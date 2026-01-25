|
OBRAZEM: Famózní lyžařky a velký mejdan. Špindl žije světovým pohárem
Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek
Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...
Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý
Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...
Prostitutku zardousil a posypal žíravinou, přesto vrah uspěl s žádostí o nižší trest
Za vraždu prostitutky v Hradci Králové z předloňského listopadu dnes Vrchní soud v Praze snížil Tomáši Suchánkovi trest z 18 let na 13,5 roku vězení. Obžaloba muže vinila ze zvlášť surové a trýznivé...
Shiffrinová už vyzkoušela černou sjezdovku, Špindl se chystá na rušný víkend
Už v sobotu se v krkonošském Špindlerově Mlýně po třech letech představí hvězdy současného lyžařského sportu. Na Světový pohár v alpském lyžování žen se chystá na 20 tisíc fanoušků a přes sto...
Ivanské jezero nedáme. Tisíce lidí už podepsaly petici proti zbourání hráze
Obyvatelé Rychnova nad Kněžnou se nechtějí vzdát oblíbeného výletního místa v lesoparku Včelný. Tamní Ivanské jezero, které existuje na Javornickém potoce již téměř 120 let, zvažuje Povodí Labe...
Čtvrť nevznikla, firma je v insolvenci. Dvůr zkoumá smlouvy o prodeji pozemků
Pokud by Dvůr Králové nad Labem zatoužil získat zpět dvanáctihektarovou průmyslovou zónu ve Zboží, kterou v roce 2018 prodal jaroměřské společnosti Karsit, nejspíš dostane příležitost. Parcely, na...
Muž si v těžko přístupných skalách zranil kotník, šli pro něj záchranáři
Šestačtyřicetiletý muž spadl v neděli po poledni v obtížně přístupném terénu Broumovských stěn na Náchodsku a zranil se. Do skal za ním v mrazivém počasí vyrazili zdravotničtí záchranáři i hasiči. Ti...
Trubač o návratu do Hradce: Změnu jsem potřeboval. A čekám větší ambice
Pro Daniela Trubače, rodáka z Opočna, jde o fotbalový návrat domů. Po událostech, které ho nedávno mohly zavát úplně jinam. Hlavně na začátku loňského podzimu totiž jeho jméno už téměř viselo na...
Miluju to tady! Nikde jinde to nezažijete, zářila Dubovská po slalomu ve Špindlu
Dlouho ji trápily problémy se zády, načas musela dokonce elitní seriál opustit. Do Světového poháru se vrátila až na konci prosince. Po nevydařené minulé sezoně navíc přišla o body, a tak startovala...
Glóbus pro královnu. Shiffrinová ovládla slalom ve Špindlu a slaví triumf v disciplíně
Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová podeváté v kariéře ovládla pořadí Světového poháru ve slalomu. Malý glóbus si zajistila vítězstvím v závodě ve Špindlerově Mlýně.
Jak vypadal první den světového poháru v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně? Obří slalom vyhrála Švédka Sara Hectorová, takřka zaplněné tribuny ve Svatém Petru nejvíc fandily americké hvězdě...
Architekti v bývalé koželužně navrhnou náměstí i dům. Možná vrátí věžičku
Hradec Králové vyhlásil další architektonickou soutěž. Konečně se dostalo na území s pozůstatky někdejší koželužny v Kuklenách. Hlavní podmínkou soutěže je dům s dostupnými družstevními byty, jichž...
SP v alpském lyžování Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky
Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se jel obří slalom, o den později je na programu slalom. Pro závodnice zaměřené na technické...
Obří slalom ve Špindlu ovládla Hectorová, Shiffrinová třetí, Češky skončily v 1. kole
Obří slalom na Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně vyhrála švédská lyžařka Sara Hectorová. Olympijská šampionka potvrdila vedení po prvním kole a vyhrála o 18 setin sekundy před Američankou Paulou...
Mikaelo, dej to! Tisíce diváků fandí ve Špindlu nejlepším lyžařkám světa
V krkonošském Špindlerově Mlýně znovu po třech letech vyrazily na trať nejlepší lyžařky světa. Světový pohár v alpském lyžování žen odstartoval obřím slalomem. Ve Svatém Petru se tisíce fanoušků baví...
Zraněné koleno, hledání lyží. Jelínkovou ale ve Špindlu těšili fanoušci: Hukot
Jakmile zastavila v cíli obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně, nejprve zakroutila hlavou, pak se ale usmála. Nešlo jinak. I přes nepostup do druhého kola a čtyřicáté místo fanoušci Adrianu Jelínkovou...