Nebudeme čekat. Stát porcuje zakázku na archeologii pro D35 u Jičína

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla se tak státní podnik snaží dohnat zpoždění, které způsobily stížnosti neúspěšných uchazečů.

„Původní tendr vypadá ještě na hodně dlouho. Řešení by mohl mít v řádu několika měsíců. To je za nás nepřijatelná situace. Proto se vydáváme novou cestou,“ vysvětluje Mátl.

Silničáři mají na úsek D35 z Úlibic u Hořic na Jičínsku pravomocné stavební povolení a nyní hodnotí nabídky dodavatelů. Původně předpokládali, že během letošního roku bude archeologický průzkum hotový a koncem roku do terénu vyjedou stavbaři. Jenže soutěž na archeologii stále není ukončená. Neúspěšné sdružení vedené Univerzitou Hradec Králové se proti rozhodnutí odvolalo u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a ten výsledek tendru zrušil.

Napadl přitom hodnocení odbornosti vítězného sdružení firem Samson Praha a Labrys. S tím ŘSD nesouhlasí a podalo proti verdiktu rozklad. Skupina kolem univerzity nabídla provedení prací za 343 milionů korun bez daně. Vítězný uchazeč žádal jen 267 milionů.

„Jsou to běžné ceny, za které realizujeme i jiné zakázky,“ odmítl nařčení z podhodnocení nabídky jednatel společnosti Samson Praha Marcel Rückl.

Kvalifikaci už prokazovat nemusí

Dynamické nákupní systémy zavedl zákon o zadávání veřejných zakázek v roce 2016. Používají se hlavně pro opakované nákupy vybavení nebo u služeb, které se soutěží opakovaně a třeba v různých lokalitách jako je zimní údržba, péče o zeleň nebo dodávka asfaltových směsí pro opravy. Volba tohoto typu soutěže pro provádění archeologického průzkumu je novinkou. ŘSD zavedlo dva nákupní systémy teprve koncem června - jeden pro archeologické zakázky do 50 milionů a druhý pro zakázky větší.

„Stále se jedná o prostředí veřejného výběru s tím rozdílem, že je dopředu jasné, kdo má kvalifikaci se soutěže účastnit. Jakmile jsou zájemci součástí dynamického nákupního systému, soutěží spolu už jen na ekonomické rovině,“ vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Uchazeči o zakázky se mohli do systému přihlásit před jeho spuštěním, ale pokud splní podmínky, mohou se přidat i později. Ve chvíli, kdy zadavatel vypíše zakázku, je už otázka kvalifikace vyřešená a hodnotí se především cenová nabídka. V případě D35 pak ještě zkušenosti vedoucího archeologa. Metoda vyniká také rychlostí. Trojici zakázek vypsalo ŘSD 23. července a termín pro nabídky vyprší už dnes.

„Předpokládám, že vyhodnocení budeme mít během několika týdnů. Smlouvu bychom rádi uzavřeli v září, aby průzkumy mohly začít nejpozději začátkem října,“ plánuje Mátl.

Důvodem rozdělení úseku na tři části je podle silničářů především to, aby se zkrátil termín realizace průzkumu. Původně se počítalo asi s 10 měsíci na celý úsek. Nyní je pro každou část stanovená lhůta jen 4 měsíce. ŘSD se tak snaží eliminovat půlroční zpoždění.

Práce půjdou současně

Z dotazů, které silničáři v rámci soutěže obdrželi, je zřejmé, že uchazeči se obávají, zda do termínu nepromluví zimní počasí. Jestliže práce začnou v říjnu, měly by být hotové do konce ledna.

„Vzhledem k charakteru zadávacího řízení účastník reálně předpokládá, že podstatná část předmětu plnění proběhne v období, kdy budou zcela nevhodné zimní klimatické podmínky (déšť, sníh a mráz),“ píše se v dotazu.

Podle silničářů se však se zimní přestávkou nepočítá, byť připouštějí, že při extrémním počasí mohou překážku v plnění uznat.

Předpokládá se, že archeologický průzkum začne přednostně v místech, která budou stavebně nejnáročnější. Jakmile tam budou archeologové hotoví, nastoupí do lokality stavební firmy. Část záchranného průzkumu se tak nejspíš bude krýt se samotnou stavbou.

O dělené zakázky mají podle informací MF DNES zájem oba původní uchazeči. Sdružení kolem univerzity i kolem firmy Samson Praha jsou přihlášené do dynamického nákupního systému ŘSD.

„Jsme přihlášení do systémů na větší i menší průzkumy. O vypsané zakázky se tedy budeme ucházet,“ potvrzuje mluvčí univerzity Jakub Novák.

Cesta i pro D11

Podobnou cestou se zřejmě silničáři vydají i ve sporu o archeologický průzkum pro dálnici D11 mezi Jaroměří a Trutnovem. Situace je tam zcela shodná s D35 u Jičína. Také pro tento úsek má ŘSD stavební povolení a hodnotí nabídky stavbařů.

„Ještě studujeme rozhodnutí ÚOHS. Ale jsem přesvědčený, že i zde budeme podávat odvolání. S velkou pravděpodobností tam použijeme stejný model,“ míní Radek Mátl.

6. května 2025

Státní podnik chce přesto nechat doběhnout i původní tendr. Zakázku zruší až po vyřešení sporu s antimonopolním úřadem. Mátl totiž rozhodnutí považuje za nebezpečný precedent.

„Chtějí po nás defacto detektivní činnost ohledně zapojených osob. Nevěří se ani referenci, kterou jsme jim sami potvrdili z jiné zakázky,“ upozornil Mátl.