Alkohol k pohotovosti nepatří. Prezidentův řidič neuspěl s odvoláním, u policie končí

Za nehodu v opilosti náchodská samosoudkyně Jana Geislerová uložila v březnu členovi policejní ochranné služby prezidenta peněžitý trest 52,5 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel na jeden a půl roku. Proti se odvolal jen řidič.
Hradecký soud rozhodl, že jeho odvolání se zamítá. Rozsudek je pravomocný. Senát dospěl k závěru, že verdikt nižší instance je správný a že je možné k těmto závěrům plně odkázat.
„Pití alkoholu je se služební pohotovostí neslučitelné,“ uvedla členka senátu Markéta Mikušová a prohlásila, že i nízká hladina alkoholu podle soudního znalce mohla ovlivnit schopnost řízení. Obžalovaný porušil pravidla, jel pod vlivem a havaroval.
„Porušil nejen služební povinnosti, ale i povinnosti řidiče. Výše trestu je adekvátní, odpovídá míře zavinění i skutku. Zákaz řízení mohl být až desetiletý, takže ani osmnáctiměsíční trest není neadekvátní,“ uvedla. Řidič se může ještě dovolat k Nejvyššímu soudu.
Lituje, že útvar byl očerněn
Obhájce obžalovaného Pavel Kroupa na začátku pondělního líčení řekl, že na odvolání trvá. Řidič se k soudu také dostavil.
Soud na začátku líčení obsáhle zopakoval, co je obžalovanému kladeno za vinu a jak a proč rozhodl Okresní soud v Náchodě. Podle náchodské soudkyně řidič porušil své povinnosti tím, že pil alkohol v době služební pohotovosti, přičemž množství alkoholu nebylo rozhodující.
V odvolání stojí, že řidič činu lituje. Dále obhajoba předkládala argumenty, kterými se hájili už u nižší instance.
„Nejvíce můj klient lituje toho, že byl tento prestižní útvar očerněn,“ uvedl obhájce a podotkl, že auto už je opraveno a zpět ve služebním provozu.
Obhájce také řekl, že by soud měl vycházet z objektivního nálezu hladiny alkoholu a že by měl být tento případ řešen pouze v přestupkovém řízení. Řekl, že neobhajuje samotné konání, ale rovněž poznamenal, že je potřeba si uvědomit, že práce v týmu řidičů prezidenta je skutečně složitá a často není zřejmé, kdy začíná a končí.
„Úmysl konání nepřichází v úvahu,“ řekl obhájce. Celá věc by měla být podle něho postoupena ke kázeňského projednání.
„Trest by pro mě byl likvidační“
Obhájce také uvedl, že obžalovaný je řidičem celý život, nic jiného neumí a že by zákaz řízení pro něho byl likvidační.
„Vím, že se to nesmí stávat, ale myslím si, že už teď jsem potrestaný. Trest by pro mě byl likvidační, už jsem rok a půl mimo službu, platím škodu a musel bych odejít od policie,“ prohlásil Kopp, který je od 7. března loňského roku zproštěn výkonu služby.
|
3. února 2026
Státní zástupce Lukáš Vodička uvedl, že kázeňské řízení není na místě, protože šlo o kombinaci prohřešků, které naplňují předmětnou skutkovou podstatu. Z kamerového záznamu je zřejmé, že příčinou nehody byla velká rychlost a nezvládnuté řízení, nikoliv zapovídání se řidiče s kolegy v autě. „Požívání alkoholu vedlo k nehodě,“ řekl žalobce.
Odvedli prezidenta, na zabijačce pokračovali
Nehoda se stala 8. února 2025 po 21. hodině v České Čermné. Prezidentský pár tam jezdí na chalupu. Ten den tam přátelé uspořádali zabijačku a prezidenta pozvali, potvrdil pro iDNES.cz čermenský starosta. Provázela ho ochranka.
Jejím členům ve 20 hodin končila služba, a tak podle svědků z ochranky tou dobou odvedli prezidenta pěšky domů, předali jej dalším ochráncům a na pozvání hostitelů se ještě na zabijačku vrátili. Ochranka včetně řidiče už měla v té době služební pohotovost až do sedmé hodiny ráno.
|
25. března 2026
Podle obžaloby Kopp popil alkohol v přesně nezjištěnou dobu, kdy byl ve výkonu služby či služební pohotovosti. Pak řídil vůz značky BMW X5 a vezl své dva kolegy. Kolem 21. hodiny na okraji České Čermné v pravotočivé zatáčce naboural bokem auta do oplocení u domku, narazil do obecního elektrického sloupu a do zaparkovaného osobního auta. Od nehody ujel, zastavil až po více než dvou stech metrech v lese.
Žalobce se domnívá, že řidič popíjel už během dne. Kopp přitom po zahájení trestního stíhání přišel s verzí, že pil až těsně před jízdou. Přiznal u soudu, že vypil půllitr točeného piva a jeden „šnyt“ před večeří a dal si také necelé dva panáky slivovice. Kvůli tomu náchodská soudkyně uznala jen část z obžaloby, a to, že šofér pil alkohol nejméně mezi 20. a 21. hodinou.
Malé množství alkoholu, poukazovali
Hodinu po nehodě Kopp nadýchal 1,47 promile alkoholu, druhé měření ukázalo 1,42 promile. Odběr krve později ukázal hodnoty 0,91 a 0,85 promile. Žalobce kritizoval, že se čekalo s dechovou zkouškou na služebního funkcionáře a řidič měl příležitost promýšlet si postup.
|
I málo alkoholu může mít vliv, soudí znalec o nehodě prezidentova řidiče
Podle sděleného množství nápojů a časových údajů dva znalci nakonec shodně dospěli k závěru, že řidič měl v době nehody jen 0,21 až 0,22 promile alkoholu. Nízkým množstvím alkoholu argumentoval obhájce.
Koppovi původně hrozily dva roky vězení a zákaz činnosti. Už dříve odmítl trestní příkaz a rozhodl se soudit. Náchodská soudkyně ho však v hlavním líčení potrestala shodně.