Mikaelo, dej to! Tisíce diváků fandí ve Špindlu nejlepším lyžařkám světa

Ladislav Pošmura
  13:48
V krkonošském Špindlerově Mlýně znovu po třech letech vyrazily na trať nejlepší lyžařky světa. Světový pohár v alpském lyžování žen odstartoval obřím slalomem. Ve Svatém Petru se tisíce fanoušků baví jako na festivale.

Tribuny ve Svatém Petru se plnily už od 9 hodin, diváci přicházeli v dobré náladě. Ve Špindlu převažují slovenské vlajky, ale jsou tu samozřejmě i české vlajky a taky americké, polské či chorvatské.

Není pochyb o tom, kdo je největší hvězdou, na každém druhém transparentu je jméno Mikaely Schiffrinové, která je v současnosti globálním sportovním fenoménem. „Mikaelo, dej to!“, „Let´s go Mikaela!“ Každý se těší, co dnes a v neděli americká lyžařka ukáže.

Světový pohár v alpském lyžování žen ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026)
Světový pohár v alpském lyžování žen ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026)
Mikaela Schiffrin si prohlíží trať ve Svatém Petru (24. ledna 2026)
Sara Hectorová na světovém poháru v alpském lyžování žen ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026)
Mikaela Schiffrinová v obřím slalomu ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026).
11 fotografií

DJ už od rána ladí muziku, aby se příchozí rychle zahřáli. V areálu vyrostly tribuny, diváci sledovali první kolo závodu na obřích obrazovkách, které poskytla Mezinárodní lyžařská federace (FIS). Když je kameraman zabere a oni se vidí, tak mávají a tancují. Obří výsuvná obrazovka je také na kamionu, který je zaparkovaný na dojezdu sjezdovky.

Publikum hecuje vlčí maskot Hank a roztleskávačky. Zazní melodie ze slavných českých filmů Krakonoš a lyžníci či S tebou mě baví svět a po vzoru alpských aprés-ski mejdanů slyšíme i hity jako Anton aus Tirol nebo Mama Laudaaa.

Na rozdíl od „svěťáku“ před třemi lety se letos neúčastní slovenská hvězda Petra Vlhová. Byli to především slovenští fanoušci, kteří tu tehdy vytvořili bouřlivou atmosféru.

Klobouky ve slovenských barvách a vlajku s podobiznou slovenské reprezentantky Petry Vlhové má přesto na sobě dvojice z Prešova. „Pojali jsme to jako několikadenní dovolenou na českých horách. Nelyžujeme, chodíme v Krkonoších na procházky. Fandíme Rebece Jančové, ale ta pojede až v neděli,“ říkají Janka a Rasťo.

„Fandíme českým závodnicím“

Rodina z Vrchlabí drží nápis se jménem Natali. Fandí šestnáctileté české závodnici Natali Anně Machytkové. „Užijeme si to tady,“ říká sedmiletý Erik, který už také závodí na snowboardu.

Před třemi lety byly tribuny a plocha v cíli přece jen o něco více zaplněné.

„Problém je, že se prolínáme s biatlonovým Světovým pohárem v Novém Městě a návštěvu dost výrazně ovlivní i neúčast Petry Vlhové,“ uvedl pár dní před závodem prezident lyžařského svazu David Trávníček.

Atmosféra je letos možná skutečně o něco klidnější, ale publikum se přesto dobře baví. „Přijeli jsme z Prahy. Fandíme českým závodnicím, to je jasný. Jsme tu na víkend. Těšíme se na atmosféru a na holky, co to fakt umí. Vídáme je jen v telce, takže je prima vidět to zblízka,“ říkají Vendy a Robert.

Po prvním kole obřího slalomu vedla Švédka Sara Hectorová, české reprezentantky do druhého kola nepostoupily.

Fan zóna a koncerty

Od provizorních záchytných parkovišť ve Vrchlabí jezdí do horského střediska kyvadlová doprava. Na příjezdových silnicích vše monitorují policejní drony. Ve Špindlerově Mlýně jezdí nízkopodlažní autobusy na trase Labská – centrum – skiareál Svatý Petr. Před třemi lety se pořadatelé museli popasovat s kolapsem dopravy. Letos už nenechali nic náhodě.

