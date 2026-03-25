Trest pro Pavlova řidiče, který měl nehodu. V pohotovosti nesmí pít alkohol, řekl soud

Koppovi hrozily až dva roky vězení. Obhájce Pavel Kroupa chtěl zproštění obžaloby. Žalobce Lukáš Vodička pro řidiče žádal peněžitý trest 52,5 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel na 1,5 roku. Samosoudkyně Jana Geislerová přesně takto rozhodla.
Podle ní řidič porušil své povinnosti tím, že pil alkohol v době služební pohotovosti. Jeho množství nebylo rozhodující.
„Soud trochu upravil popis skutku, aby to odpovídalo provedeným důkazům v hlavním líčení. Zčásti bylo vycházeno ze zásady ‚v pochybnostech ve prospěch‘ pana obžalovaného. Je za prokázané z jeho výpovědi v trestním řízení, že alkohol požil nejméně v době od 20 do 21 hodin, i když se lze zamýšlet nad tím, zda za dobu šesti minut, kterou uvedl, všechny ty alkoholické nápoje během takto krátké doby zkonzumoval, ale neexistuje jiný důkaz kromě případně jeho vyjádření u dechových zkoušek, že by tomu bylo jinak,“ uvedla soudkyně Geislerová.
Řidič byl zařazen na svém útvaru do oddělení přepravy, kde měl povinnost střežit svěřené auto. Nemohl ho ponechat volně bez dohledu a například kvůli opilosti jít na ubytovnu pěšky. Podle soudkyně během služební pohotovosti šofér mohl být kdykoli povolán do služby čili pít nesměl.
Kopp, který je od 7. března loňského roku zproštěn výkonu služby, sledoval verdikt soudu velmi pozorně a klidně. Rozsudek není pravomocný. Žalobce se vzdal odvolání, ale řidič se hned odvolal.
Při dnešním líčení proběhl výslech videokonferencí řidičova někdejšího nadřízeného. Soudkyně se svědka dotazovala, zda řidič mohl nechat služební auto kvůli indispozici či alkoholu na místě, nechat se odvézt a pak se pro něj dodatečně vrátit.
„Není to standardní postup. Auta, která jsou přidělena chráněným osobám, podléhají určitému režimu, takže není standardem nechávat je bez dozoru na místech, kde je přístup veřejnosti,“ prohlásil v Českých Budějovicích svědek, který už u policie nepracuje.
Nakolik mohl za nehodu alkohol?
Nehoda se stala 8. února po 21. hodině v České Čermné, kam jezdí prezidentský pár na chalupu. Zdejší starosta pro iDNES.cz uvedl, že v ten den tam přátelé pořádali soukromou zabijačku a prezidenta Petra Pavla pozvali. Provázela ho ochranka.
Když jejím členům ve 20 hodin končila služba, podle svědků z ochranky tou dobou odvedli prezidenta pěšky domů, předali jej dalším ochráncům a na pozvání hostitelů se ještě na zabijačku vrátili. Ochranka včetně řidiče už měla v té době služební pohotovost až do sedmé hodiny ráno.
Žalobce viní Koppa z toho, že ve výkonu služby či služební pohotovosti v přesně nezjištěnou dobu pil alkohol a poté řídil vůz značky BMW X5, kdy ze zabijačky vezl i své dva kolegy. Nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vozu ani stavu silnice a kolem 21:00 na okraji České Čermné v pravotočivé zatáčce levým bokem najel do oplocení u domku, narazil do obecního elektrického sloupu a pak i do zaparkovaného osobního auta. Zastavil až po více než dvou stech metrech v lese.
Poškozený majitel vozidla, který slyšel z domu náraz a měl za to, že viník ujel, přivolal náchodskou policii. Na služebním autě sice ani nevystřelily airbagy, od nehody je však nepojízdné a dosud neopravené, škoda na něm je kolem jednoho milionu korun.
|
I málo alkoholu může mít vliv, soudí znalec o nehodě prezidentova řidiče
Hodinu po nehodě Kopp nadýchal 1,47 promile alkoholu, druhé měření ukázalo 1,42 promile. Odběr krve později ukázal hodnoty 0,91 a 0,85 promile.
Obhajoba tvrdí, že řidič v době služební pohotovosti neměl zakázáno pít alkohol, protože s takovým předpisem nikdy nebyl seznámen. Dva znalci také dospěli k závěru, že řidič měl v době nehody jen 0,22 promile alkoholu.
„Alkohol v této hladině nepatří před trestní soud, patří do kázeňského řízení. Pan obžalovaný jasně řekl, že se v tomto cítí být vinen. Proto bezpochyby bude v kázeňském řízení potrestán,“ uvedl po úvodním jednání soudu Koppův advokát Pavel Kroupa.
Kopp u soudu připustil, že vypil půllitr točeného piva a jeden „šnyt“ před večeří a dal si také necelé dva panáky slivovice.
To, že se před jízdou pít nesmí, ví, ale tvrdí, že pil těsně před jízdou, takže ho alkohol nemohl ovlivnit. Na místě bylo i náhradní vozidlo pro prezidenta, podle řidiče tak akceschopnost útvaru neutrpěla.
|
3. února 2026
Řidič už dříve řekl, že jel poněkud svižně a zatáčka ho překvapila. Zopakoval, že šlo pouze o řidičskou chybu. Odjetí od nehody vysvětlil tím, že hledal bezpečné místo k zastavení.
„Alkohol neměl vliv na mou jízdu, celou cestu jsem jel pomalu úzkými uličkami, na rovince jsem zrychlil, protože se tam dá zrychlit, je to tam poměrně přehledné. Mezi obcemi pak jezdím opatrně a pomalu, kvůli srnkám. Tady jsem to s rychlostí trochu přehnal, považuji to za řidičskou chybu, ne ovlivnění alkoholem,“ řekl dříve Vojtěch Kopp.