Trest pro Pavlova řidiče, který měl nehodu. V pohotovosti nesmí pít alkohol, řekl soud

Za nehodu v opilosti potrestal Okresní soud v Náchodě Vojtěcha Koppa, řidiče prezidenta Petra Pavla. Boural loni v únoru cestou ze zabijačky, když vezl kolegy na ubytovnu. Soudkyně shledala, že porušil povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru. Prezident v době nehody v autě nebyl.
Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února 2026) | foto: David Taneček, ČTK

Koppovi hrozily až dva roky vězení. Obhájce Pavel Kroupa chtěl zproštění obžaloby. Žalobce Lukáš Vodička pro řidiče žádal peněžitý trest 52,5 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel na 1,5 roku. Samosoudkyně Jana Geislerová přesně takto rozhodla.

Podle ní řidič porušil své povinnosti tím, že pil alkohol v době služební pohotovosti. Jeho množství nebylo rozhodující.

„Soud trochu upravil popis skutku, aby to odpovídalo provedeným důkazům v hlavním líčení. Zčásti bylo vycházeno ze zásady ‚v pochybnostech ve prospěch‘ pana obžalovaného. Je za prokázané z jeho výpovědi v trestním řízení, že alkohol požil nejméně v době od 20 do 21 hodin, i když se lze zamýšlet nad tím, zda za dobu šesti minut, kterou uvedl, všechny ty alkoholické nápoje během takto krátké doby zkonzumoval, ale neexistuje jiný důkaz kromě případně jeho vyjádření u dechových zkoušek, že by tomu bylo jinak,“ uvedla soudkyně Geislerová.

Řidič byl zařazen na svém útvaru do oddělení přepravy, kde měl povinnost střežit svěřené auto. Nemohl ho ponechat volně bez dohledu a například kvůli opilosti jít na ubytovnu pěšky. Podle soudkyně během služební pohotovosti šofér mohl být kdykoli povolán do služby čili pít nesměl.

Kopp, který je od 7. března loňského roku zproštěn výkonu služby, sledoval verdikt soudu velmi pozorně a klidně. Rozsudek není pravomocný. Žalobce se vzdal odvolání, ale řidič se hned odvolal.

Při dnešním líčení proběhl výslech videokonferencí řidičova někdejšího nadřízeného. Soudkyně se svědka dotazovala, zda řidič mohl nechat služební auto kvůli indispozici či alkoholu na místě, nechat se odvézt a pak se pro něj dodatečně vrátit.

„Není to standardní postup. Auta, která jsou přidělena chráněným osobám, podléhají určitému režimu, takže není standardem nechávat je bez dozoru na místech, kde je přístup veřejnosti,“ prohlásil v Českých Budějovicích svědek, který už u policie nepracuje.

Nakolik mohl za nehodu alkohol?

Nehoda se stala 8. února po 21. hodině v České Čermné, kam jezdí prezidentský pár na chalupu. Zdejší starosta pro iDNES.cz uvedl, že v ten den tam přátelé pořádali soukromou zabijačku a prezidenta Petra Pavla pozvali. Provázela ho ochranka.

Když jejím členům ve 20 hodin končila služba, podle svědků z ochranky tou dobou odvedli prezidenta pěšky domů, předali jej dalším ochráncům a na pozvání hostitelů se ještě na zabijačku vrátili. Ochranka včetně řidiče už měla v té době služební pohotovost až do sedmé hodiny ráno.

Žalobce viní Koppa z toho, že ve výkonu služby či služební pohotovosti v přesně nezjištěnou dobu pil alkohol a poté řídil vůz značky BMW X5, kdy ze zabijačky vezl i své dva kolegy. Nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vozu ani stavu silnice a kolem 21:00 na okraji České Čermné v pravotočivé zatáčce levým bokem najel do oplocení u domku, narazil do obecního elektrického sloupu a pak i do zaparkovaného osobního auta. Zastavil až po více než dvou stech metrech v lese.

