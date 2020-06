Albrecht z Valdštejna bude mít v Jičíně muzeum s orlojem i horoskopy

Nenápadný průchod do dvora historického domu v severovýchodním cípu náměstí vede do míst, kde ožívá historie spjatá s Albrechtem z Valdštejna a třicetiletou válkou. Muzeum bude věnované jedné z největších osobností tehdejší Evropy, jejíž odkaz je v Jičíně nepřehlédnutelný.



Malebný dvorek ve vnitrobloku skrývá kavárnu, naproti ve třípodlažním domu skončily stavební úpravy a nyní se pracuje na expozici. V přízemí už nyní zaujme dřevěný vstupní portál do budoucí mincovny, ten i další historické prvky navrhl historik architektury Petr Uličný, odborník na éru Albrechta z Valdštejna a bratr Štěpánky Frýbové Uličné, která s manželem Tomášem myšlenku muzea právě uvádí v život.

„Nápad dostal můj manžel před deseti lety, dlouho však nebyl k dispozici vhodný objekt. Příležitost přišla před pěti lety. Nejprve jsme zvažovali, zda do toho vůbec jít, protože jde o objekt ve vnitřním traktu náměstí, ale potom jsme se rozhodli, že z nevýhody uděláme výhodu. V centru Jičína se málokdy dostanete dále než do prvního domu,“ přibližuje Štěpánka Frýbová Uličná.

„Už jsme otevřeli posezení U Valdštejna, protože jsme chtěli, aby to lidé vůbec našli. Muzeum samotné se otevře v polovině července, ale už nyní lze nahlédnout, jak se celé dílo tvoří a jak se věci posouvají dopředu. Pracuje na tom několik úžasných bláznů. Můj bratr Petr Uličný tomu dal celý koncept. Nápad vytvořit z domu v zadním traktu něco tak velkolepého, včetně vstupního portálu, byl velmi odvážný. Jsem ráda, že se všechno podařilo projednat s památkáři,“ říká Frýbová Uličná.

Původně mělo jít o mincovnu, nakonec se však koncept rozšířil. „Co se týká mincovny, inspirace vznikla v Kutné Hoře, ale samozřejmě jsme vycházeli z toho, že se mince razily i v Jičíně. To je příběh, na který se dá navázat. Jak jsme rozvíjeli spolupráci s různými umělci, náš záměr se rozšiřoval. Z mincovny se stalo muzeum. Přibyly prvky, které mají připomínat třicetiletou válku, architekturu Albrechta z Valdštejna a také téma horoskopů,“ líčí spolumajitelka v přízemí muzea, kde si lidé budou moci vyrazit na dvou strojích vlastní mince.

Ukazuje na stále ještě zabalený stůl, který v prvním patře poslouží k přiblížení oblíbeného tématu Albrechta z Valdštejna.

Albrecht z Valdštejna Český vojevůdce a politik. Vévoda meklenburský, frýdlantský a kníže hlohovský a zaháňský se narodil 14. září 1583 v obci Heřmanice u Jaroměře. Patřil k nejvýznamnějším evropským osobnostem. V roce 1625 byl jmenován vrchním velitelem císařské armády. Jičín byl centrem jeho frýdlantského panství, za jeho působení vznikla ve městě řada staveb. Později upadl v nemilost, byl prohlášen za zrádce a 25. února 1634 byl v Chebu zavražděn.



„Je interaktivní a otočný a hodně nám pomůže s tématem horoskopů a předpovědí. Návštěvníci uvidí, jaké bylo postavení hvězd v době narození Albrechta z Valdštejna a dostane se jim vysvětlení, proč je rozdíl v datech jeho narození,“ vysvětluje Štěpánka Frýbová Uličná.

Stojí u tabule s podobiznou vévody a datem narození:

„Spousta lidí si myslí, že máme datum uvedeno chybně. Píše se tu, že se narodil 14. anebo 24. září, ale ve skutečnosti tehdy došlo k posunu kalendáře. Je to zajímavost a dá se říci, že je to vzhledem k Albrechtově zálibě v horoskopech trochu magické. Hodně jsme se snažili, abychom jeho odkaz opravdu pozvedli a zároveň nestavěli věci, které tady nikdy nebyly, ale naopak vycházeli ze skutečnosti.“

„Pro současníky je těžké si představit, jaký to byl vizionář a co všechno dokázal obsáhnout. Naštěstí máme k dispozici odborníky, kteří nás s jeho životem fundovaně seznamují a vysvětlují, jaký koncept a jakého ducha by měla expozice mít,“ říká spolumajitelka.

