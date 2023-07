Farmář v podzemí vypěstoval půl tuny konopí, jeho stoupenci se u soudu neukázali

Hradecký soud se na hlavní líčení s Petrem Včelišem z Broumovska před možnými narušiteli dobře připravil, drama před soudní síní se však nekonalo.

Když probíhalo na jaře vazební zasedání, vtrhli do soudní síně jeho soukmenovci z Legitimních věřitelů a pokřikovali na soudce, aby Včeliše propustil. Opakovali přitom svou mantru, že pokud soudce není občanem Československa, nemá kompetence o případu rozhodovat. Soudce tehdy raději nechal obžalovaného odvést pryč a zaskočené justiční stráži musela přijet na pomoc policie.

„V souvislosti s incidentem jsme posilovali bezpečnostní opatření a posílili jsme justiční stráže. Pondělní hlavní líčení hodnotíme jako nejpravděpodobnější, co do jejich opětovné účasti,“ informovala mluvčí soudu Kateřina Podeszwová.

Situace z jara se však tentokrát u soudu neopakovala. Zatímco justiční stráž postávala na chodbách v mimořádně silném zastoupení, před budovou soudu hlídkovali policisté v civilu a samotného Včeliše přivedli do síně těžkooděnci, z jeho podporovatelů se nikdo neukázal. Ani obžalovaný nikterak nezpochybňoval kompetentnost soudu a ochotně na všechny otázky odpovídal a vysvětloval svou verzi příběhu.

„Obchodoval jsem s legálním konopím“

Obžaloba viní Včeliše z toho, že nejméně od roku 2013 na různých místech v Česku pěstoval konopí. V roce 2019 pak znovu odkoupil svou bývalou farmu na Broumovsku, aby mohl výrobu drog krýt zemědělskou činností. Vedle farmaření však v zemědělské usedlosti vybudoval vnitřní pěstírnu konopí s nákladnou a sofistikovanou technologií.

„A to řídícího počítače, soustav výbojkových svítidel, ventilačního potrubí vzduchotechniky, předřadníků a speciálních živných roztoků. Takto pěstoval v opakovaných cyklech velké množství rostlin konopí v úmyslu získat vysoce prošlechtěný kultivar konopí s vysokým obsahem kanabinoidních látek,“ píše se v obžalobě, podle které Včeliš za deset let vyprodukoval zhruba 500 kilogramů drogy v hodnotě 42 milionů korun.

S tím obžalovaný nesouhlasí. V minulosti byl kvůli výrobě marihuany ve vězení a když ho propustili, domluvil se se svým bývalým odběratelem v Polsku, že mu bude dodávat jen technické konopí. Většinu dodávaného množství navíc prý jen nakupoval jinde a přeprodával do Polska s přirážkou 10 korun na gram.

„Několikrát do roka jsem mu vezl do Polska technické konopí. V Polsku to dělali tak, že vzali THC konopí, vzali to technické a naředili to podle toho, na jakou cenu se potřebovali dostat. Za rok jsem mu prodal třeba 20 kilo překoupené sušiny, tak se mi podařilo třeba 200 tisíc na tom vydělat,“ vysvětlil u soudu Včeliš.

Znovu se vrátil k pěstování

Když se přestěhoval zpět na Broumovsko, začal ve foliovníku pěstovat CBD konopí, které se mezitím stalo legální jako takzvané léčebné konopí. Plánoval s ním proniknout na evropský trh a založil značku Druid, k legalizaci pěstování léčebného konopí však nakonec nedošlo. Aby zvýšil produkci, nechal v roce 2020 vedle foliovníku vybagrovat jámu, do které umístil dva přepravní kontejnery a pěstírnu umístil pod zem. Podle Včeliše první kontejner zprovoznil v létě 2021.

„Protože sklizeň ve foliovníku byla jen jednou za rok, rozhodl jsem se udělat indoor pěstírnu, abych měl sklizeň každé tři měsíce. Navíc při tom vzniká hodně tepla, tak jsem si řekl, že odpadní teplo využiji ve foliovníku. Proto jsem to zakopal hned vedle,“ vysvětloval Petr Včeliš důvod, proč kontejnery umístil pod zem.

V prvním cyklu v ní podle obžaloby vyrobil 46 kilogramů sušiny. Když ho policisté v březnu 2022 zadrželi, pěstoval dalších 196 rostlin, ze kterých mohl získat 18 kilogramů drogy. Marihuanu prodával v České republice i v nedalekém v Polsku.

