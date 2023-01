Špindl se chystá na 20 tisíc fandů, do Krkonoš míří fenomenální Shiffrinová

Pořadatelé očekávají, že v sobotu i v neděli přijede deset tisíc diváků. Jakmile se špindlerovská parkoviště zaplní, do střediska budou moci vjet pouze rezidenti, zaměstnanci a ubytovaní hosté.

V roce 2019 se na souboj Petry Vlhové s Mikaelou Shiffrinovou přijelo podívat na 19 tisíc lidí. Podobnou návštěvu organizátoři očekávají i tentokrát. Už na začátku týdne byly vstupenky skoro vyprodány a zbývala poslední místa na stání. Maximální denní kapacita na dojezdu sjezdovek ve Svatém Petru je deset tisíc diváků.

Systém kontrolních bodů

Připravena budou záchytná parkoviště P1, P2 a P3 u Labské přehrady a u dolní stanice lanovky Hromovka ve Špindlerově Mlýně a také u sportovního areálu Vejsplachy ve Vrchlabí. V parkoviště se promění i silnice mezi křižovatkou s Pražskou ulicí a kruhovým objezdem u čerpací stanice.

„Policisté budou dohlížet na příjezd všech návštěvníků, pomáhat budou i při organizaci parkování vozidel u Vrchlabí po zaplnění parkovacích kapacit ve Špindlerově Mlýně,“ sdělila mluvčí krajské policie Magdaléna Vlčková.

Mezi Vrchlabím a Špindlem bude zdarma k dispozici kyvadlová doprava. Autobusy pojedou v patnáctiminutových intervalech. „Pokud by došlo k zaplnění všech dostupných kapacit, bude k dispozici také parkování na obchvatu Vrchlabí,“ uvádějí pořadatelé.

Hromadnou dopravu po Špindlerově Mlýně zajistí čtyři skibusové linky, bez omezení pojedou i taxi. Řidiči na cestě do střediska musí počítat s omezeními.

Po zaplnění špindlerovských parkovišť se spustí systém kontrolních bodů, první bude v Herlíkovicích. Pořadatelé dál pustí pouze řidiče s povolenkami k vjezdu, na který mají nárok rezidenti, zdejší zaměstnanci a hosté ubytovaní ve špindlerovských hotelech a penzionech. Celý víkend platí z Herlíkovic do Špindlu zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny.

Sjezdovka dostala injekce

Areál ve Svatém Petru je na největší akci zimy připraven. Na dojezdu sjezdovek stojí tribuny, kolem trati jsou ochranné sítě, časomíra a zázemí. Závodní trať organizátoři prolévali vodou, ve středu dělali injektáž sjezdovky, při níž vodu vstřikovali pod tlakem přímo do závodního svahu. Shiffrinová a spol. si černou sjezdovku poprvé projedou v pátek dopoledne, odpoledne trenéři postaví trať pro sobotní slalom.

„Doděláváme poslední detaily a na sjezdovce provedeme finální úpravu, aby si závodnice v pátek mohly trať projet. Definitivně o tom rozhodneme ráno podle kondice sjezdovky, ale předpokládáme že to bude možné, protože sjezdovka je ve velmi dobrém stavu,“ řekl ve čtvrtek MF DNES šéf organizačního výboru Max Gottfried.

Na přípravu svahu měli organizátoři málo času. Studená fronta přišla až v posledním možném termínu a nebyl prostor na žádné klopýtnutí.

„Harmonogram byl hodně našlapaný,“ přiznal Max Gottfried, který stál v čele organizačního výboru už v roce 2019, kdy se závody světového poháru do Špindlerova Mlýna vrátily po osmi letech.

„Jsme pevně přesvědčeni, že závod nabídne perfektní podmínky. Trať bude silná, ledová a zároveň bezpečná,“ ujistil zástupce ředitele závodu Petr Záhrobský mladší.

Lyžařky se budou rozjíždět na tréninkové trati v horní části černé sjezdovky. Původně se ve Špindlerově Mlýně měly jet slalom klasický i obří, avšak ten pořadatelé kvůli počasí už před dvěma týdny zrušili. V neděli závodnice absolvují druhý slalom. Naprostá většina týmů do střediska přijela ve čtvrtek odpoledne.

Na stavbě tribun, přípravě trati, zázemí a přípravách se podílí 600 pracovníků a dobrovolníků. Přestože ještě na začátku roku to v Krkonoších vypadalo jako na jaře, ve druhé polovině ledna se vrátila zima se vším všudy. Na sobotu meteorologové předpovídají zataženo se sněžením, v neděli dopoledne by mělo vykouknout slunce. Celý víkend bude mrznout.

Promo do celého světa

Po dvou vítězstvích Mikaely Shiffrinové v italském Kronplatzu, kde se světový pohár jel uprostřed týdne, dostanou závody ve Špindlerově Mlýně nový náboj. Fenomenální Američanka totiž v Krkonoších může dorovnat absolutní rekord v počtu vítězství ve světovém poháru. S 86 prvenstvími ho více než 30 let drží legendární Švéd Ingemar Stenmark. Sedmadvacetiletá rodačka z Colorada jich má 84.

V roce 2019 Shiffrinová ve Špindlu ovládla slalom a Petra Vlhová zvítězila na trati obřího slalomu. Tentokrát je podle aktuální formy jasnou favoritkou Američanka. Slovenská šampionka v letošní sezoně sbírá hlavně druhá a třetí místa. Vyhrála pouze jednou, v lednu při večerním slalomu v rakouském Flachau.

Špindlerův Mlýn má pro Mikaelu Shiffrinovou zvláštní symboliku. V roce 2011 zde v 15 letech absolvovala vůbec první závod ve svěťáku. „Je to pro mě mimořádné místo, takže se tam opravdu těším,“ řekla novinářům po středečním závodě na Kronplatzu.

Světový pohár se ve Špindlerově Mlýně poprvé uskutečnil v roce 2005. Víkendové závody budou pátou zastávkou nejprestižnějšího lyžařského seriálu ve Svatém Petru.

„Špindl má díky tomu promo do celého světa. Je to pro nás unikátní akce a jsme šťastní, že se tady světový pohár opět koná,“ řekl starosta Martin Jandura (nestraník, Špindlerův Mlýn – Město s vizí). Pro krkonošské středisko to je druhá významná sportovní akce hned po sobě. Teprve ve čtvrtek skončila olympiáda dětí a mládeže, jejímž centrem Špindlerův Mlýn byl.