„Na místě zasahovala Letecká záchranná služba s lékařskou posádkou z Vrchlabí,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Lucie Hanušová Hanušová. Podle CNN Prima News, která na případ upozornila, skončil muž v lese mimo sjezdovku. Snaha záchranářů o resuscitaci skončila neúspěchem.
Po srážce na sjezdovce v Harrachově zemřela lyžařka. Policie hledá svědky
Letos v únoru zemřela na sjezdovce v krkonošském středisku Harrachov na Jablonecku žena seniorského věku. Srazila se s jiným lyžařem.
Ve Špindlerově Mlýně vyšetřovala policie smrtelnou nehodu lyžaře také loni v březnu. Po nárazu do překážky tam tehdy zahynul bývalý hokejista Tomáš Klouček. V areálu Medvědín narazil do sloupku rozvodu elektřiny na okraji sjezdovky. Zraněním na místě podlehl.