Poškozený majitel vozidla, který slyšel z domu náraz a měl za to, že viník ujel, přivolal náchodskou policii. Na služebním autě sice ani nevystřelily airbagy, od nehody je však nepojízdné a dosud neopravené, škoda na něm je kolem jednoho milionu korun.

I málo alkoholu může mít vliv, soudí znalec o nehodě prezidentova řidiče

Hodinu po nehodě Kopp nadýchal 1,47 promile alkoholu, druhé měření ukázalo 1,42 promile. Odběr krve později ukázal hodnoty 0,91 a 0,85 promile.

Obhajoba tvrdí, že řidič v době služební pohotovosti neměl zakázáno pít alkohol, protože s takovým předpisem nikdy nebyl seznámen. Dva znalci také dospěli k závěru, že řidič měl v době nehody jen 0,22 promile alkoholu.

„Alkohol v této hladině nepatří před trestní soud, patří do kázeňského řízení. Pan obžalovaný jasně řekl, že se v tomto cítí být vinen. Proto bezpochyby bude v kázeňském řízení potrestán,“ uvedl po úvodním jednání soudu Koppův advokát Pavel Kroupa.

Kopp u soudu připustil, že vypil půllitr točeného piva a jeden „šnyt“ před večeří a dal si také necelé dva panáky slivovice.

To, že se před jízdou pít nesmí, ví, ale tvrdí, že pil těsně před jízdou, takže ho alkohol nemohl ovlivnit. Na místě bylo i náhradní vozidlo pro prezidenta, podle řidiče tak akceschopnost útvaru neutrpěla.

Řidič už dříve řekl, že jel poněkud svižně a zatáčka ho překvapila. Zopakoval, že šlo pouze o řidičskou chybu. Odjetí od nehody vysvětlil tím, že hledal bezpečné místo k zastavení.

„Alkohol neměl vliv na mou jízdu, celou cestu jsem jel pomalu úzkými uličkami, na rovince jsem zrychlil, protože se tam dá zrychlit, je to tam poměrně přehledné. Mezi obcemi pak jezdím opatrně a pomalu, kvůli srnkám. Tady jsem to s rychlostí trochu přehnal, považuji to za řidičskou chybu, ne ovlivnění alkoholem,“ řekl dříve Vojtěch Kopp.

Nejčtenější

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

Milionové díry ve školním účetnictví. Lidé jsou v šoku, exředitel se stáhl do ústraní

Premium
Základní škola a kostel sv. Antonína na Novém Hradci Králové

Ze žoviálního extroverta, který z plesu odchází poslední, se stal psanec, jenž se ukrývá před světem. Pověst exředitele a někdejšího starosty Petra Cvrčka zbortil skandál. Kdo je muž, o kterém se...

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

OBRAZEM: Medvědi do Krkonoš. Slovenský Michal s Alicí si už hrají ve výběhu

Návštěvníci Stezky korunami stromů pod Černou horou mohou pozorovat z nadhledu...

Tři sta let od ulovení posledního medvěda se největší evropské šelmy vrací do Krkonoš. Tříleté sourozence z Vysokých Tater Michala a Alici uvidí návštěvníci stromové stezky pod Černou horou. Medvědi...

Trest pro Pavlova řidiče, který měl nehodu. V pohotovosti nesmí pít alkohol, řekl soud

Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února...

Za nehodu v opilosti potrestal Okresní soud v Náchodě Vojtěcha Koppa, řidiče prezidenta Petra Pavla. Boural loni v únoru cestou ze zabijačky, když vezl kolegy na ubytovnu. Soudkyně shledala, že...

25. března 2026  13:01

Dopravní podnik reagoval na útok hackerů laxně, zní kritika. Unikly e-mailové adresy

MHD v Hradci Králové

Dopravní podnik města Hradce Králové (DPMHK) se o víkendu stal terčem kybernetického útoku. Hackeři z e-mailu společnosti rozeslali podvodné phishingové zprávy. Když podnik chtěl varovat své...

24. března 2026  14:38,  aktualizováno  25. 3. 11:59

Státní památky zahájí sezonu na Velikonoce, Kuks chystá prohlídky zahrady

Barokní hospitál Kuks.

