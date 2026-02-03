Nejen pivo. Prezidentův řidič sdělil, co vypil předtím, než havaroval

  14:56
Okresní soud v Náchodě se začal zabývat dopravní nehodou z loňského února, při níž v České Čermné v opilosti boural řidič prezidenta Petra Pavla. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp po příjezdu hlídky nadýchal alkohol. Jeho obhájce tvrdí, že obžaloba je nedůvodná a prohřešek patří pouze do kázeňského řízení. Prezident v době nehody v autě nebyl.

Kopp odvezl prezidenta Pavla na jeho chalupu v České Čermné na Náchodsku, pak se podle obžaloby vrátil na místní zabijačku, něco tam vypil a cestou na ubytovnu s kolegy havaroval. Od nehody popojel stovky metrů a po příjezdu hlídky nadýchal alkohol. Za přečin porušení povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru mu hrozí až dva roky vězení, případně zákaz činnosti.

Prezident Petr Pavel s ochrankou.
Nehoda se stala 8. února 2025 večer v České Čermné, kde má prezidentský pár chalupu. Služba ochrance končila ve 20 hodin, poté měli její členové včetně řidiče služební pohotovost. K havárii došlo po 21. hodině u rodinného domu v pravotočivé zatáčce směrem na Dobrošov.

Žalobce Lukáš Vodička uvedl, že Kopp ve výkonu služby či služební pohotovosti toho dne v přesně nezjištěnou dobu vypil alkohol a poté řídil vůz značky BMW X5. Nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vozu ani stavu silnice a v pravotočivé zatáčce levým bokem najel do oplocení u domku, narazil do obecního elektrického sloupu a pak i do zaparkovaného osobního auta.

Zastavil až po více než dvou stech metrech v lese. Hlídka mu naměřila v dechu 1,47 a 1,42 promile, odběr krve později ukázal hodnoty 0,91 a 0,85 promile.

„Mám za to, že v přípravném řízení bylo jednoznačně prokázáno, že pan obžalovaný v době pracovní pohotovosti požíval alkoholické nápoje, následně řídil služební vozidlo, se kterým havaroval a od místa nehody ujel. Jsem toho názoru, že právě požívání alkoholických nápojů ze strany pana obžalovaného bylo důvodem způsobení té nehody včetně poškození služebního vozu,“ řekl státní zástupce Vodička.

Pavlův bodyguard boural opilý v obci, kde má prezident chalupu

Žalobce viní řidiče, že úmyslně poškodil auto a tím snížil akceschopnost sboru. Bude pro něj žádat peněžitý trest a zákaz řízení. Služební auto je od nehody nepojízdné a dosud neopravené, škoda na něm je kolem milionu korun.

Obhajoba tvrdí, že řidič v době služební pohotovosti neměl zakázáno pít alkohol. S takovým přípisem nikdy nebyl seznámen.

„Čekali jsme, že bude obžaloba vzata zpět, protože podle nás je nedůvodná. Alkohol v této hladině nepatří před trestní soud, patří do kázeňského řízení. Pan obžalovaný jasně řekl, že se v tomto se cítí být vinen. Proto bezpochyby bude v kázeňském řízení potrestán,“ uvedl Koppův advokát Pavel Kroupa.

„Obžaloba tvrdí, že porušil povinnosti příslušníka bezpečnostních sborů. Když vycházíme z jasné premisy, že alkohol hladiny 0,21 gramu na kilogram je nevýznamná hladina, která neměla vliv na řízení, na dopravní nehodu ani na poškození toho svěřeného vozidla, tak logikou obžaloby je, že (obžalovaný) úmyslně sedl do vozidla, naboural ho a úmyslně poškodil vozidlo ministerstva vnitra za dva miliony korun. Je to vnímáno, jako kdyby to bylo úmyslné,“ podivil se Kroupa.

Pavlova opilého bodyguarda chce policie zprostit služby, boural až po práci

Obžalovaný řidič je od 7. března zproštěn výkonu služby. U soudu připustil, že vypil půllitr točeného piva a jeden „šnyt“ před večeří, dal si také necelé dva panáky slivovice. To, že se před jízdou pít nesmí, ví, ale tvrdí, že pil těsně před jízdou, takže ho alkohol nemohl ovlivnit. Na místě bylo i náhradní vozidlo pro prezidenta, podle řidiče tak akceschopnost útvaru neutrpěla.

„Mě celá věc strašně mrzí a lituji toho, protože celý život pracuji u policie. Od roku 2019 na Pražském hradě, od roku 2003 na místním oddělení. Celý život se snažím ctít zákon a toto pochybení mě mrzí,“ řekl dvaačtyřicetiletý Kopp.

Také lituje, že se kauza dostala do médií a pošpinil tím svůj útvar. Přeje si, aby byl potrestán, ale v kázeňském řízení policie. Omluvil se i majiteli poškozeného auta. Soud bude pokračovat 3. března výslechy svědků i přehráním videozáznamů.

