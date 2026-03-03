I málo alkoholu může mít vliv, soudí znalec o nehodě prezidentova řidiče

Štěpánka Tůmová
  16:43
U Okresního soudu v Náchodě pokračovalo líčení s řidičem prezidenta Petra Pavla, který loni opilý boural v České Čermné cestou ze zabijačky. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp měl v krvi podle posudku v době nehody kolem 0,2 promile alkoholu. Jak uvedl znalec, i to mohlo jeho řidičské schopnosti ovlivnit. Obhájce chce, aby se věc řešila v kázeňském řízení. Prezident v době nehody v autě nebyl.
Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února...

Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února 2026) | foto: David Taneček, ČTK

Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února...
Soud s řidičem prezidenta Petra Pavla, který v opilosti boural
Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února...
Prezident Petr Pavel s ochrankou
13 fotografií

Za přečin porušení povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru mu hrozí až dva roky vězení, případně zákaz činnosti. Žalobce pro něj žádá peněžitý trest a zákaz řízení motorových vozidel na 1,5 až dva roky.

Nehoda se stala 8. února po 21. hodině v České Čermné, kam jezdí prezidentský pár na chalupu. Jak potvrdil čermenský starosta pro iDNES.cz, v ten den tam přátelé pořádali soukromou zabijačku a prezidenta pozvali. Provázela ho ochranka.

Jejím členům končila služba ve 20 hodin, podle svědků z ochranky tou dobou odvedli prezidenta pěšky domů, předali jej dalším ochráncům a na pozvání hostitelů se ještě na zabijačku vrátili. Ochranka včetně řidiče už měla v té době služební pohotovost až do 7. hodiny ráno.

Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února 2026)
Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února 2026)
Soud s řidičem prezidenta Petra Pavla, který v opilosti boural
Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února 2026)
13 fotografií

Hlavní líčení pokračovalo výslechy svědků a znalce a také přehráním videozáznamů z kamery v prezidentském voze.

Podle záběrů z kamery vůz pomalu projel úzkými silničkami v obci, v okrajové části směrem na Dobrošov však zrychlil, narazil do oplocení rodinného domu, zaparkovaného auta a sloupu elektrického vedení. Řidič nezastavil, jen couvl a s vozem odjel o stovky metrů dál do lesa, kde teprve s kolegy obhlíželi škodu.

Tvrdil napřed, že byl ve voze sám

„Jel jsem sám. Kolegy jsem měl vyzvednout, ale měl jsem nehodu. Pak sem přišli,“ tvrdil Kopp hlídce na záznamu krátce po nehodě, ale před soudem už nemlžil, že oba kolegy vezl.

„Nehoda se stala kolem 21:05. Do zatáčky jsem asi měl moc plynu, vyneslo mě to doleva, do příkopu, kde bylo i zaparkované auto, do něj jsem naboural,“ přiznával řidič hlídce.

3. února 2026

Otazníky jsou i kolem toho, co vlastně na zabijačce vypil. Přiznal původně, že odpoledne si dal půllitr dvanáctistupňového piva a před jízdou panáka slivovice. Později na policii řekl, že měl tři půllitry piva, maso a několik panáků pálenky.

Hodinu po nehodě nadýchal 1,47 promile alkoholu, druhé měření ukázalo 1,42 promile. Odběr krve později ukázal hodnoty 0,91 a 0,85 promile.

Mnoho variant, říká znalec

Znalec z oboru toxikologie Martin Mžik v prvním posudku uzavřel, že množství vypitého alkoholu, jak jej řidič přiznal, neodpovídá dechovým zkouškám ani laboratorním zjištěním a alkoholu musel vypít ve skutečnosti mnohem víc. Došel k tomu, že řidič v době nehody mohl mít 1,27 až 1,51 promile.

V druhém posudku, kdy znalec dostal další informace o vypitém alkoholu a času požití, dospěl k závěru, že řidič měl v době nehody jen 0,21 až 0,22 promile. K podobným hodnotám dospěl i druhý znalec.

