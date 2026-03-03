I málo alkoholu může mít vliv, soudí znalec o nehodě prezidentova řidiče

Za přečin porušení povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru mu hrozí až dva roky vězení, případně zákaz činnosti. Žalobce pro něj žádá peněžitý trest a zákaz řízení motorových vozidel na 1,5 až dva roky.
Nehoda se stala 8. února po 21. hodině v České Čermné, kam jezdí prezidentský pár na chalupu. Jak potvrdil čermenský starosta pro iDNES.cz, v ten den tam přátelé pořádali soukromou zabijačku a prezidenta pozvali. Provázela ho ochranka.
Jejím členům končila služba ve 20 hodin, podle svědků z ochranky tou dobou odvedli prezidenta pěšky domů, předali jej dalším ochráncům a na pozvání hostitelů se ještě na zabijačku vrátili. Ochranka včetně řidiče už měla v té době služební pohotovost až do 7. hodiny ráno.
Hlavní líčení pokračovalo výslechy svědků a znalce a také přehráním videozáznamů z kamery v prezidentském voze.
Podle záběrů z kamery vůz pomalu projel úzkými silničkami v obci, v okrajové části směrem na Dobrošov však zrychlil, narazil do oplocení rodinného domu, zaparkovaného auta a sloupu elektrického vedení. Řidič nezastavil, jen couvl a s vozem odjel o stovky metrů dál do lesa, kde teprve s kolegy obhlíželi škodu.
Tvrdil napřed, že byl ve voze sám
„Jel jsem sám. Kolegy jsem měl vyzvednout, ale měl jsem nehodu. Pak sem přišli,“ tvrdil Kopp hlídce na záznamu krátce po nehodě, ale před soudem už nemlžil, že oba kolegy vezl.
„Nehoda se stala kolem 21:05. Do zatáčky jsem asi měl moc plynu, vyneslo mě to doleva, do příkopu, kde bylo i zaparkované auto, do něj jsem naboural,“ přiznával řidič hlídce.
3. února 2026
Otazníky jsou i kolem toho, co vlastně na zabijačce vypil. Přiznal původně, že odpoledne si dal půllitr dvanáctistupňového piva a před jízdou panáka slivovice. Později na policii řekl, že měl tři půllitry piva, maso a několik panáků pálenky.
Hodinu po nehodě nadýchal 1,47 promile alkoholu, druhé měření ukázalo 1,42 promile. Odběr krve později ukázal hodnoty 0,91 a 0,85 promile.
Mnoho variant, říká znalec
Znalec z oboru toxikologie Martin Mžik v prvním posudku uzavřel, že množství vypitého alkoholu, jak jej řidič přiznal, neodpovídá dechovým zkouškám ani laboratorním zjištěním a alkoholu musel vypít ve skutečnosti mnohem víc. Došel k tomu, že řidič v době nehody mohl mít 1,27 až 1,51 promile.
V druhém posudku, kdy znalec dostal další informace o vypitém alkoholu a času požití, dospěl k závěru, že řidič měl v době nehody jen 0,21 až 0,22 promile. K podobným hodnotám dospěl i druhý znalec.
Nejen pivo. Prezidentův řidič sdělil, co vypil předtím, než havaroval
Kopp při minulém jednání připustil, že vypil půllitr točeného piva a jeden „šnyt“ před večeří a dal si také necelé dva panáky slivovice.
„Větší porce alkoholu byla vypita před počátkem jízdy, většina alkoholu nebyla vstřebána,“ řekl znalec Martin Mžik. Podle něj však mohlo předcházet nespočet různých variant, jak se vše mohlo odehrát.
Znalec také konstatoval, že hladina kolem 0,22 promile je velmi nízká. Může způsobit problémy spíše člověku, který není zvyklý pít. I taková hladina však už může mít vliv u řidiče na rychlost rozhodování, odhad vzdáleností a rychlost reakcí na vnější podněty. Významně vyšší je tento vliv ve fázi vstřebávání alkoholu.
Připouští jen řidičskou chybu
Soud se také zabývá otázkou, zda řidič v době služební pohotovosti mohl pít alkohol. I když on tvrdí, že se nemohl seznámit s předpisem z loňského roku, prokazatelně mu to zapovídal už dřívější předpis, který znal už od roku 2020. Před službou a při jejím výkonu nesmí řidič-ochránce požívat alkohol ani návykové látky.
