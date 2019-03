Špindlerův Mlýn se kvůli sjezdařce Vlhové proměnil ve slovenskou vesnici

Do Krkonoš přijelo Petru Vlhovou podpořit několik tisíc fanoušků, kteří na plné čáře zastínili ty české. Slováci zaháněli žízeň slivovicí a nedali se přehlédnout. Středisko dunělo pod náporem jejich hlasivek.

Někteří fanoušci přiznali, že se na závod těšili už týdny dopředu. Třeba jako Petr z Turnova, který čekal na kyvadlovou dopravu na začátku Vrchlabí už od sedmé ráno.

„Strašně se těším. Jenže řidič říkal, že pojedeme až bude plný autobus. Ale tady nikdo není, doufám že to všechno stihneme. Nechci přijít pozdě,“ strachoval se Petr, který vyrazil s manželkou a dvěma dětmi.

Většina fanoušků si vzala slova organizátorů k srdci a do Špindlerova Mlýna vyrazila s velkým náskokem. Policisté posílení o několik pracovníků ve žlutých vestách neměli okolo půl osmé ráno skoro žádnou práci.

„Je tu klid. Čekali jsme větší nával, ale to se ještě změní. Cestou máme připravených několik záchytných parkovišť, takže se to může plnit tam,“ řekl policista řídící dopravu na okraji Vrchlabí směrem na Špindlerův Mlýn.

Petr se před osmou ráno dočkal, ačkoliv v autobuse seděla jen jeho rodina a redaktorka MF DNES, řidič vyrazil vstříc lyžařskému středisku.

„Všechno je úplně jinak, než si organizátoři představovali. Jsem opravdu zvědavý, jak to bude dneska vypadat. Teď je všechno zmatené a nikdo neví, co říkat nebo dělat,“ zmínil s úsměvem řidič autobusu Adam Lenský.

Po osmé ráno dorazil autobus se zhruba deseti cestujícími, kteří nastoupili cestou, na špindlerovské autobusové nádraží. „Tady skoro nikdo není, ale naštěstí jsme to stihli,“ radoval se Petr a loučil se s širokým úsměvem.

Autobusové nádraží v půl deváté opravdu zelo prázdnotou, ale jinak tomu bylo u brány areálu. Vchody byly rozděleny podle typu vstupenky, což některým fanouškům dělalo problém.

„Já tomu nerozumím. Nápisy jsou anglicky a vůbec nevím, kam si mám stoupnout. Hlavně už by to mohli otevřít. Lidi se tady přeskakují ,“ rozčilovala se pětašedesátiletá Anežka z Prahy.

Její názor sdíleli všichni. „Je mi zima a trvá to. Chci domů,“ naříkala malá fanynka, která se snažila drát dopředu.

Brány se stále neotevíraly, fanoušků přibývalo a mačkání v řadě se stupňovalo. Jediní, kdo neztráceli hlavu ani v chladném počasí, byli slivovicí posilnění fanoušci ze Slovenska.

„Jsou divný,“ znělo od německé turistky stojící v řadě za redaktorkou, když jeden z fanoušků začal skandovat jméno Petry Vlhové. K němu se přidala celá jeho skupinka, která místo před vstupem změnila ve slovenský skandující kotel. „My jsme tady doma!’' znělo opakovaně.

Úleva a vysvobození nastalo až v momentě, kdy se i do zadních zad rozkřiklo, že se brány konečně otevřely. V tu chvíli zavládla skutečně euforická nálada, která opět probudila slovenské raubíře.

Ten, kdo se do areálu dostal a obdržel náramek, aby se mohl vrátit, zase pospíchal dolů na autobusové nádraží, kde začínal uvítací průvod.

V půl desáté už rozehřívali bubeníci svá kladívka, za jejichž doprovodu vedl zástup stovky fanoušků do areálu. Stejně jako všude jinde i v průvodu vládli slovenští fandové, kteří skandovali, mávali vlajkami a nesli pyšně několik transparentů.

„Je to super. Přijeli jsme z Košic, ale vyrazili jsme radši už včera. Ubytovaní jsme v Polsku, tady v Česku je to drahé a pořádně se nedalo nic sehnat,“ komentovaly kamarádky Sylvia s Martou.

Veselá nálada se po příchodu do areálu změnila na bojovou. Fanoušci vkládali do Petry Vlhové velké naděje. „Je nejlepší a určitě to vyhraje. Věříme jí všichni, je skvělá,“ jásal Peter Hampl z Žiliny.

Dvě velké tribuny opět zaplnily vlajky Slovenska a transparenty: „Peťa si top! Si naša hviezda. Liptovský Mikuláš,“ stálo na jednom z nich.

Mezi fanoušky přišel i otec hvězdy

Hvízdání, skandování a tleskání doprovázelo Petru Vlhovou v prvním kole obřího slalomu. „Jeď. Péťo, to dáš!“ křičeli fanoušci v kotli jeden přes druhého.

Po jízdách největších favoritek se většina fanoušků přesunula dolů do města. „Slavíme, ona to dá,“ ozývalo se ze všech stran. Ze všech hospod po městě zněly slovenské písně.

„Jsme tady doma, je tady skvělá nálada. Jsme tady až do zítra, takže to dneska pořádně zapijeme,“ vyprávěl v jedné z hospod Zbyněk Radous, jehož slova přerušil příchod otce Petry Vlhové, Iva Vlhy.

Jeho přítomnost překvapila nejednoho fanouška, Vlha si vysloužil obrovský potlesk i písničku na přivítanou. Tu si s fanoušky i zazpíval a s několika si udělal také fotku.

„Jsem na dceru pyšný, ale ještě nechci nic zakřiknout. Teď uvidíme, jak to dopadne. Musíme věřit. Jinak ve Špindlu je skvělá nálada, přijdu si jako doma,“ řekl.