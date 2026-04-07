Počasí jim přálo. Skiareál ve Špindlerově Mlýně zšestinásobil zisk na 64 milionů

  10:01
Společnosti Melida, která provozuje největší český skiareál ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších, stoupl v účetním roce 2024/2025 čistý zisk na 63,7 milionu korun z předchozích 9,9 milionu korun. Tržby firma zvedla o 24 procent na 552,7 milionu korun. Údaje se týkají hospodářského roku od 1. listopadu 2024 do 31. října 2025.
Jarní lyžování ve Špindlerově Mlýně (13. března 2026)

Jarní lyžování ve Špindlerově Mlýně (13. března 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Vyplývá to z výroční zprávy společnosti ve Sbírce listin. Zimní sezonu 2024/2025 vlekaři v Česku hodnotili jako mírně nadprůměrnou po velmi špatné předchozí sezoně, kterou zásadně poznamenaly výrazná obleva a deště v únoru 2024.

I když přírodního sněhu v zimě 2024/2025 nebylo mnoho, mrazivých dnů bylo dost na to, aby areály vytvořily dostatečnou vrstvu technického sněhu, která vydržela po celou sezonu.

Tržby z prodeje jízdenek na lanovky a vleky vzrostly Melidě v účetním období 2024/2025 meziročně o 23 procent na 388 milionů korun. U gastronomických provozů zaznamenala nárůst o 40 procent na 71 milionů korun.

Stouply i výnosy z půjčoven, obchodů a lyžařské školy, a to o třetinu na 42 milionů korun. Výnosy z reklamy Melida zvýšila téměř o pětinu na 36 milionů korun. Průměrný počet pracovníků společnost stoupl z 98 na 113.

Hlavní investicí Melidy je propojení areálů Medvědín a Svatý Petr v odhadované ceně kolem jedné miliardy korun. Oba areály na protějších stranách střediska má propojit soustava lanovek a sjezdovek.

Lyžařská sezona se podobá minulé

O Velikonocích se naposledy lyžovalo v Orlických horách a Krkonoších. Do Skiareálu Špindlerův Mlýn o velikonočních prázdninách, tedy od čtvrtka do pondělí, zavítalo na 5 000 lyžařů.

„Zvláště páteční den se těšil nejvyšší návštěvnosti kolem 1 500 lyžařů,“ sdělil zástupce špindlerovského skiareálu Jakub Hanuš.

Skiareál hodnotí sezonu pozitivně. „Začalo se sice lyžovat již na konci listopadu, jinak byl rozjezd zimní sezóny v prosinci následně pomalejší. Hlavní část sezony ale zůstává velmi stabilní a vývoj v čase ukazuje, že návštěvnost se po slabším začátku postupně dostala na úroveň srovnatelnou s minulým rokem,“ uvedl Hanuš.

Podle něj zaznamenali mírný posun ve prospěch zahraniční klientely, která tvořila až 54 procent návštěvníků, zatímco v minulém roce se toto číslo pohybovalo těsně pod 50 procenty. „Skiareál Špindlerův Mlýn si nyní po zbytek dubna dá odmlku, aby se k 1. květnu lanovka Medvědín poprvé rozjela již v letním provozu,“ dodal Hanuš.

Loni stavbaři osadili konstrukci lyžařského mostu přes Labe, který bude součástí dojezdu z nové sjezdovky Přehradní k dolním stanicím lanovek spojujících oba areály. Lanovku směrem do areálu Svatý Petr hodlá skiareál postavit letos.

Další etapou bude dokončení sjezdovky z Medvědína včetně lyžařského mostu přes silnici II/295 a následně stavba lanovky směrem k Medvědínu.

Melida si skiareál s téměř 30 kilometry sjezdovek pronajala v listopadu 2012 od sportovních svazů v čele s Českou unií sportu za 43,8 milionu korun ročně.

Nájemné se zvyšuje podle inflace, za minulé účetní období činilo téměř 69 milionů korun. Původní doba pronájmu v délce 20 let byla v březnu 2018 dodatkem smlouvy prodloužena do roku 2057, tedy na 45 let.

Akcionáři Melidy jsou pražská společnost SMMR s podílem 50 procent, slovenská společnost Tatry Mountain Resorts podnikatele Igora Rattaje s podílem 25 procent, po 12,5 procenta mají společnosti Skidor a NVT Development.

Podle informací médií ve vlastnické struktuře Melidy působí například bývalý generální ředitel ČEZ Martin Roman, miliardář Michal Korecký nebo pražští podnikatelé Tomáš Hrdlička a Roman Janoušek.

Výsledky hospodaření společnosti Melida:

SezonaTržby (mil. Kč)Zisk/ztráta (mil. Kč)
2020/202179-73,4
2021/2022553+33,2
2022/2023483+42,5
2023/2024446+9,9
2024/2025553+63,7

Zdroj: výroční zprávy Melida a.s.

