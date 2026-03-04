Ve Špindlerově Mlýně se při srážce s lyžařem vážně zranila snowboardistka

  12:44
Na dojezdu černé sjezdovky na Pláních ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších se v úterý odpoledne srazili lyžař a snowboardistka. Zasahovali u nich členové horské služby i zdravotničtí záchranáři. Pro oba zraněné přiletěly vrtulníky z Hradce Králové a Liberce.
Záchranáři zasahovali u srážky lyžaře a snowboardistky ve Špindlerově Mlýně. (3. března 2026) | foto: Horská služba Krkonoše

„Dvojice se srazila v dolní části sjezdovky. Slečna byla v první chvíli v bezvědomí, zraněný byl také muž,“ popsal mluvčí Horské služby Krkonoše Marek Fryš incident, který se stal ve Špindlerově Mlýně v úterý před 15. hodinou.

Protože bylo zřejmé, že oba pacienti potřebují specializovanou péči, přivolali horší záchranáři vrtulníky. Ve spolupráci s posádkou rychlé lékařské péče z Vrchlabí pak umístili zraněné do vakuových matrací, zabezpečili jim tepelný komfort a připravili je na transport. Zaměstnanci skiareálu zabezpečili prostor pro přistání vrtulníků.

Záchranáři zasahovali u srážky lyžaře a snowboardistky ve Špindlerově Mlýně. (3. března 2026)
Záchranáři zasahovali u srážky lyžaře a snowboardistky ve Špindlerově Mlýně. (3. března 2026)
Záchranáři zasahovali u srážky lyžaře a snowboardistky ve Špindlerově Mlýně. (3. března 2026)
Vrtulník a záchranáři vyrazili na pomoc turistce se zlomenou nohou ve Frýdlantském výběžku. (3. března 2026)
„Mladistvá snowboardistka byla v krátkém bezvědomí, utrpěla vážná poranění zad a dolní končetiny a vrtulník Letecké záchranné služby Hradec Králové ji přepravil do traumacentra hradecké fakultní nemocnice,“ sdělila mluvčí hradeckých zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.

Lyžaře s poraněným hrudníkem a břichem převzala posádka libereckého vrtulníku. „Muže se středně těžkým poraněním a při vědomí vrtulník přepravil do traumacentra liberecké nemocnice,“ řekl mluvčí libereckých zdravotnických záchranářů Michal Georgiev.

Po srážce na sjezdovce v Harrachově zemřela lyžařka. Policie hledá svědky

Posádka libereckého vrtulníku zasahovala před výpomocí v Krkonoších ještě v Jizerských horách ve Frýdlantském výběžku. Tam upadla žena na výletě a zranila si nohu, sanitkou se k ní nedalo dostat.

„Pacientku se středně těžkým poraněním vrtulník transportoval do traumacentra liberecké nemocnice. Kvůli nepřístupnému terénu tam bylo nutné slaňovat, zasahovala speciální skupina,“ řekl mluvčí Georgiev.

„Jeden člen horské služby zasahoval na místě jako součást posádky vrtulníku a druhý vyrazil na místo pěšky. Bylo totiž nutné dostat z nedostupného terénu také psa pacientky, ten se na palubu vrtulníku již nevešel,“ uvedl Marek Fryš.