Budou tu repliky, originály i postava Valdštejna

Do prvního patra muzea vede úzké dřevěné schodiště. Na zdech v hlavní místnosti malířka a grafička Marta Řezníčková brzy dokončí malovaný životopis Albrechta z Valdštejna v datech, a to technologií, která se v jeho době používala.

„Snažíme se dát tomu domu atmosféru tehdejší doby,“ říká spoluzakladatelka a upozorňuje na stropní malbu, která místnost zdobí.

„Ta však do doby Albrechta z Valdštejna nepatří. Je to malba stará 100 let, takže je vlastně velmi mladá. Bylo nám líto strop zamalovat, takže zůstane součástí muzea a přiznáme, že tento dům skutečně není z roku 1630 a že zachováme věci, které v něm původně byly a vlastně to celé propojíme do jednoho celku,“ popisuje.

„Už brzy přibudou repliky stolu a křesla Albrechta z Valdštejna a jeho interaktivní postava v nadživotní velikosti. Bude sahat až ke stropu. Hlava působí téměř až strašidelným dojmem, jak věrně je vystižená. Bude zde i část věnovaná historii architektury a uprostřed místnosti se budeme zabývat horoskopy, bude tu interaktivní otočný stůl i repliky horoskopů, především dvou – Keplerova a Kopidlenského,“ uvádí spolumajitelka muzea.

Zve i do další místnosti v prvním patře: „Ta nám dělá největší radost a zároveň starost. Bude tu téměř kompletní sbírka mincí z doby Albrechta z Valdštejna. Jeden z členů našeho týmu, Jan Viduna, je celoživotním sběratelem a jeho sbírka může konkurovat jakékoli v Evropě. Řešíme proto i zabezpečení, protože tu budou originály. Chceme, aby muzeum nebylo jen imitací doby Albrechta z Valdštejna, ale aby tady byly skutečně věci, které do ní patřily. A originální mince se do tohoto konceptu naprosto hodí.“

Na orloji Valdštejna zřejmě i zapíchnou

Z balkonu na venkovním ochozu je pěkný pohled na kavárnu ve dvoře a časem tam bude viset další z atrakcí - originální orloj.

„Napadlo nás to asi před třemi lety. Bude se samozřejmě pohybovat. Zachycuje scénu, v níž bude vystupovat Albrecht z Valdštejna. Předpokládám, že nakonec ho i zapíchnou. Práce na orloji je náročná, k dokončení zbývá ještě několik měsíců,“ přibližuje.

Na celé přípravě muzea bylo nejtěžší sladit tým. „Podařilo se navázat spolupráci s lidmi, kteří jsou odborníci a zároveň nadšenci. Náročné bylo, je a bude sladit názory všech, aby vznikl jednotný koncept. Třicetiletá válka zasáhla obrovským způsobem do dalšího vývoje a dějin naší země, avšak mám pocit, že znalosti a povědomí o té době se zaměřuje pouze na popravu českých pánů a Bílou horu. O tom, co následovalo a proměnilo následující období, je málo zmínek. Neděláme si iluze, že v našem muzeu toto období či celé dílo Albrechta z Valdštejna plně obsáhneme, ale chceme být jakýmsi oknem do světa té doby,“ uvádí.

Ve druhém, nejvyšším patře muzea, bude místo pro workshopy pro školy včetně sociálního zázemí či kuchyňky.

„Snažíme se zasáhnout co nejširší cílovou skupinu, ale mám dojem, že nejspokojenější tady budou rodiny s dětmi. Bude to zajímavé pro dospělé, kteří si tady najdou i odbornější věci, ale na své si přijdou i děti. Uvažujeme také o mobilní aplikaci, která by dala muzeu další rozměr a zaujala právě mladé návštěvníky,“ dodává Štěpánka Frýbová Uličná.