Nejen pivo. Prezidentův řidič sdělil, co vypil předtím, než havaroval

Kopp při minulém jednání připustil, že vypil půllitr točeného piva a jeden „šnyt“ před večeří a dal si také necelé dva panáky slivovice.

„Větší porce alkoholu byla vypita před počátkem jízdy, většina alkoholu nebyla vstřebána,“ řekl znalec Martin Mžik. Podle něj však mohlo předcházet nespočet různých variant, jak se vše mohlo odehrát.

Znalec také konstatoval, že hladina kolem 0,22 promile je velmi nízká. Může způsobit problémy spíše člověku, který není zvyklý pít. I taková hladina však už může mít vliv u řidiče na rychlost rozhodování, odhad vzdáleností a rychlost reakcí na vnější podněty. Významně vyšší je tento vliv ve fázi vstřebávání alkoholu.

Připouští jen řidičskou chybu

Soud se také zabývá otázkou, zda řidič v době služební pohotovosti mohl pít alkohol. I když on tvrdí, že se nemohl seznámit s předpisem z loňského roku, prokazatelně mu to zapovídal už dřívější předpis, který znal už od roku 2020. Před službou a při jejím výkonu nesmí řidič-ochránce požívat alkohol ani návykové látky.

Koppovi nadřízení soudu sdělili, že řidič nehodu nehlásil. Jeho kolega, který vypovídal, však řekl, že on volal místnímu starostovi a také hlavnímu ochránci, pak už u nehody byli policisté i příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Řidič už minule řekl, že jel poněkud svižně a zatáčka ho překvapila. Nyní zopakoval, že šlo pouze o řidičskou chybu. Odjetí od nehody vysvětlil tím, že hledal bezpečné místo k zastavení.

„Alkohol neměl vliv na mou jízdu, celou cestu jsem jel pomalu úzkými uličkami, na rovince jsem zrychlil, protože se tam dá zrychlit, je to tam poměrně přehledné. Mezi obcemi pak jezdím opatrně a pomalu, kvůli srnkám. Tady jsem to s rychlostí trochu přehnal, považuji to za řidičskou chybu, ne ovlivnění alkoholem,“ řekl dnes Vojtěch Kott.

Žalobce Lukáš Vodička viní Koppa z toho, že ve výkonu služby či služební pohotovosti v přesně nezjištěnou dobu pil alkohol a poté řídil vůz značky BMW X5. Nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vozu ani stavu silnice a v pravotočivé zatáčce levým bokem najel do oplocení u domku, narazil do obecního elektrického sloupu a pak i do zaparkovaného osobního auta. Zastavil až po více než dvou stech metrech v lese.

Bude pro něj žádat peněžitý trest a zákaz řízení. I když na služebním autě ani nevystřelily airbagy, od nehody je nepojízdné a dosud neopravené, škoda na něm je 1 až 1,3 milionu korun.

Obhájce žádá kázeňské řízení

Obhajoba tvrdí, že řidič v době služební pohotovosti neměl zakázáno pít alkohol. S takovým přípisem nikdy nebyl seznámen. „Alkohol v této hladině nepatří před trestní soud, patří do kázeňského řízení. Pan obžalovaný jasně řekl, že se v tomto cítí být vinen. Proto bezpochyby bude v kázeňském řízení potrestán,“ uvedl minule Koppův advokát Pavel Kroupa.

Policii k nehodě zavolal majitel poškozeného auta Tomáš Koláčný, který slyšel náraz a domníval se, že viník ujíždí směrem na Náchod. Hlídka jela naproti. Pak venku jeho soused našel registrační značku z prezidentského vozu.

