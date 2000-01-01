náhledy
Jak vypadal první den světového poháru v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně? Obří slalom vyhrála Švédka Sara Hectorová, takřka zaplněné tribuny ve Svatém Petru nejvíc fandily americké hvězdě Mikaele Schiffrinové. V neděli pokračují závody slalomem speciál.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Obří slalom ve Svatém Petru vyhrála Švédka Sara Hectorová. Druhá skončila Američanka Paula Moltzenová, bronz slaví Mikaela Schiffrinová.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Před třemi lety tvořili možná polovinu všech diváků ve Špindlerově Mlýně Slováci, kteří fandili fenomenální Petře Vlhové. Ta se letos neúčastní, slovenských vlajek a barev je ve Svatém Petru přesto spoustu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
V roce 2011 si ve Špindlu Mikaela Shiffrinová v pouhých 15 letech odbyla premiéru ve světovém poháru. Nejen proto považuje Svatý Petr za mimořádné místo. V roce 2019 zde slavila zlato ve slalomu a bronz v obřím slalomu, o čtyři roky později zde přidala další vítězství ve slalomu. V sobotu získala bronz v obřím slalomu a je největší favoritkou na nedělní vítězství ve slalomu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pořadatelé „svěťáku“ už v sobotu dopoledne uvedli, že parkoviště ve Špindlerově Mlýně jsou plná. Parkovat se od té chvíle dalo už pouze ve Vrchlabí, odkud do krkonošského střediska jezdí až do nedělního odpoledne autobusová kyvadlová doprava.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Američanka Paula Moltzanová skončila v obřím slalomu ve Svatém Petru druhá. Byl to napínavý souboj až do poslední sekundy.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Hectorová po úvodní jízdě obřího slalomu těsně vedla před Švýcarkou Camille Rastovou, ale ve druhé jízdě na v té době vedoucí americkou lyžařku dlouho ztrácela. Na posledním mezičase měla na Moltzanovou manko 28 setin, jenže závěrečnou pasáž prolétla nejrychleji a vyhrála.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
První kolo nedělního slalomu vyhrála Mikeala Schiffrinová s velkým náskokem.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Fanoušci i organizátoři pojali světový pohár ve Špindlu jako víkendový festival. Nechybí koncerty a bohatý doprovodný program. Atmosféru hecuje DJ, moderátoři i vlčí maskot Hank.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pro třiatřicetiletou Saru Hectorovou šlo v sobotu už o dvacáté osmé pódiové umístění v elitním seriálu, poosmé se radovala z vítězství. Poslední triumf zapsala před více než rokem. „Jsem ráda, že můžu říct, že jsem zase ve formě,“ uvedla.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Mikeala Schiffrinová působí bezprostředním dojmem, neustále se usmívá, mává fanouškům a rozdává rozhovory. I to z ní dělá globální sportovní fenomén.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Švédský tým slaví vítězství reprezentantky Sary Hectorové v obřím slalomu žen.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
České reprezentantky Adriana Jelínková (na snímku) a Tereza Koutná nepostoupily do 2. kola. Jelínková v prvním kole obsadila 40. místo, juniorka Koutná skončila o pět příček za ní.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Fanoušci vystupují z autobusů, které je svážejí z parkovišť a dalších míst krkonošského střediska do Svatého Petru. Skibusy pendlují po Špindlerové Mlýně. Kromě závodní černé fungují ostatní sjezdovky v běžném víkendovém režimu. Podmínky pro lyžování jsou v Krkonoších výborné.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
O ideální kondici závodní tratě ve Špindlerově Mlýně se stará početný servisní tým. Diváci sledují světový pohár z tribun, z prostoru cílového dojezdu i podél trati, kam si musí vyšlápnout. Výšlap do strmého kopce usnadňují schody vysekané do sněhu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA