Špindlerův Mlýn vykročil k miliardovému propojení Medvědína a Svatého Petra

Špindlerův Mlýn v nadcházející zimní sezoně nabídne dvě rozšířené a dvě zcela nové sjezdovky na Hromovce a v Medvědíně. Dohromady měří 2 500 metrů a v budoucnu se ještě prodlouží.

Do první etapy propojení skiareál investoval 300 milionů korun. Jeho středobodem bude parkovací terminál nedaleko Labské přehrady se soustavou nových lanovek. Zimní sezona ve Špindlu začne 9. prosince tradičním openingem.

Přehradní a Lesní

Vlekaři přes léto vybudovali dvě nové páteřní sjezdovky s umělým zasněžováním. Červená sjezdovka nazvaná Přehradní začíná u horní stanice Hromovky, v budoucnu povede až k plánovanému lanovkovému terminálu na parkovišti u Labské přehrady. Měří 1 500 metrů.

„Sjezdovka má opravdu nádherný profil a lyžování na ní bude fantastické, i když to letos ještě nebude možné až úplně dolů. Zhruba v polovině tratě se lyžaři napojí na stávající turistickou cestu, kterou jsme upravili tak, aby se všichni z Přehradní sjezdovky pohodlně dostali zpátky k dolní stanici lanovky Hromovka,“ sdělil ředitel skiareálu René Hroneš.

Parkovací terminál Středem projektu bude parkovací terminál pro více než 200 aut na parkovišti P1 u Labské přehrady. Na jeho střeše vzniknou dolní stanice lanových drah, které dopraví lyžaře do poloviny sjezdovek na Medvědíně a ke stávající horní stanici lanovky Hromovka ve svatopetrské části střediska.

Další nová, zhruba kilometr dlouhá sjezdovka Lesní se letošní zimu otevře na Medvědíně. Lyžaři na ni odbočí z červené sjezdovky, Lesní v současnosti končí u křížení s Vodárenskou sjezdovkou. Po vybudování nových lanovek v budoucnu povede až k jejím dolním stanicím.

Skiareál zároveň před sezonou významně rozšířil nejvytíženější modrou sjezdovku ve Svatém Petru. Díky terénním úpravám užších částí a členitých zatáček je trať napřímenější a přehlednější.

Velkých změn doznala také Vodárenská sjezdovka, která dosud sloužila hlavně jako odjezdová cesta spojující Horní Mísečky s dolní stanicí Medvědína.

„Z cesty, po které se dalo lyžovat, jen když napadlo dostatek sněhu, jsme vytvořili dvakrát tak širokou, v podstatě úplně novou plnohodnotnou modrou sjezdovku s moderním technickým zasněžováním,“ vysvětlil Hroneš. Vzhledem k oblíbenosti modrých sjezdovek ji vlekaři podle něj budou v zimě zasněžovat jako jednu z prvních.

Vizionářský projekt

Lyžařské propojení Svatého Petra a Medvědína připravuje středisko skoro dvacet let.

„Myšlenka propojení špindlerovských areálů se datuje někdy do 90. let minulého století. Přípravné projekční práce a jednání o změně územního plánu začaly v roce 2006. Je to opravdu vizionářský projekt, na kterém intenzivně pracujeme od vstupu naší společnosti do skiareálu v roce 2012 a nyní ho měníme v realitu,“ uvedl Čeněk Jílek, předseda představenstva společnosti Melida, která největší krkonošský skiareál provozuje.

Menšinový podíl v Melidě drží slovenská společnost Tatry Mountain Resorts miliardáře Igora Rattaje.

28. ledna 2023

Už v roce 2019 obří projekt prošel schvalovacím procesem posuzujícím jeho vliv na životní prostředí. Propojení areálů by mělo stát více než miliardu korun. Je zdaleka největší investicí v českém lyžařském byznysu za poslední dekády.

„Špindlerův Mlýn posune zásadním způsobem daleko před konkurenci a udělá z něj lyžařské středisko, která v naší zemi nebude mít obdoby,“ prohlásil Jílek.