Po prvním kole měla koncert kapela Guns n´Roses Tribute Czech Republic a ještě před vyhlášením výsledků zahraje v 16:30 DJ Lowa. Víkendovým programem provází Libor Bouček a Dominik Kárník.

„Nezapomeňte se zastavit v centru Špindlerova Mlýna ve Fan zóně, kde je nabitý program a uvnitř obchodu si můžete pořídit náš Špindlovský merch. Součástí fan zóny jsou i partnerské stánky,“ lákali pořadatelé už v pátek na facebookovém profilu světového poháru.

Kompletní světová špička

Ve Špindlu by mělo být o víkendu až 20 tisíc fanoušků. Světový pohár se tu poprvé uskutečnil v roce 2005. Víkendové závody jsou už šestou zastávkou nejprestižnějšího lyžařského seriálu v Krkonoších.

V roce 2011 si tady fenomenální Mikaela Shiffrinová v pouhých 15 letech odbyla premiéru ve Světovém poháru. Nejen proto považuje Svatý Petr za mimořádné místo. V roce 2019 zde slavila zlato ve slalomu a bronz v obřím slalomu, o čtyři roky později přidala ve Špindlu další vítězství ve slalomu. „Je to pro mě srdcová záležitost,“ uvedla před třemi lety a nyní je zpátky na místě činu.

Do Svatého Petra dorazila kompletní světová špička. Špindlerovský slalom a obří slalom jsou pro lyžařskou elitu poslední prověrkou v točivých disciplínách před únorovou olympiádou v Itálii. Do každého závodu nastupuje přibližně osmdesát lyžařek.

V neděli se areál otevře v 7:30 hodin, start prvního kola slalomu speciál je naplánován na 9:30 hodin.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Prostitutku zardousil a posypal žíravinou, přesto vrah uspěl s žádostí o nižší trest

Muž u Krajského soudu v Hradci Králové čelí obžalobě z vraždy prostitutky. (6....

Za vraždu prostitutky v Hradci Králové z předloňského listopadu dnes Vrchní soud v Praze snížil Tomáši Suchánkovi trest z 18 let na 13,5 roku vězení. Obžaloba muže vinila ze zvlášť surové a trýznivé...

Ivanské jezero nedáme. Tisíce lidí už podepsaly petici proti zbourání hráze

Hráz Ivanského jezera potřebuje opravu. (26. července 2025)

Obyvatelé Rychnova nad Kněžnou se nechtějí vzdát oblíbeného výletního místa v lesoparku Včelný. Tamní Ivanské jezero, které existuje na Javornickém potoce již téměř 120 let, zvažuje Povodí Labe...

Shiffrinová už vyzkoušela černou sjezdovku, Špindl se chystá na rušný víkend

Americká závodnice Mikaela Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně při tréninku před...

Už v sobotu se v krkonošském Špindlerově Mlýně po třech letech představí hvězdy současného lyžařského sportu. Na Světový pohár v alpském lyžování žen se chystá na 20 tisíc fanoušků a přes sto...

Po D11 uhánělo auto v protisměru. Vůči policii si řidič dovolil drzý manévr

Řidič na D11 jel v protisměru

Řidiče na hradecké dálnici D11 překvapilo ve čtvrtek v noci auto jedoucí v protisměru. Jeho šofér nereagoval na výzvy policie a pokračoval v cestě. Když ho hlídka podruhé dojela, zahlédla vůz, jak...

Mikaelo, dej to! Tisíce diváků fandí ve Špindlu nejlepším lyžařkám světa

Mikaela Schiffrinová v obřím slalomu ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026)

V krkonošském Špindlerově Mlýně znovu po třech letech vyrazily na trať nejlepší lyžařky světa. Světový pohár v alpském lyžování žen odstartoval obřím slalomem. Ve Svatém Petru se tisíce fanoušků baví...

24. ledna 2026  13:48

Zraněné koleno, hledání lyží. Jelínkovou ale ve Špindlu těšili fanoušci: Hukot

Adriana Jelínková v 1. kole obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Jakmile zastavila v cíli obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně, nejprve zakroutila hlavou, pak se ale usmála. Nešlo jinak. I přes nepostup do druhého kola a čtyřicáté místo fanoušci Adrianu Jelínkovou...

24. ledna 2026  12:54

SP v alpském lyžování Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky

Američanka Mikaela Shiffrinová jede slalom ve Špindlerově Mlýně.

