nekončí poslední vyučovací hodinou,“ uvedl hejtman Petr Koleta (ANO).

U škol v Nové Pace vznikne sportovní hala, vítězný návrh je i úsporný

Stavba haly začala v roce 2023 a kraj ji financoval z vlastního rozpočtu. Objekt má zelenou střechou a stojí v zadní části areálu gymnázia. Prakticky navazuje na školní budovu. Uvnitř je sportovní plocha s hledištěm, horolezecká stěna, posilovna, nářaďovny, šatny s umývárnami, toalety a výtah.

Stavbaři upravili také okolní zpevněné plochy, dkošlo k výsadbě zeleně, zvýšení počtu parkovacích míst a instalaci nového venkovního osvětlení. Součástí zakázky byly také přeložky inženýrských sítí a vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu. Všechny vstupy do tělocvičny jsou bezbariérové a umožní tak přístup i osobám se zdravotním postižením.

„Sportovní hala v Nové Pace výrazně zlepší podmínky pro výuku tělesné výchovy. Žáci i učitelé získají dostatek prostoru pro nejrůznější sportovní aktivity a díky modernímu vybavení také příležitosti vyzkoušet si disciplíny, na které dosud nebylo ve škole dostatečné zázemí,“ řekla náměstkyně hejtmana pro oblast školství Jana Berkovcová (ANO).

Nová sportovní hala v areálu gymnázia v Nové Pace na Jičínsku.
Nová sportovní hala v areálu gymnázia v Nové Pace na Jičínsku.
Nová sportovní hala v areálu gymnázia v Nové Pace na Jičínsku.
Nová sportovní hala v areálu gymnázia v Nové Pace na Jičínsku.
10 fotografií

Královéhradecký kraj si před sedmi lety v Nové Pace vyzkoušel vůbec poprvé zadání projektu formou architektonické soutěže. Zvítězil v ní návrh ateliéru Studený architekti ze Slovenska, jehož tým posléze ve spolupráci s brněnskou firmou INTERPLAN-CZ zpracoval projektovou dokumentaci.

„Škola má výraznou architekturu. Myslíme, že svým objemem a výrazem ve městě a ve svém okolí hraje určitou roli. Snažili jsme se jí přidat něco, co jí nekonkuruje ani objemově, ani výrazově a spíše vyplňuje narušení, které vzniklo časem různými dodatky,“ popsal před lety architektonické řešení architekt Ján Studený, který stojí třeba za přestavbou pardubického sportovního areálu Dukla.

Kraj měl požadavek, aby se v objektu mohly odehrávat dvě hodiny tělocviku současně. To proto, že sportovní hala bude sloužit více školám. Původní odhady nákladů byly pouhých 30 milionů korun, nakonec vinou úprav i prudkého nárůstu cen se projekt vyšplhal na 100,4 milionu korun bez daně. Stavbu realizovala hradecká společnost VALC.

Na Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou v Nové Pace chodí přibližně 420 studentů. V letošním školním roce otevřela škola tři obory pro nové žáky: Čtyřleté gymnázium, Předškolní a mimoškolní pedagogiku a nový obor Pedagogické lyceum.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

KVÍZ: Jak znáte Ratibořice a Babiččino údolí ze slavné knihy Boženy Němcové?

Návštěva Babiččina údolí je skoro povinnost.

Romantické údolí podél řeky Úpy, pestré lesy, dole lučiny se starými solitéry, zámek i vesnická stavení. Do Ratibořic svého dětství zasadila spisovatelka Božena Němcová dějiště své novely Babička...

Nezvyklý test ve dvorské zoo. Elitní lezec zkoušel uniknout z výběhu opic

Sedmnáctinásobný mistr republiky v boulderingu a lezení na obtížnost Martin...

Královédvorský Safari park provedl zajímavý test, aby měl jistotu, že z upraveného výběhu primátů neuteče fyzicky zdatný samec šimpanze čego Guis. Z venkovního výběhu se proto pokusil uprchnout český...

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

V josefovské pevnosti se zhroutila bytelná zeď, suť prohledával cvičený pes

Hasiči v Josefově prohledali sutiny spadlé zdi, zda pod nimi někdo není. (15....

V úterý v noci se zhroutila zeď v jednom z vnitrobloků pevnosti v Josefově na Náchodsku. Hasiči místo prohledávali i se speciálně cvičeným psem, zda pod sutinami někdo není.

Autokemp by jednou mohl být opravdovou rozkoší, říká nový šéf areálu u Rozkoše

Nový plážový bar v Autokempu Rozkoš (červenec 2026)

Autokemp Rozkoš v České Skalici prochází nevídanou proměnou. V zařízení, které mělo pověst socialistického skanzenu, kde se zastavil čas, investovali do oprav, nového plážového baru s písečnou pláží,...