Koppovi nadřízení soudu sdělili, že řidič nehodu nehlásil. Jeho kolega, který vypovídal, však řekl, že on volal místnímu starostovi a také hlavnímu ochránci, pak už u nehody byli policisté i příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Řidič už minule řekl, že jel poněkud svižně a zatáčka ho překvapila. Nyní zopakoval, že šlo pouze o řidičskou chybu. Odjetí od nehody vysvětlil tím, že hledal bezpečné místo k zastavení.
„Alkohol neměl vliv na mou jízdu, celou cestu jsem jel pomalu úzkými uličkami, na rovince jsem zrychlil, protože se tam dá zrychlit, je to tam poměrně přehledné. Mezi obcemi pak jezdím opatrně a pomalu, kvůli srnkám. Tady jsem to s rychlostí trochu přehnal, považuji to za řidičskou chybu, ne ovlivnění alkoholem,“ řekl dnes Vojtěch Kott.
Žalobce Lukáš Vodička viní Koppa z toho, že ve výkonu služby či služební pohotovosti v přesně nezjištěnou dobu pil alkohol a poté řídil vůz značky BMW X5. Nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vozu ani stavu silnice a v pravotočivé zatáčce levým bokem najel do oplocení u domku, narazil do obecního elektrického sloupu a pak i do zaparkovaného osobního auta. Zastavil až po více než dvou stech metrech v lese.
Bude pro něj žádat peněžitý trest a zákaz řízení. I když na služebním autě ani nevystřelily airbagy, od nehody je nepojízdné a dosud neopravené, škoda na něm je 1 až 1,3 milionu korun.
Obhájce žádá kázeňské řízení
Obhajoba tvrdí, že řidič v době služební pohotovosti neměl zakázáno pít alkohol. S takovým přípisem nikdy nebyl seznámen. „Alkohol v této hladině nepatří před trestní soud, patří do kázeňského řízení. Pan obžalovaný jasně řekl, že se v tomto cítí být vinen. Proto bezpochyby bude v kázeňském řízení potrestán,“ uvedl minule Koppův advokát Pavel Kroupa.
Policii k nehodě zavolal majitel poškozeného auta Tomáš Koláčný, který slyšel náraz a domníval se, že viník ujíždí směrem na Náchod. Hlídka jela naproti. Pak venku jeho soused našel registrační značku z prezidentského vozu.
Kopp se majiteli poškozeného auta omluvil telefonicky. Údajně mu slíbil, že škodu zaplatí, majitel však teprve očekával plnění od pojišťovny. Postěžoval si, že pak mu Kopp přestal zvedat telefon. Na doplatek za zničené auto od obžalovaného řidiče dosud čeká, do soudního řízení se přihlásil s částkou kolem 30 tisíc korun, i když výdaje měl vyšší, ale nemůže je doložit.
K čemu je pohotovost
Obžalovaný řidič je od 7. března zproštěn výkonu služby. Už minule prohlásil, že ví, že se před jízdou pít nesmí, ale že pil těsně před jízdou, takže ho alkohol nemohl ovlivnit.
Oba jeho kolegové nadýchali kolem 0,3 promile a dostali už za pití alkoholu kázeňské tresty. Oba řekli u soudu, že Koppa neviděli pít, zvláštního počínání za jízdy si nevšimli. Podle nich byl svědomitý a dobrák.
Ochránce Václav Přibyl řekl, že ve služební pohotovosti musí být ochranka ve „funkčním stavu“. Pít alkohol je možné, „pokud jsme si stoprocentně jisti, že nebudeme potřeba“. Prezident Pavel dosud nikdy ochranku nezburcoval mimo domluvený čas, proto se podle Přibyla dalo předpokládat, že ochránci vystřízliví do druhého dne.
Podobně i jeho kolega Vladimír Slabej mluvil o tom, že se dalo kalkulovat s deseti hodinami času, které měli ochránci přes noc pro sebe. Pak se však poopravil a pronesl: „V době služební pohotovosti by se neměly požívat žádné návykové látky.“
Soud bude pokračovat 25. března videokonferenčním výslechem svědka.