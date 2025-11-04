Ve Špindlerově Mlýně začali usazovat most přes Labe, propojí skiareály

  13:12
Stavbaři začali v úterý usazovat nosné konstrukce nového lyžařského mostu přes řeku Labe u Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně. Most a výstavba nové lanovky z parkoviště P1 směrem na Hromovku představuje klíčovou fázi miliardového projektu na propojení lyžařských areálů Svatý Petr a Medvědín.

Most bude součástí dojezdu pod sjezdovkou Přehradní k dolním stanicím plánovaných lanovek spojujících oba areály. Lyžařům začne sloužit příští rok. Provozovatelem skiareálu je společnost Melida.

Cílem propojení obou areálů je umožnit lyžařům přejet z jedné strany údolí na druhou po sjezdovkách a za využití lanovek bez nutnosti využívat auto nebo skibus. Propojení povede po ploše současného parkoviště P1, kde vzniknou dolní stanice lanovek a kam bude ústit sjezdovka od Hromovky a také z Medvědína. Propojení by mělo zklidnit ve městě dopravu.

„O propojení areálů Svatý Petr a Medvědín se ve Špindlerově Mlýně mluví už řadu let. Sen se stává skutečností,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

Usazování konstrukce lyžařského mostu přes Labe ve skiareálu ve Špindlerově Mlýně (4. listopadu 2025)
Ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš
Usazování konstrukce lyžařského mostu přes Labe ve skiareálu ve Špindlerově Mlýně (4. listopadu 2025)
Usazování konstrukce lyžařského mostu přes Labe ve skiareálu ve Špindlerově Mlýně (4. listopadu 2025)
Délka mostu je 69,8 metru, výška nade dnem Labe je 13,1 metru a plocha mostu 944 metrů čtverečních. Most tvoří čtyři příhradové hlavní nosníky o rozpětí 51 metrů se spřaženou železobetonovou deskou, která teprve vznikne. Spodní stavba je z monolitického betonu. Každý díl, který dnes vyzvedl jeřáb, váží 70 tun. Most je navržen na zatížení sněhem, provozem lyžařů a sněžnou rolbou, pro letní období pak i na přejezd 25tunového nákladního vozidla, uvedli zástupci skiareálu.

Lyžařský most pomůže vybudovat šestimístnou lanovku s krycí bublinou. Lanovka, která by měla začít vznikat příští rok na jaře, aby byla do zimy 2026/2027 hotová, propojí parkoviště P1 u Labské přehrady s Hromovkou.

Nový most umožní přepravu materiálu na stavbu lanovky mimo centrum města. Celkové náklady na vybudování šestimístné lanovky, mostu přes Labe a zasněžování jsou okolo 370 milionů korun, z toho přes 70 milionů připadne na vybudování samotného mostu.

Propojí se Svatý Petr a Medvědín, vzniknou nové sjezdovky, říká šéf areálu ve Špindlu

Součástí lyžařských příjezdů k dolním stanicím lanovek v místě parkoviště P1 budou dva lyžařské mosty, jeden budovaný přes Labe a druhý, zatím ještě v plánech, z medvědínské strany. Oba mosty mají stavební povolení.

Další etapou bude dokončení sjezdovky z Medvědína včetně druhého lyžařského mostu přes příjezdovou silnici do střediska a následně výstavba kabinové lanovky na protější straně směrem k Medvědínu.

Zástupci skiareálu konkrétní termíny výstavby druhé lanovky i mostu navazujícího na sjezdovku od Medvědína neuvedli. Podle nich by most přes silnici a dokončení sjezdovky z Medvědína měly přijít na řadu v co nejkratší možné době po zprovoznění nové šestisedačky na Hromovku. V závěrečné fázi vybudují z parkoviště P1 kabinkovou lanovku na Medvědín.

Skiareál investoval do projektu propojení už přes 300 milionů korun. V roce 2023 vybudoval sjezdovku Přehradní, rozšířil modrou sjezdovku ve Svatém Petru a Vodovodní z Horních Míseček na Medvědín. Vybudoval také zařízení pro čerpání vody pro zasněžování z Labské přehrady. Celkové náklady na projekt propojení areálu se po vynucené revizi výdajů pohybují okolo jedné miliardy korun.

6. prosince 2024
Vlak najel v Hradci Králové na kamení. Provoz mezi Hradcem a Pardubicemi stojí

Spěšný vlak najel v pátek po 16:00 v Hradci Králové na trati směrem na Pardubice do kamení. Kamení bylo z náspu a někdo jej dal na koleje. Provoz na trati stál do půl desáté večer.. Událost se obešla...

31. října 2025  18:36

Sabou zvolna končí jako sportovní ředitel v Hradci, má namířeno do Zbrojovky

Jiří Sabou skončí po osmi letech ve funkci sportovního ředitele fotbalistů Hradce Králové. Východočeský klub uvedl na svém webu, že padesátiletý funkcionář odejde na vlastní žádost nejpozději 31....

31. října 2025  16:53