Když o tělocvičnu soutěží architekti. Hala v Nové Pace má i lezeckou stěnu

Nová sportovní hala v areálu gymnázia v Nové Pace na Jičínsku.

Sportovní halu za více než 100 milionů korun získalo gymnázium v Nové Pace na Jičínsku. Královéhradecký kraj ji před lety jako vůbec první svou investici zadal autorům prostřednictvím architektonické...

18. září 2026  16:28

Mekka akvaristiky. Dvě stovky druhů vystavují nadšenci v Rychnově

47. ročník výstavy AkvaEXPO v Rychnově nad Kněžnou (17. září 2026).

Rychnov nad Kněžnou se stal na týden centrem evropské akvaristiky. Do neděle se tu koná největší nekomerční výstava na kontinentu AkvaEXPO, letos už po 47. Do zdejších sálů v domě chovatelů míří...

18. září 2026  11:30

V josefovské pevnosti se zhroutila bytelná zeď, suť prohledával cvičený pes

Hasiči v Josefově prohledali sutiny spadlé zdi, zda pod nimi někdo není. (15....

V úterý v noci se zhroutila zeď v jednom z vnitrobloků pevnosti v Josefově na Náchodsku. Hasiči místo prohledávali i se speciálně cvičeným psem, zda pod sutinami někdo není.

17. září 2026  16:11

Volby do Senátu na Královéhradecku slibují silný souboj už v prvním kole

ilustrační snímek

K dramatickému souboji podle všeho dojde už v prvním kole senátních voleb v obvodu Hradec Králové. Kandidátů je tentokrát sedm. Proti Janu Holáskovi, který mandát obhajuje, jdou třeba známé...

17. září 2026  13:10

Muž zkolaboval u nádraží. Zatímco ho zachraňovali, přišel o batoh se stovkami eur

ilustrační snímek

Terčem zloděje se v Jaroměři na Náchodsku nejspíš stal muž v bezvědomí, který zkolaboval před vlakovým nádražím. Zatímco jiní lidé poskytovali první pomoc, kdosi odcizil jeho batoh. Policisté batoh...

17. září 2026  9:35

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

16. září 2026  20:44,  aktualizováno  21:33

Osmiletý distanc pro Sedmáka. Hradecký manažer pyká za sázení a manipulaci

Hrající manažer hradeckého klubu Peter Sedmák zakončuje na koš Polabí.

Peter Sedmák, sportovní manažer a člen představenstva basketbalového Hradce Králové, dostal od mezinárodní federace FIBA osmiletý zákaz činnosti. Organizace na oficiálním webu uvedla, že bývalého...

14. září 2026  14:51,  aktualizováno  16. 9. 18:44

Chci ukazovat krásu i varovat, tornádo na Moravě byl zlom, říká 14letý lovec bouřek

Premium
Shelf cloud nad Hradcem Králové (31. srpna 2026)

Čtrnáctiletý Matyáš z Hradce Králové letos založil na facebooku profil Bouřkář CZ - meteo a radar. Věnuje se sledování radarů a meteorologii, fotí bouřky, hvězdy i struktury mraků. Varuje před...

16. září 2026

Rekordmanem už na startu. Opotřebovaný se necítím, tvrdí hradecký kouč Martinec

Trenér Tomáš Martinec při focení královéhradeckých hokejistů

Stačí, že hradecký tým ve středu vyjede v Pardubicích na led k prvnímu zápasu a v právě začínající extraligové sezoně už bude mít jedno prvenství v kapse. Tomáš Martinec totiž se stane nejdéle...

16. září 2026  11:08

Případ minerálky se stopami žíraviny. Kriminalisté prověřují okolnosti

ilustrační snímek

Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu pitné vody Natura, zachycené v lahvi na Slovensku, jejíž laboratorní rozbor podle slovenských úřadů naznačil přítomnost žíraviny. Kriminalisté...

16. září 2026  10:27

Maskovaný predátor. Na síti si říkal Kikina a loudil z dívek fotky, byt měl jako skládku

Domovní prohlídka u sedmatřicetiletého muže z Litoměřicka

Nedospělé dívky lovil na sociálních sítích sedmatřicetiletý muž z Litoměřicka. Měl falešné ženské profily a nejčastěji vystupoval pod jménem „Kikina Neřeš“. Aby navázal vztah a vzbudil důvěru,...

15. září 2026  15:29

Z modernizace stadionu ve Dvoře Králové zatím sešlo, kasa je prázdná

Městský stadion pod Hankovým domem ve Dvoře Králové nad Labem

Rekonstrukce letního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku se odkládá na neurčito. Kvůli finanční krizi města zastupitelé na poslední schůzi zrušili výběrové řízení. Padesát let starou...

15. září 2026  10:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet