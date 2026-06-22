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Závod s časem. Skiareál ve Špindlu staví terminál lanovky i dojezd sjezdovek

Tomáš Plecháč
  16:00

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Ve Špindlerově Mlýně vznikne spodní stanice lanové dráhy, provozní budova i dojezdy dvou sjezdovek. (18. června 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Lyžařské propojení Medvědína a Svatého Petra ve Špindlerově Mlýně už se rodí. Parkoviště P1 u Labské přehrady, kde ještě před dvěma měsíci stála auta návštěvníků, se proměnilo v obří staveniště. Vzniká zde spodní stanice lanové dráhy, provozní budova i dojezdy dvou sjezdovek.

Propojení ve skiareálu, o kterém se začalo nahlas poprvé mluvit v 90. letech minulého století, se letošní zimu stane realitou.

Jedním z milníků byla stavba nové technologie čerpání vody z Labské přehrady.

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