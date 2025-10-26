Znalci u hradeckého soudu uvedli, že agresivním sadismem trpí řada lidí, ale většina ho dokáže zvládnout. Buď mají dostatek morálních zábran, nebo se s chorobou léčí a svá nutkání regulují pomocí medikamentů. Mladistvý obžalovaný z Hradce Králové však neprojevil nad svými činy žádnou lítost a léčit se nechce.
Setkal jste se s agresivními sadisty, kteří odmítali jakoukoliv léčbu?
Já bych trochu rozporoval tvrzení, že je spousta takových lidí. Ano, parafilie, která spadá pod BDSM, tedy sadomasochismus, a nazývá se sexuální agresivita, existuje. Určitě jsem se setkal i s lidmi, kteří odmítali léčbu, i když ji měli nařízenu soudem. To je však druhá věc. Jestliže někdo je parafilií postižen, protože je to skutečnost, věc, která výrazně zhoršuje jeho životní podmínky, tak dosti často sám s tím chce něco dělat. Mluvím v mužském rodě, protože se to převážně týká mužů, ale může se to týkat i žen. Je to však tak 90 na 10 procent.
Ten člověk může být velmi příjemný, může mít normální sociální vazby, kamarádské, přátelské, nemusí být agresivní v obecné rovině. Je zajímavé, že to nemusí být hospodský rváč nebo někdo, kdo by vyletěl, když mu někdo řekne křivé slovo.