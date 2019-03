Hradec se bude soudit s firmou kvůli opravě umělecké školy Střezina

Zastupitelé loni v červnu rozhodli o ukončení smlouvy, avšak Prima je předběhla a od zakázky sama odstoupila. Pak požadovala přes 16,7 milionu korun za ušlý zisk. Nakonec se s radnicí dohodla na snížení částky na 8,5 milionu.

„Snažili jsme se to dostat co nejníž, aby se mohlo znovu začít stavět,“ obhajoval dohodu bývalý primátor Zdeněk Fink (HDK), za jehož působení v čele radnice dohoda vznikla.

„Ten požadavek je nehorázný. Firma dostala již zaplaceno a chce další miliony, skoro zisk za původní celou stavbu. To je až vyděračské,“ upozornil komunistický zastupitel Lubomír Štěpán, že firma nyní odmítá předat městu zpět staveniště, dokud se nerozhodne o finanční kompenzaci.

To však radnici brání v přípravách na pokračování rekonstrukce. „Platit někomu za to, že opustí staveniště, to je jako platit výpalné,“ odmítl dohodu na úterním jednání zastupitel Pirátů Pavel Vrbický.

Radnice nyní podá na firmu žalobu o vyklizení staveniště.

Další žaloba nejspíš přijde od Primy. Kromě údajného ušlého zisku by si měla zřejmě nárokovat i část neproplacených víceprací.

Práce na stavbě se zastavily v červnu 2018, škola učí ve starých učebnách: