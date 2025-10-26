Diagnóza agresivní sadismus. Chtějí vidět strach a odpor, vysvětluje sexuolog

Soud poslal do vazby 16letého mladíka obviněného z vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové. (21. února 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Tomáš Hejtmánek
  10:00
Specializuje se na léčbu duševních nemocí, sexuálních poruch či terapie parafilních (deviantních) pacientů. Psychiatr a sexuolog Ondřej Trojan v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, co se honí hlavou agresivním sadistům. Podobnou chorobou podle znalců trpí i mladík, kterého soud v pátek poslal do vězení kvůli vraždě dvou prodavaček v Hradci Králové.