„Většina té sušiny bylo CBD, jen malá část mohla být THC, ale to bylo jen několik rostlin pro vlastní potřebu. Není mi také jasné, jak policie přišla k tomu výnosu (ze zabavených rostlin). I kdybych byl dobrý pěstitel, mohl jsem z toho mít tak 12 kilo,“ zmínil Včeliš.

Za dva a půl měsíce přišla policie

Podle Včeliše konopí z prvního cyklu bylo CBD, tedy legální. Až druhý cyklus v kontejneru vysel z rostlin THC, protože chtěl splatit půlmilionový dluh. V té době totiž polská policie dopadla jeho odběratele a on neměl jistotu, zda CBD konopí prodá. Svou chybu si uvědomuje.

„Z CBD konopí byly malé výnosy, třeba jen 20 tisíc. Proto jsme se nakonec rozhodl do kontejneru dát THC. Hodně jsem o tom přemýšlel, měl jsem z toho strach, ale nevěděl jsem, jak jinak to udělat. Za dva a půl měsíce přišla policie,“ řekl obžalovaný. Podle něj tak žádný zisk z prodeje THC konopí neměl, protože úrodu sklidit nestihl. Chyběl asi měsíc.

Policisté u Včeliše při domovní prohlídce našli také pryskyřici, ze které lze vyrobit hašiš a 385 papírových tripů s LSD.

„To pochází ještě z doby, kdy jsem těžil bitcoiny. Když jsem se seznámil se svojí ženou, byli jsme na terapiích LSD. Ten člověk tehdy odjížděl do Francie a nechtěl to vézt s sebou. Přišlo mi škoda to vyhodit, tak jsem si to vzal s sebou. Ale nikdy v životě jsme to nepoužili, ani jsme to nikomu nedali. Jen mi přišlo škoda to vyhodit. Jsem od přírody hospodář a přijde mi škoda vyhazovat věci, které se ještě mohou hodit,“ objasnil soudu přítomnost LSD v mrazničce s potravinami.

Udal ho odběratel

Policisté na Včeliše přišli díky informacím z Polska. Jeho odběratel pod hrozbou dvouciferného trestu začal odkrývat celý obchodní model. Navíc mu odešla partnerka a on se domníval, že rozchod způsobil právě Včeliš. Ten to odmítá.

„On udal úplně všechny kolem sebe. Přijde mi zvláštní, že dostal jen podmínku. Zazlíval mi, že ho prý kvůli mně opustila jeho životní láska, dlužil mi ještě peníze a navíc,“ uvedl.

Na otázku proč pěstoval zakázané konopí s obsahem THC odpověděl, že potřeboval pěstovat v zimě a to jinde než v podzemním kontejneru nešlo.

Státní zástupce Jan Vodička ale verzi obžalovaného odmítá. Podle polského svědka prý Včeliš dodával nikoliv technické konopí, ale právě marihuanu s vysokým podílem THC. I objem měl být výrazně vyšší, než kolik uvádí obžalovaný.

„Po odečtení nákladů se zisk pohybuje kolem 32 milionů korun. Obžalovanému hrozí trest odnětí svobody od 10 do 18 let,“ sdělil Vodička. Nevyloučil přitom, že Včeliše mohou orgány činné v trestním řízení v budoucnu stíhat i za daňové podvody, protože příjmy z vývozu konopí, byť by bylo legální, nedanil.

„V přípravném řízení to tak úplně nevyznělo, jestli to byly nebo nebyly daňové úniky. Ale především daňová trestná činnost je poněkud delší na prověřování a vyšetřování,“ upozornil.

Soud chtěl vyslechnout i svědky, kterým Včeliš dlužil, ale ti jen vzkázali, že jsou do podzimu v zahraničí. Nevyšel zatím ani výslech polského svědka, který se údajně bojí o svůj život a soud ho tedy plánuje vyslechnout prostřednictvím telekonference. Než se ji podaří s polskou justicí zprostředkovat, odložil soudce přelíčení na neurčito.

Spolu s Petrem Včelišem je obžalovaná také jeho firma Datajem, přes kterou v minulosti těžil bitcoiny a z jejíž peněz odkoupil zpět své původní hospodářství na Broumovsku. Vrchní soud však případ oddělil do samostatného řízení. Není vyloučené, že v budoucnu se případy opět spojí. I proto soud zatím neprovedl další důkazy.