Dozorce je obžalovaný z napadání na diskotékách. Jen jsem pomáhal, tvrdí

Obžalovaný Tomáš Z. se živí jako příslušník Vězeňské služby České republiky, avšak v současnosti je kvůli těmto incidentům až do vyřešení postaven mimo službu.

Podle spisu se první napadení odehrálo nad ránem 1. ledna 2018 před barem Lev v Novém Bydžově, kde Tomáš Z. slavil s dalšími silvestra.

„Před několika dalšími lidmi, bez závažného důvodu a bez předchozího varování, vědom si své fyzické převahy a znalosti bojových umění, napadl poškozeného, a to tak, že jej rukama chytil za hlavu a krk a zápasnickým chvatem ho strhl na chodník, o který se poškozený při pádu udeřil zadní částí hlavy,“ stojí v obžalobě.

Státní zástupce viní dozorce, že útočil na muže, který byl podnapilý a nemohl se bránit. Obžalovaný prý musel vědět, že pokud uchopí poškozeného za krk, může to vést k těžkému podvrtnutí krční páteře či poranění míchy. Současně si muž při pádu mohl poranit lebku. Pokud k ničemu z toho nedošlo, bylo to podle žalobce jen shodou okolností.

Po útoku utrpěl poškozený muž tržnou ránu na hlavě a podvrtnutí krční páteře, což si vyžádalo ošetření v nemocnici a zhruba tři týdny léčení.

Druhý incident se stal o osm měsíců později na letní diskotéce v Praseku na Královéhradecku.



Podle spisu se obžalovaný Jan R. dostal do potyčky. S jeho známým se chytili do klinče a z laviček v areálu diskotéky se skutáleli na parket. Do toho se přimotal opět obžalovaný Tomáš Z., který se pokusil konflikt ukončit a Janovi R. pomohl protivníka zpacifikovat.

„V okamžiku, kdy mu Jan R. držel ruce za zády, aby se nemohl bránit, Tomáš Z. ho několikrát uhodil pěstmi do hrudníku a do hlavy. Když poté poškozený upadl na zem, oba jej opakovaně kopali do hlavy a do hrudníku,“ stojí ve spisu.

Ve chvíli, kdy už muž ležel bezvládně na zemi, přizvedl mu Tomáš Z. podle obžaloby hlavu a kopl do ní. Jan R. pak z místa odešel, ale Tomáš Z. údajně v napadání pokračoval a znovu muže kopal do hlavy a opakovaně ho udeřil pěstí do spánku.

„Na závěr poškozeného otočil na břicho a šlápl mu na záda. Pak z místa odešel,“ stojí ve spisu.

Podobných konfliktů jsem zvládl stovky, řekl dozorce

Oba fyzicky zdatnější útočníci museli být podle žalobce srozuměni s tím, že kopy a údery vedené velkou intenzitou do hlavy mohou vést k těžkému poranění lebky a že k těmto závažným poraněním nedošlo jen náhodou. Muž měl trhlinu bubínku levého ucha a mnohačetné podlitiny na hlavě a skončil v nemocnici.

Obžalovaný Tomáš Z. u pondělního soudu odmítl, že by v prvním či druhém případě někoho zranil.

„Do baru jsem na silvestra přijel za přítelkyní. Nepil jsem, jsem abstinent. Už před přípitkem jsem si všiml, že poškozený je opilý a měl nějaký konflikt s obsluhou. Nevěnoval jsem tomu pozornost. K ránu jsem se chystal k odchodu a venku jsem čekal na taxi. V jednu chvíli se rozrazily dveře, vyběhl poškozený, křičel a nadával strážníkovi městské policie, se kterým jsem se tam zrovna bavil,“ vypověděl.

Dále řekl, že když opilý muž strážníka napadl, musel reagovat. Do konfliktu se vmísil, útočníka naučeným chvatem zpacifikoval a posadil na chodník. Odmítl však, že by muž při tomto zákroku spadl a praštil se do hlavy.

„Nevšiml jsem si, že by měl nějaké zranění, normálně odešel. Až další den jsem se dozvěděl, že tam zasahovala policie. Okamžitě jsem se sám přihlásil a podal k věci vysvětlení,“ prohlásil.

Tvrdí, že chtěl pouze pomoct. „Jednal jsem reflexivně, za mou dvanáctiletou kariéru vězeňského dozorce jsem absolvoval stovky podobných konfliktů, které jsou ve vězení na denním pořádku,“ poznamenal.

V životě jsem do nikoho nekopl, tvrdí druhý obviněný

Obdobně popsal i druhý konflikt na diskotéce v Praseku. I v tomto případě si stojí za tím, že se pouze snažil urovnat potyčku. Nikoho prý nemlátil ani nekopal. „V obou případech jsem použil techniku, abych nikoho nezranil,“ řekl Tomáš Z.

Použití jakýchkoliv úderů či kopů kategoricky odmítá i druhý obžalovaný. Jan R. uvedl, že to byl naopak poškozený, kdo jej zničehonic po krátkém hovoru chytil za nohu a strhl ho k zemi, kde zůstali v klinči. U soudu řekl, že vůbec nechápe, proč se v takovém konfliktu ocitl.

„Nikdy v životě jsem do nikoho nekopl, nikomu jsem neublížil. Když jsme v sobě leželi na zemi, všiml jsem si, že se do toho vmísila ještě jedna postava, ale nevím, kdo to byl. Myslel jsem, že to je ochranka. Aby mě nevyhodili z diskotéky, kam jsem se přišel pobavit, okamžitě jsem se sebral a od potyčky odešel,“ popsal Jan R.

Oba muži jsou obžalovaní ze zločinu těžkého ublížení na zdraví, ukončeného ve stadiu pokusu, a z přečinu výtržnictví. Hrozí jim tři až deset let vězení.