Kopp se majiteli poškozeného auta omluvil telefonicky. Údajně mu slíbil, že škodu zaplatí, majitel však teprve očekával plnění od pojišťovny. Postěžoval si, že pak mu Kopp přestal zvedat telefon. Na doplatek za zničené auto od obžalovaného řidiče dosud čeká, do soudního řízení se přihlásil s částkou kolem 30 tisíc korun, i když výdaje měl vyšší, ale nemůže je doložit.

K čemu je pohotovost

Obžalovaný řidič je od 7. března zproštěn výkonu služby. Už minule prohlásil, že ví, že se před jízdou pít nesmí, ale že pil těsně před jízdou, takže ho alkohol nemohl ovlivnit.

Oba jeho kolegové nadýchali kolem 0,3 promile a dostali už za pití alkoholu kázeňské tresty. Oba řekli u soudu, že Koppa neviděli pít, zvláštního počínání za jízdy si nevšimli. Podle nich byl svědomitý a dobrák.

Ochránce Václav Přibyl řekl, že ve služební pohotovosti musí být ochranka ve „funkčním stavu“. Pít alkohol je možné, „pokud jsme si stoprocentně jisti, že nebudeme potřeba“. Prezident Pavel dosud nikdy ochranku nezburcoval mimo domluvený čas, proto se podle Přibyla dalo předpokládat, že ochránci vystřízliví do druhého dne.

Podobně i jeho kolega Vladimír Slabej mluvil o tom, že se dalo kalkulovat s deseti hodinami času, které měli ochránci přes noc pro sebe. Pak se však poopravil a pronesl: „V době služební pohotovosti by se neměly požívat žádné návykové látky.“

Soud bude pokračovat 25. března videokonferenčním výslechem svědka.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Drahé bundy do hor? Majitelka Luční boudy útočí a obviňuje KRNAP z plýtvání

Premium
Luční bouda v Krkonoších je od neděle přístupná jen ubytovaným. (1. června 2025)

Dlouhodobá nevraživost mezi majitelkou Luční boudy Klárou Sovovou a Správou KRNAP kvůli kamerovému systému, pokutám a vjezdům do chráněného území má další dějství. Boudařka se rozhodla na sociálních...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

OBRAZEM: Jarní prázdniny v Krkonoších? Modrá obloha, výhledy a stále dost sněhu

Jarní lyžovačka na Medvědíně (26. února 2026).

Senzační výhledy nabízejí Krkonoše v těchto dnech všem lyžařům, běžkařům, skialpinistům či pěším turistům. Lyžování o jarních prázdninách slibuje modrou oblohu a teploty, při kterých se dá posedět na...

Jsem tajný agent, hrozil propuštěný vrah studentovi i zbraní. Pak ho znásilnil

Krajský soud v Hradci Králové

Třináct let vězení uložil Krajský soud v Hradci Králové třiašedesátiletému Pavlu Honzírkovi, který se podle obžaloby vydával za tajného agenta a pod pohrůžkami násilí, které doplnil o prohlídku jím...

I málo alkoholu může mít vliv, soudí znalec o nehodě prezidentova řidiče

Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února...

U Okresního soudu v Náchodě pokračovalo líčení s řidičem prezidenta Petra Pavla, který loni opilý boural v České Čermné cestou ze zabijačky. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp měl v krvi podle posudku...

3. března 2026  16:43

Další hradeckou cyklověž postaví nováček v oboru, výdej stroje zabere 20 sekund

Pracovníci bourají cyklověž u hotelu Černigov v Hradci Králové (15. listopadu...

V listopadu uplynuly čtyři roky, kdy z Hradce Králové v tichosti zmizela druhá a poslední parkovací věž pro kola. Ostudu chce město, které v roce 2013 mělo vůbec první samoobslužný biketower v...

3. března 2026  16:30

Na Hradecku zlikvidovali další chov s ptačí chřipkou, utratili sedm tisíc kachen

Kvůli ptačí chřipce hasiči likvidovali 6800 kachen v chovu v obci Kosičky –...

