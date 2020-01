Soud odmítl obnovit nedokončený případ zemřelého disidenta Pavla Wonky

Pavel Wonka je pokládán za poslední oběť komunistického režimu, zemřel ve vězení. O obnovu řízení a rehabilitaci žádá jeho bratr, devětašedesátiletý Jiří Wonka.

„Soud neshledal důvody pro obnovu řízení,“ řekla předsedkyně senátu Veronika Tomanová.

Státní zástupce i advokát bratrů Wonkových podali proti rozhodnutí stížnost. Případem se tak bude zabývat Krajský soud v Hradci Králové.

„Soud měl rozhodnout, že i kacíř a rebel má právo na spravedlivý proces,“ řekl advokát bratrů Wonkových Lubomír Müller. Jeho cílem je, aby soud v obnoveném řízení zamítl obžalobu, na základě které Wonku v roce 1981 trutnovský soud odsoudil k peněžitému trestu.



„Jde o mravní spornou otázku, jde o to, aby byl očištěn, zproštěn obžaloby. Někteří říkají, že byl odsouzen za obecně kriminální čin, nikoli pro nějakou protistátní činnost. Je na místě, aby tato věc byla řádně dotáhnuta do konce, aby to bylo dáno právně do pořádku,“ uvedl Müller.



Soud v roce 1981 postihl Wonku pětiměsíčním nápravným opatřením a čtvrtinovou srážkou z platu za to, že údajně vnikl do tchynina bytu. Tehdy se podle advokáta hájil tím, že má v bytě trvalý pobyt a tchyně se odhlásila už roku 1977. Okresní soud v Ústí nad Orlicí to uznal v roce 1986, rozsudek zrušil a povolil obnovu řízení.

Když ale soudy následně rozhodovaly v jiném Wonkově případu, trutnovská soudkyně v březnu 1988 zastavila věc s bytem pro neúčelnost.

Loni v říjnu Okresní soud rehabilitoval Wonku za dvaadvacet dní vazby v době, než zemřel.



Pavel Wonka byl třikrát uvězněn, mimo jiné i za to, že v roce 1986 chtěl kandidovat do Federálního shromáždění jako nezávislý kandidát. Dohromady si odseděl téměř 3,5 roku.

Počtvrté se ocitl ve vězení, když ho vzali 5. dubna 1988 do vazby pro podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Odmítal se podrobit podmínkám ochranného dohledu po propuštění z předešlého trestu v minkovické věznici a po nucené hospitalizaci v bohnické psychiatrické léčebně. K nepodmíněnému pětiměsíčnímu trestu ve II. nápravně výchovné skupině jej odsoudila trutnovská soudkyně Marcela Horváthová 20. dubna 1988.

Proti rozsudku se tehdy odvolal, ale verdiktu se nedočkal. Zemřel jako pětatřicetiletý 26. dubna 1988 ve věznici v Hradci Králové. Okolnosti jeho smrti nejsou dodnes úplně vyjasněné. Zčásti za to podle všeho mohla jeho protestní hladovka, zčásti lékaři, kteří ignorovali vážný zdravotní stav.

Jiří Wonka bránil čest zesnulého bratra i u pražských soudů, mimo jiné také právě kvůli údajnému vniknutí do bytu (březen 2017):