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde...

23. ledna 2026  9:55,  aktualizováno  24. 1. 12:28

Obří slalom ve Špindlu vede Hectorová, Shiffrinová čtvrtá. Druhé kolo bez Češek

Sara Hectorová na trati obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Švédka Sara Hectorová vede po 1. kole obří slalom Světového poháru ve Špindlerově Mlýně. Olympijská šampionka má při generálce na obhajobu zlata pod pěti kruhy před druhou jízdou náskok dvou setin...

24. ledna 2026  11:44,  aktualizováno  12:24

Šest operací, roky boje. A nyní olympijské překvapení. S tím Labaštová nepočítala

Alena Labaštová trénuje před závody Světového poháru ve Špindlerově Mlýně.

Když po pátečním tréninku před Světovým pohárem alpských lyžařek ve Špindlerově Mlýně procházela novinářskou mixzónou, celá zářila. „Jsem ráda, že to vidím na vlastní očí,“ usmála se Alena Labaštová....

24. ledna 2026  8:18

Vlhová jako předjezdkyně? Nakonec ne. Fiedler o Špindlu: Svah sklízí pochvaly

Přípravy na SP v lyžování žen. Šéf přípravy tratí Jan Fiedler kontroluje...

Kolem něj projíždí slalomářky, které dokončují poslední trénink. Jan Fiedler, ředitel trati Světového poháru ve Špindlerově Mlýně, vezme do ruky vysílačku a ještě udílí pokyny: „Stahujte to podél...

23. ledna 2026  18:45

Shiffrinová už vyzkoušela černou sjezdovku, Špindl se chystá na rušný víkend

Americká závodnice Mikaela Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně při tréninku před...

Už v sobotu se v krkonošském Špindlerově Mlýně po třech letech představí hvězdy současného lyžařského sportu. Na Světový pohár v alpském lyžování žen se chystá na 20 tisíc fanoušků a přes sto...

23. ledna 2026  15:08

Zemřela zimou mezi hladovými psy. Soud potrestal ženu za utýrání postižené dcery

Žena je obžalovaná u Krajského soudu v Hradci Králové v případu týrání svěřené...

Za týrání svěřené osoby Krajský soud v Hradci Králové potrestal pěti lety vězení čtyřiašedesátiletou matku. Obžaloba ji viní, že své mentálně postižené dospělé dceři nezajistila lékařskou péči,...

23. ledna 2026  11:41

Na Trutnovsku se srazila dvě auta, ze zdemolovaného vozu vyprostili řidiče

Nehoda dvou aut v Horní Olešnici na Trutnovsku (22. ledna 2026)

Dvě auta se ve čtvrtek večer srazila na silnici I/16 v Horní Olešnici na Trutnovsku. Vážná nehoda se stala nejspíš po smyku jednoho z vozů. Hasiči museli vyprostit ze zcela zničeného auta řidiče,...

23. ledna 2026  10:03

Sanitka s majáky spěchala za pacientem, osobák jí nedal přednost a naboural do ní

Sanitu na okraji Dobrušky nabouralo jiné auto. (22. ledna 2026)

Na okraji Dobrušky na Rychnovsku se střetla sanitka zdravotnických záchranářů a osobní auto. Sanita jela pod majáky po hlavní silnici a mířila k pacientovi. Nehoda se obešla bez zranění.

22. ledna 2026  14:53

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

Šest metrů denně. Na dálnici D11 už razí tunel, dělníky stráží patronka

Na dálnici D11 z Trutnova k hranici zahájili ražbu tunelu Opevnění, kněz...

Půldruhého roku od začátku stavby dálnice D11 z Trutnova k polským hranicím se dělníci pustili do ražby prvního ze dvou tunelů. Dvoutubusový tunel Opevnění dlouhý 492 metrů povede z trutnovské části...

22. ledna 2026  14:44

OBRAZEM: Závodnické ego jde stranou, Šediváčkův long se letos jede na ledu

V okolí Deštného odstartoval Šediváčkův long první denní etapou. (21. ledna...

Navzdory zledovatělým tratím je v Deštném v Orlických horách na Rychnovsku v plném proudu extrémní závod psích spřežení Šediváčkův long. Soutěží kolem stovky sportovců na saních, lyžích a kolech s...

22. ledna 2026  10:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.