Hasiči v obci Nové Město na Hradecku dnes zlikvidovali chov kachen zasažený ptačí chřipkou. Utratili asi 7800 ptáků, kteří byli ve třech halách. Novoměstské ohnisko bylo třetím letošním v komerčním...

3. března 2026  9:29,  aktualizováno  15:25

Na Hradecku zlikvidovali další chov s ptačí chřipkou, utratili sedm tisíc kachen

Kvůli ptačí chřipce hasiči likvidovali 6800 kachen v chovu v obci Kosičky –...

Hasiči v obci Nové Město na Hradecku dnes zlikvidovali chov kachen zasažený ptačí chřipkou. Utratili asi 7800 ptáků, kteří byli ve třech halách. Novoměstské ohnisko bylo třetím letošním v komerčním...

3. března 2026  9:32,  aktualizováno  15:25

Vydával se za policistu, poslal gumový penis na dobírku. Soud potrestal stalkera

Premium
ilustrační snímek

Stovky oplzlých zpráv, noční telefonáty, poslouchání za oknem i balík s erotickou pomůckou. To je jen malý výčet z toho, co jednatřicetiletý muž z Náchodska dlouhodobě prováděl ženám, které si...

3. března 2026  13:08

Chemický pokus se nezdařil, kvůli vážnému popálení školaček obvinili vedoucí kroužku

Liberečtí záchranáři musejí pomáhat svým frýdlantským kolegům a vyjíždět za...

Kriminalisté obvinili z přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti osmapadesátiletou ženu, která vedla na základní škole v Hradci Králové kroužek, při němž loni v listopadu během pokusu chemikálie...

3. března 2026  11:10,  aktualizováno  11:12

Chemický pokus se nezdařil, kvůli vážnému popálení školaček obvinili vedoucí kroužku

Liberečtí záchranáři musejí pomáhat svým frýdlantským kolegům a vyjíždět za...

Kriminalisté obvinili z přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti osmapadesátiletou ženu, která vedla na základní škole v Hradci Králové kroužek, při němž loni v listopadu během pokusu chemikálie...

3. března 2026  11:12

SP ve snowboardingu Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky

Zuzana Maděrová při cestě za svou zlatou olympijskou medailí.

Světový pohár ve snowboardingu poprvé míří do Špindlerova Mlýna. V areálu Svatý Petr se uskuteční závody paralelního slalomu mužů a žen, které patří mezi nejatraktivnější disciplíny zimní sezony. Na...

3. března 2026  7:57

Paraglidistka zůstala po pádu ležet na zemi, má poraněnou pánev

V Rudníku spadla paraglidistka. (2. března 2026)

Nedaleko Černé hory v Krkonoších havarovala v pondělí odpoledne paraglidistka. Zranila se a zůstala ležet na zemi. Letečtí záchranáři ji vrtulníkem přepravili do hradecké fakultní nemocnice.

2. března 2026  15:08

Studie napoví, jak dál s hlučnou střelnicí. Pomoci může val či stěhování

Obyvatele hradeckých Malšovic trápí hluk střelby z tamní armádní střelnice....

Obyvatele Malšovic i Malšovy Lhoty na okraji Hradce Králové trápí už dlouhé roky hluk z výstřelů ze střelnice, kde trénují nejen olympijští brokaři. Stížnosti zatím k ničemu nevedly. Radnice zkusí...

2. března 2026  10:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Zvířata nestačí jen zachránit. Stanice pomáhá i s jejich návratem do přírody

Záchranná stanice vznikla na zahradě rodinného domu v Lípě nad Orlicí na...

Čáp, který si zlomil nohu zaseklou do drátu od hromosvodu, mládě kuny sražené autem, ptačí mláďata, jež přišla o rodiče při zateplování domu. I když záchranná stanice v Lípě nad Orlicí na Rychnovsku...

1. března 2026  10:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.