Závod s časem. Skiareál ve Špindlu staví terminál lanovky i dojezd sjezdovek

Propojení ve skiareálu, o kterém se začalo nahlas poprvé mluvit v 90. letech minulého století, se letošní zimu stane realitou.
Jedním z milníků byla stavba nové technologie čerpání vody z Labské přehrady.
Propojení ve skiareálu, o kterém se začalo nahlas poprvé mluvit v 90. letech minulého století, se letošní zimu stane realitou.
Jedním z milníků byla stavba nové technologie čerpání vody z Labské přehrady.
Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastnil hudebního festivalu Rock for People v Hradci Králové. Zašel na koncert britské heavymetalové kapely Iron Maiden a pozdravil se nejen s organizátory...
Neuvěřitelných pětadvacet let trvala snaha o ochranu unikátního přírodního území Na Plachtě v Hradci Králové. Na nutnou údržbu 56 hektarů přírodní památky ale nyní schází klíčové státní peníze....
Krajský soud v Hradci Králové v pondělí zamítl odvolání prezidentova řidiče Vojtěcha Koppa, jehož Okresní soud v Náchodě potrestal za nehodu pod vlivem alkoholu. Obžalovaný v době služební...
Letos už páté tornádo na území Česka potvrdil Český hydrometeorologický ústav. Svědci ho zaznamenali v sobotu krátce po poledni na Rychnovsku, odborníci ho nyní potvrdili podle dodaných fotografií...
Festival Rock for People v neděli zakončil večer se dvěma legendami heavy metalu Iron Maiden a jejich předskokany Saxon. Do hradeckého Parku 360 dorazil i prezident Petr Pavel, který se před...
Lyžařské propojení Medvědína a Svatého Petra ve Špindlerově Mlýně už se rodí. Parkoviště P1 u Labské přehrady, kde ještě před dvěma měsíci stála auta návštěvníků, se proměnilo v obří staveniště....
Krajský soud v Hradci Králové v pondělí zamítl odvolání prezidentova řidiče Vojtěcha Koppa, jehož Okresní soud v Náchodě potrestal za nehodu pod vlivem alkoholu. Obžalovaný v době služební...
Hasiči v noci na dnešek měli v souvislosti s počasím v Královéhradeckém kraji přes dvacet výjezdů, zasahovali hlavně na Trutnovsku a Rychnovsku. Nejčastěji odstraňovali popadané větve a stromy ze...
Ochlazení v hasičské pěně. Netradiční způsob boje s tropickými teplotami si náramně užily děti v Černožicích na Hradecku. Na závěr tradičního sportovního dne jim místní dobrovolní hasiči na hřiště...
Pět zraněných, včetně dvou dětí, si vyžádala dopravní nehoda dvou osobních aut u Šárovcovy Lhoty na Jičínsku. Jednoho člověka, kterého museli ze zdemolovaného vozidla hasiči vyprostit, přepravil...
Nad celou 141. sezonou hradeckého Klicperova divadla se jako Kristus nad Riem tyčí strhující Rostandův a Lančaričův rapující Cyrano, aniž by v hip hopu ztratil cit a étos. Obstojí i poslední z letos...
V Egejském moři v řeckém přístav Alexandrupole v sobotu začala expedice Monoxylon experimentálních archeologů z východních Čech. První den zdolala na širém moři v replice pravěkého člunu vydlabaného...
Neuvěřitelných pětadvacet let trvala snaha o ochranu unikátního přírodního území Na Plachtě v Hradci Králové. Na nutnou údržbu 56 hektarů přírodní památky ale nyní schází klíčové státní peníze....
Benediktini z Broumova ode dneška začali s pořádáním vlastních prohlídek kláštera. Důvodem je podle nich finanční spor s dosavadním provozovatelem. Barokní komplex, který je národní kulturní...
Rozhodování parku má být předvídatelné a umožňovat rozvoj podnikání v horách, ale stavba apartmánových domů regionu nic nepřináší, říká nový ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr...
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Historické centrum Hradce Králové se od pátečního odpoledne až do 26. června znovu promění v otevřenou festivalovou scénu. Jedenatřicátý ročník Regionů - Mezinárodního divadelního festivalu nabídne...
Krkonošský národní park (KRNAP) povede učitel České lesnické akademie Petr Moravec. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v sídle správy parku ve Vrchlabí. Moravec měl...