Velikonočně nazdobené interiéry čekají na první výletníky, kteří v nové sezoně navštíví státní památky v Královéhradeckém kraji. Už 1. dubna spustí prohlídky hospitál Kuks, ostatní zámky otevřou o...

25. března 2026  11:30

Kristián po nehodě skončil v kómatu, rodina shání peníze na další účinné terapie

Kristiánovi bylo sedmnáct let, když jel ze školy domů jako pasažér v autě,...

Kristián byl zdravý a veselý chlapec, který měl rád hudbu, kreslení a měl spoustu plánů do budoucna. Když mu ale bylo sedmnáct let, vše se změnilo. Byl listopad 2019 a Kristián jel ze školy domů jako...

25. března 2026  5:23

Je to play off, bez emocí se nedá hrát. Jinak tam nemáte co dělat, říká Hrehorčák

Ke konci druhé třetiny se do sebe pustili útočníci Kevin Klima z Hradce Králové...

Ve třetím čtvrtfinálovém utkání hokejové extraligy se v bitvě mezi Třincem a Hradcem Králové pořádně přitvrdilo. Rozhodčí v úterním duelu dohromady rozdali 76 trestných minut. Domácího Libora Hudáčka...

24. března 2026  22:47

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

24. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:27

OBRAZEM: Medvědi do Krkonoš. Slovenský Michal s Alicí si už hrají ve výběhu

Návštěvníci Stezky korunami stromů pod Černou horou mohou pozorovat z nadhledu...

Tři sta let od ulovení posledního medvěda se největší evropské šelmy vrací do Krkonoš. Tříleté sourozence z Vysokých Tater Michala a Alici uvidí návštěvníci stromové stezky pod Černou horou. Medvědi...

24. března 2026  17:47

Milionové díry ve školním účetnictví. Lidé jsou v šoku, exředitel se stáhl do ústraní

Premium
Základní škola a kostel sv. Antonína na Novém Hradci Králové

Ze žoviálního extroverta, který z plesu odchází poslední, se stal psanec, jenž se ukrývá před světem. Pověst exředitele a někdejšího starosty Petra Cvrčka zbortil skandál. Kdo je muž, o kterém se...

24. března 2026

Opilý řidič pronásledovaný policií úmyslně trefil protijedoucí auto, půjde do vězení

Obžalovaný Ondřej Mihálik dostal pravomocně 8 let vězení za pokus o vraždu autem

Osmiletý trest vězení dnes Vrchní soud v Praze potvrdil Ondřeji Mihálikovi, který před dvěma lety při honičce s policisty na Náchodsku strhl v opilosti auto do protisměru a způsobil vážnou nehodu....

24. března 2026  10:32

Silničáři podepsali smlouvy na úseky východočeských dálnic, stavby se rozjedou už brzy

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pondělí podepsalo smlouvu na stavbu úseku dálnice D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Sdružení firem vybuduje tuto část za 4,33 miliardy korun bez daně. Už v pátek...

24. března 2026  9:42

Škodu za stovky milionů ustojí. Kuřice se do drůbežárny v Kosičkách vrátí v srpnu

Areál drůbežárny v Kosičkách, který zachvátila ptačí chřipka.

Škody po únorovém vybití velkochovu slepic v Kosičkách na Hradecku po nákaze ptačí chřipkou šplhají do stovek milionů korun. Všech 236 tisíc nosnic skončilo podle ředitele Podniku pro výrobu vajec v...

23. března 2026  18:55

Jel opilý a s pervitinem. Řidiče obvinili, že smetl auto a zabil jeho šoféra

Tragická nehoda dodávky a osobního auta u Kohoutova na Trutnovsku (27. června...

Po devíti měsících od tragické nehody dvou aut na silnici I/37 na Trutnovsku policie obvinila devětadvacetiletého řidiče dodávky. S největší pravděpodobností totiž právě on vážnou dopravní nehodu...

23. března 2026  9:58

