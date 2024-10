Školačku zatáhl do křoví a nutil ji, aby ho uspokojovala. U soudu násilník plakal

K hlavnímu líčení přivedla ve čtvrtek obžalovaného eskorta z vazby. Muž vypadal zdrceně, po celou dobu jednání se díval do země a při výslechu se rozbrečel.

Detailně popsal, co se stalo ve dvou dnech loni v září, kdy si u hradeckých škol vyhlédl dvě nezletilé dívky, které šly ráno na vyučování. O případu už tehdy informovala policie, což vzbudilo ve městě pozdvižení. V říjnu muže dopadli. Sám obžalovaný má potomka, proto se redakce iDNES.cz rozhodla nezveřejnit jeho identitu.

Podle obžaloby na začátku září před 8. hodinou přijel autem k základní škole, kde se před začátkem vyučování pohyboval větší počet dětí mladších patnácti let. Měl stažené boční okénko u spolujezdce řidiče, rozepnutý poklopec u kalhot a s vytaženým penisem masturboval. Přes otevřené okénko oslovil tehdy desetiletou nezletilou, která šla zrovna na vyučování. Mluvil na ni a přiměl ji, aby sledovala, co dělá, dokud neejakuloval. Pak z místa ujel. Ptal se jí na věk a jestli se jí to líbí.

Dívku zatáhl do křoví

Druhý trestný čin, kterého se dopustil, je o poznání závažnější. O tři týdny později znovu přijel ráno v pracovní den k jiné hradecké základní škole. V areálu si vyhlédl dívku mladší deseti let. Podle spisu ji zatáhl do křoví, kde si svlékl kalhoty, začal masturbovat a dívku přiměl, aby to rukou dělala za něho. Obžaloba tvrdí, že vytáhl nůž, kterým poškozené vyhrožoval. Dále jí přiložil ruku na ústa, aby mlčela. Když skončil, dívku tam nechal a odjel. Ta se poté vrátila do školy.

U čtvrtečního soudu zazněla většina zásadních detailů z obou incidentů. K prvnímu případu Radim K. řekl, že se pouze projížděl po městě, aby si vyčistil hlavu kvůli pracovnímu stresu. Údajně neměl v plánu zastavit u školy, vše se prý seběhlo spíše náhodou. Když už ke škole přijel, nemohl si pomoct.

„Projížděl jsem autem okolo a zahlédl tu dívku. Líbilo se mi, že na mě kouká, tak jsem udělal to, co jsem udělal. Nikdy předtím jsem ji neviděl,“ prohlásil.

Na dotaz soudce, na jaký věk poškozenou odhadoval, řekl, že ji tipoval asi na dvanáct nebo třináct let.

„Řekl jsem jí, ať mi pomůže“

V druhém případě poškozená toho rána ještě nebyla ve škole, protože přišla o chvíli později a nemohla se do budovy dostat. Brečela a nevěděla, co si počít.

„Jel jsem původně do práce, ale vyrazil jsem dřív, abych si vyčistil hlavu. Ani nevím, proč jsem zastavil u té školy. Viděl jsem dívku, která brečela. Chtěl jsem jí pomoct, šel jsem za ní, abych se zeptal, co se jí stalo. Řekla mi, že se nemůže dostat do školy,“ vypověděl.

Obžalovaný uvedl, že ji ke křoví nezatáhl násilím. „Dřepnul jsem si před ní, začal masturbovat. Řekl jsem jí, že když mi pomůže, tak jí taky pomůžu. Přiložil jsem jí ruku na můj penis. Pak jsem vytáhl peníze a řekl jí, ať nikomu nic neříká,“ popisoval potichu a sklíčeně, jak se to podle jeho verze odehrálo.

Odmítl, že by nůž z pouzdra u opasku vytáhl. Stejně tak odmítl, že by si akt nahrával na mobil, který měl celou dobu u sebe.

Soudce se obžalovaného dotazoval, jak si vysvětluje, že poškozená policii řekla, že nůž viděla a že správně uvedla, že to byl zavírací nůž. Radim K. zopakoval, že nůž nevytáhl a že si ho asi musela všimnout v pootevřeném pouzdru. Nůž prý používá pouze jako nástroj při práci na zahradě nebo v dílně. Nosí ho u sebe skoro každý den.

„V životě bych nůž na nikoho nevytáhl“

„V životě bych nůž na nikoho nevytáhl. Vždycky jsem byl proti násilí, nikdy bych nikomu nic neudělal. Přes pusu jsem jí dal jen dva prsty a říkal jí, že nemusí brečet, že to bude v pohodě. Brečela kvůli škole, do které se nemůže dostat, ne kvůli mně,“ sdělil.

Předseda senátu Jiří Vacek se muže ptal, jak vysvětlí, že i v tomto případě jel úplně náhodou okolo základní školy. „Pohybovat se tam kolem osmé ráno, když jdou děti do školy, to je zvláštní náhoda, nemyslíte?“ ptal se soudce. Obžalovaný vypověděl, že šlo v obou případech spíše o shodu okolností, než že by cokoliv dopředu plánoval.

Oběma dětem se prý později omluvil vzkazem přes zmocněnkyni. Svých činů lituje. Až po těchto událostech si uvědomil, že je s ním něco velmi špatně. Pokud by dostal tu možnost, souhlasil by s okamžitou ústavní léčbou.

Muž také přiznal, že u sebe uchovával tisíce fotek a videí s postahovaným dětským pornem, které ho vzrušovalo.

„Proč jste už dříve nevyhledal pomoc,“ ptal se soudce?

„Bál sem se to přiznat, bál jsem se o rodinu. Myslel jsem, že to zvládnu sám,“ odpověděl.

U soudu také vypovídala učitelka, které se hned po incidentu dívka svěřila. „Řekla mi, že ji nějaký pán zatáhl do křoví a že ji ohrožoval nožem. Působila strašně vystrašeně, objímala mě,“ uvedla. Žákyně jí také popsala, jak před ní muž vytáhl nůž a rozevřel ho. „Řekl jí, ať je zticha,“ poznamenala učitelka.

Obžalovaný má čistý rejstřík trestů. Obhájce podotkl, že expertíza prokázala, že k natáčení aktu mobilem skutečně nedošlo.

Podle zmocněnkyně poškozených mužův čin zasáhl do osobnostní sféry obou dívek. Zneužitá poškozená se dodneška bojí být sama a bojí se mužů.

Za znásilnění, výtržnictví a přechovávání dětského porna hrozí Radimovi K. dvanáct let vězení. Soud pokračuje výslechem svědků a znalců.