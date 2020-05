Zastřelil manželku v restauraci. Byla to moje životní láska, řekl u soudu

Obžalovaný M. D. vystřelil pistolí na ženu v zadní části restaurace na rychnovském náměstí 11. července 2019. Pár se tam setkal kvůli rozvodu, o nějž žena usilovala.

Do největší síně krajského soudu obžalovaného přivedli z vazby. Po přečtení obžaloby, při které státní zástupce čin popsal, se padesátiletý obžalovaný rozhodl vypovídat.

„Jsem si vědom, co jsem provedl, stala se hrozná tragédie. Manželka byla moje celoživotní láska. Znamenala pro mě všechno. Přišel jsem o všechno, nikdy jsem jim nechtěl ublížit,“ řekl.

Dále popsal, jak se rodinná atmosféra v posledních letech vyhrotila. „Hádky střídalo usmiřování a nebo vzájemná ignorace. Měl jsem z toho hluboké deprese, byli jsme z toho s manželkou zoufalí. Chtěli jsme to řešit, ale nedařilo se to,“ líčil.

Děti, které přišly o matku, krátce po hrůzném činu popsaly, jaké v rodině před vraždou panovaly poměry. Otec, nyní obžalovaný, údajně rodinu psychicky tyranizoval.



„Byl to neskutečný manipulátor a na veřejnosti se šíleným způsobem přetvařoval, aby nabyla dojmu, že svou rodinu miluje. Ve skutečnosti se ale jedná o podlého psychopata. Připravil nás o toho nejdůležitějšího člověka na celém světě a my nemáme ponětí, co si teď bez maminky počneme,“ uvedla po činu na sociálních sítích nejstarší ze tří sourozenců.



Poslední tři týdny před vraždou děti s matkou bydlely u prarodičů, protože manželka obžalovanému řekla, že požádala o rozvod.



Obžalovaný u soudu řekl, že se snažil pro děti udělat maximum, ale že se to často obracelo proti němu. Popsal, že atmosféra v bytě houstla i kvůli tomu, že u nich často přespával přítel nejstarší dcery, který se neuměl chovat.

„Skoro se s námi nebavil, ztrácel jsem v malém bytě soukromí. Byl tam pravidelně a když jsem se proti tomu ohradil, byl jsem zase ten nejhorší. Neshody se stupňovaly, až jsem ho jednou z bytu vyhodil. Byl to osudový moment, po kterém se všechno už jen horšilo. Dcera mi řekla, že se mě jako otce zříká. Jako rodina jsme přestali fungovat. Později jsem se mu snažil omluvit, jel jsem za ním, abych to urovnal, ale on moji omluvu nepřijal. Žena už mě pak třeba ani nepozdravila,“ pronesl.

Muž řekl, že byl zoufalý a že se bál, že o všechno, na čem mu kdy záleželo, pomalu přichází.

Pamatuju si jen, že vyšla rána

V osudný den spolu měli manželé řešit konkrétní podmínky rozvodu, které obžalovanému přišly zcela nepřijatelné. Žena například odmítala, aby nejmladšího potomka vychovávali ve střídavé péči. „V návrhu požadovala všechno,“ řekl.



Schůzku si domluvili na podvečer v restauraci U Zvonu na Starém náměstí v Rychnově.

Do tašky si vzal legálně drženou pistoli, kterou si pořídil už před lety. Zbrojní pas si podle vlastních slov pořídil ještě mnohem dříve, a to kvůli chystané reportáži o zbraních. Muž sám o sobě tvrdí, že je díky vojenskému výcviku zkušený střelec.

„Plánoval jsem, že pokud se nedohodneme, tak se demonstrativně zabiju. Tím, že jsem si vzal zbraň, jsem chtěl ženě ukázat vážnost situace. Pořád jsem však doufal, že se dohodneme. Vzít si do tašky zbraň bylo nejhorší rozhodnutí v životě,“ poznamenal.

V restauraci se prý strhla hádka, křičeli na sebe. „Řekla mi, že přijdu o všechno, že přijdu o děti, že zůstanu sám. Byl jsem zcela odevzdaný,“ popsal.

Na samotný čin si mnoho nepamatuje. „Pamatuju si jen, že vyšla rána,“ uvedl. Podle spisu vytáhl z tašky pistoli ráže 9 milimetrů a ženu střelil jednou ranou do hlavy. Podle již dřívější policejní verze pak došel k číšníkovi, stoupl si vedle dveří a stroze procedil: „Zabil jsem svou ženu. Zavolejte policii.“ On sám má vzpomínky zamlžené. Pro obhájce je to také jeden z důkazů, že jednal v afektu.

„Je to neomluvitelné, žádné vězení ani peníze to nevynahradí. Není dne, kdy bych si to nevyčítal. Já jsem ve vězení, ale oni musí prožívat hrozné utrpení. Připravil jsem je o všechno,“ řekl.



Podle dětí se vše vyhrotilo do neskutečných rozměrů v průběhu posledních čtyř let. „Nejenže nám sprostě nadával a byl na nás hrubý, zašlo to ale až tak daleko, že mamince sypal prášky - neznámo jaké - do vína, v noci ve spánku ji napadl...“ napsala loni dcera ve statusu, kterým se za rodinu k tragédii vyjádřila.

Muž postřelil manželku v restauraci, týž večer zemřela v nemocnici:

12. července 2019