Nová hala v Dobrušce spolkne sto milionů, poslouží školám i sportovcům

Hrají první ligu, ale na domácí zápasy musejí jezdit desítky kilometrů do Kostelce nad Orlicí, Rokytnice v Orlických horách nebo do Náchoda. Řeč je o dorosteneckém a ženském týmu florbalistů z Dobrušky na Rychnovsku.

Přestože se ve městě sportu daří a zdejší klub i s dalšími oddíly mají na 200 členů, neměli dosud hráči plnohodnotné domácí hřiště. To se příští rok změní.

„Hala nám hrozně chybí. Roky jezdíme na domácí zápasy nějakých 30 kilometrů daleko. Ušetří nám to hromadu času, ale i financí, a pomůže tento sport ještě zatraktivnit. Fanoušci už za námi nebudou muset cestovat,“ míní předseda florbalového klubu FBC Dobruška Jan Černý.

Florbalisté nyní trénují v domovském městě v hale u Základní školy Františka Kupky, ale tamní hřiště má rozměry jen 30 na 15 metrů, zatímco sportovní regule požadují 40 na 20 metrů. Takové nemá žádná tělocvična v Dobrušce.

Hala by se měla otevřít za rok

Podobné obtíže jako florbalisté řeší i oddíl badmintonu. Ten sice získal výjimku pro pořádání krajských turnajů v tělocvičně místní průmyslovky, avšak národní turnaje pořádat nesmí. Objíždí proto závody v širokém okolí a kromě Dobrušky trénuje i v Novém Městě nad Metují.

Hala v Dobrušce 96 milionů korun včetně daně . Za tolik halu postaví společnost PS Brno.

. Za tolik halu postaví společnost PS Brno. 13 měsíců potrvá stavba. Od června 2022 se počítá se zkušebním provozem.

„Tělocvična má 4 kurty, my potřebujeme 5. Není tam tribuna pro diváky a ani zázemí není úplně ideální na pořádání turnajů. Navíc je potřeba minimálně devítimetrový strop, právě na ten máme výjimku, ale je to skoro pro ostudu,“ přiznává člen vedení oddílu Václav Drašnar.

Potíže by se měly rozplynout za rok s otevřením nové sportovní haly v Pulické ulici. Radnice ji projektovala i na základě připomínek obou oddílů, má tak parametry i pro vrcholné soutěže. Kromě dostatečně velkého hřiště bude mít potřebnou výšku 10 metrů nebo tribunu pro 200 diváků.

„Celá Dobruška léta volá po sportovní hale. Připravovali jsme ji asi 8 let. Umístění jsme zvolili kvůli tomu, že hned vedle je Základní škola Pulická a gymnázium, o kousek dál Podorlické vzdělávací centrum. Hala tak bude odpoledne sloužit sportovcům a dopoledne těmto třem školám,“ naznačuje budoucí provoz starosta Dobrušky Petr Lžíčař (SNK – VPVRD).

Umělý kopec pro sáňkování

Objekt roste na zahradě základní školy, se kterou bude na úrovni druhého podlaží propojený krčkem. Skrývka zeminy už začala, nyní stavaři demolovali sklad zahradního náčiní.

„Vybagrovanou zeminu nám navezou do zadní části pozemku, kde vyroste umělý kopec pro sáňkování,“ říká ředitelka Základní školy Pulická Michaela Petráčková.

Díky propojení budou moci žáci školy chodit na tělocvik jen v přezůvkách. To dosud nešlo. Za výukou se totiž přesouvali do nedalekého gymnázia, což znamenalo zkrácení výuky i nutnost spojovat hodiny do delších celků, aby netrávili většinu hodiny přesunem. Samotná škola má jen menší tělocvičnu ve druhém patře.

„Je to opravdu jen malý sál pro žáky prvního stupně. Už výuka ve 4. a 5. třídě, kdy se třída dělí na holky a kluky, je problém,“ upozorňuje ředitelka.

Samotná hala bude mít dva přístavky. V zadním přízemním budou dvě nářaďovny a zahradní sklad, přední přístavba bude dvoupatrová. Dole bude hlavní zázemí sportovců s šatnami, klubovnou, ošetřovnou a sklady, ale také s technickou místností nebo hlavními toaletami.

V patře budou tribuny pro diváky a za nimi menší tělocvična se zrcadlovou stěnou, další toalety, šatny a chodba ke spojovacímu krčku. Stavebně tak budou odděleny prostory pro převlékání žáků základní školy a ostatních sportovců.

„Do 15 hodin by nové prostory měly sloužit školám, pak sportovním oddílům a o víkendu se počítá se zápasy či turnaji. Halu lze rozdělit na tři části. Mohou tam být třeba tři třídy současně, volejbal se může hrát na dvou hřištích napříč, ale třeba florbal potřebuje celou plochu,“ vysvětluje Lžíčař.

Město usiluje o dotaci

Objekt za 96 milionů korun včetně daně staví společnost PS Brno. Hotov má být za 13 měsíců a od června do srpna příštího roku se počítá se zkušebním provozem a dovybavením sportovními potřebami.

Dobruška stavbu zatím financuje z vlastních úspor. Dva miliony korun získala od Královéhradeckého kraje, o dalších 30 milionů se uchází u ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

„Máme příslib dotace, ale zatím ne konečné rozhodnutí. Jde o původní program ministerstva školství, který přebrala Národní sportovní agentura, ale protože ještě neměla aparát, tak program vypsalo MMR,“ říká starosta.

Kluby očekávají, že nová hala ještě zvýší zájem místních o sport. Přitáhne také více fanoušků, kteří již nebudou muset za zápasy cestovat.

„Předpokládám, že s novou halou nám bude Dobruška stačit a že opět budeme moci pořádat turnaje národních kategorií, které teď v Dobrušce chybějí,“ míní Drašnar.