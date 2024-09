Opusťte Špindl, apeluje na turisty starosta. Bouřící Labe ohrožuje silnici i most

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Bílý most přes Labe, dominanta krkonošského střediska, je uzavřený. Labe, které hlásí 3. povodňový stupeň, je plné peřejí, zatím však zůstává v korytu řeky. Reportér iDNES.cz jel z Vrchlabí do obce skoro sám, naopak ze Špindlu odjížděly desítky aut. U krajnice je spousta popadaných stromů a několik stržených reklamních panelů. V centru známého skiareálů teče voda po chodnících a vylévá se z kanálů.

„Labe ve Špindlerově Mlýně by mohlo kulminovat v neděli ráno, řekl starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura (Špindlerův Mlýn - město s vizí). Labe v největším krkonošském středisku přesáhlo hranice třetího stupně povodňové aktivity, tedy stavu ohrožení a dál stoupá.

„S ohledem na to, že se mezi Špindlem a Vrchlabím může vylít voda ze břehů, doporučujeme, aby návštěvníci odjeli během dneška. Je to pouze doporučení pro jejich bezpečnost a pohodlí. Apeluji na ně, aby zvážili uvedená rizika, situace bude gradovat,“ řekl Jandura.

Nejohroženějším místem v oblasti je provizorní most v lokalitě Michlův mlýn pod Špindlerovým Mlýnem, po kterém vede objížďka kvůli opravě nedalekého mostu.

„Voda proudí ze Studniční a Luční hory“

„Hrozí, že by most vlivem velké vody mohl utrpět újmu a tím by došlo k odříznutí Špindlerova Mlýna. Byla by přerušena hlavní pozemní komunikace mezi Špindlem a Vrchlabím. Nechci šířit poplašné zprávy, ale tento scénář není vyloučen. Situaci sledujeme, jsme v úzkém kontaktu s vedením kraje a stavebníky, kteří provizorní most zabezpečují,“ řekl Jandura. V případě nutnosti jsou podle něj vytipované náhradní trasy, které jsou ale hůře sjízdné.

Aktuální situace ve Špindlerově Mlýně je podle starosty složitá, ale ne kritická. Voda se většinou zatím drží v korytě, v ohrožených místech posilují ochranu před velkou vodou.

Vzkaz do krkonošských center poslala i spolumajitelka Luční boudy Klára Sovová. „Další voda proudí ze Studniční a Luční hory a vše bohužel stéká dolů do údolí. Doufáme, že všichni ve Špindlerově Mlýně, ale i dole v Peci budou v pořádku,“ uvedla. Na hřebenech Krkonoš ve čtvrtek a v pátek napadl sníh, který nyní rychle odtává.

Ve Vrchlabí taktéž stoupá hladina řeky Labe. Hasiči zasahují na několika místech a pracuje se i na zabezpečení pilířů mostu na náplavce u Kartonky.