Tři roky pro viníka tragické srážky aut u Špindlerova Mlýna platí, řekl soud

Obžaloba vinila Chauru z usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozilo mu až osm let vězení.

Hradecký krajský soud nyní rozhodoval pouze o výši trestu a náhradě škody, nikoli o vině, kterou již řidič uznal u první instance. Rozsudek je pravomocný, dá se dovolat k Nejvyššímu soudu.

Předseda senátu Jiří Mádr připomněl, že polehčující okolností je, že Chaura dosud nebyl trestán, má už však na svém kontě několik prokázaných dopravních přestupků za opakované překročení rychlosti, účast u nehody, při níž byl zraněn cyklista a další. Měl vyslovené i zákazy řízení.

Muž v současné době pracuje v soukromé firmě jako plánovač výroby. Advokát navrhl, aby byl jeho klientovi uložen podmíněný trest.

„Mám za to, že soud první instance nevzal v potaz všechny okolnosti. Klient má ve výlučné péči tříletého syna. Matka je závislá na návykových látkách a její přístup k synovi je omezený. Můj klient je v současnosti jedinou pečující osobou,“ řekl obhájce obžalovaného, podle nějž je to hlavní důvod, proč by Chaura neměl jít do vězení.

Advokát navrhl tříletou podmínku, zákaz řízení, obecně prospěšné práce. Poškození by se podle návrhu obhájce měli se škodou obrátit na civilní soud. Podotkl, že rodiče obžalovaného jsou v případě, že bude obžalovaný vykonávat prospěšné práce, ochotni se o vnuka po tuto dobu starat.



„Můj klient odešel z oboru, odevzdal řidičský průkaz, vykonává prospěšné práce,“ řekl obhájce.

Zmocněnec poškozených prohlásil, že podmíněný trest je pro poškozené nepřijatelný. Zpochybnil i argument, že by se o syna nemohla starat matka.

Státní zástupce u krajského soudu uvedl, že trest, který vyměřil trutnovský soud, považuje za přiměřený. „Navrhuji, aby odvolání bylo zamítnuto jako neodůvodněné,“ poznamenal.

Souzním s poškozenými, řekl řidič

Soudce odvolání po půldruhé hodině zamítl. Podle něj obžalovaný spáchal nedbalostní trestný čin. Poté sice podnikl řadu polehčujících kroků, což však nemění nic na tom, že spáchal dva trestné činy a za volantem se dlouhodobě choval hrubě nezodpovědně.

10. září 2020

„Je proto nutné uložit nepodmíněný trest,“ uvedl soudce Mádr. Krajský soud taktéž potvrdil rozhodnutí okresního soudu, že Chaura musí zaplatit poškozeným asi 1,3 milionu korun.

„Je to tragédie, která se nedá odčinit. Sám jsem přišel o bratra, takže s poškozenými souzním. Buďte přítomní, žijte v lásce,“ řekl novinářům obžalovaný, když opouštěl soudní síň.

21. září 2019

Nehoda se stala předloni 21. září na silnici z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna. Vojtěch Chaura jel ve vozu Ford Mustang spolu s dvanáctiletým spolujezdcem směrem od Vrchlabí. Při projíždění pravotočivou zatáčkou v zalesněném úseku přejel do protisměru a čelně narazil do vozu Škoda Rapid. V něm cestoval devětačtyřicetiletý brigádní generál Vojenského zpravodajství Milan Jakubů a jeho o dva roky mladší žena.

Příliš rychlá jízda

Generál srážku nepřežil, spolujezdkyně skončila s vážným zraněním v nemocnici. Dodnes je v pracovní neschopnosti.



Nehodě předcházel předjížděcí manévr, jímž se Chaura dostal před jiný vůz. Podle znalců měl pak mustang při nájezdu do osudové zatáčky rychlost až 158 kilometrů v hodině.

Když Chaura začal v zatáčce intenzivně brzdit, zpomalil na 121 kilometrů v hodině, ale nebyl schopen udržet vůz ve svém pruhu a najel do protisměru.

„Chtěl jsem se zařadit. Bylo chybou začít předjíždět na takto krátkém úseku. Pamatuju si dokončení předjíždění a pak už jen záblesky. Před nehodou jsem jel svižně, ale neuvědomuji si, že by to bylo tak rychle, jak uvádí posudek,“ řekl obžalovaný u trutnovského soudu.

„Mrzí mě, že jsem zapříčinil tuto tragédii, byla to má chyba,“ řekl novinářům před soudní síní při zářijovém hlavním líčení.

Obžalovaný, který měl s řízením sportovních vozů zkušenosti, protože se odmala účastnil amatérských závodů, u soudu několikrát zopakoval, že svého činu lituje. Řekl, že si uvědomuje chybu, je připraven nést následky a nastoupit do vězení. „Auta byla mým koníčkem, vášní i zaměstnáním. Byl to můj život,“ prohlásil také.

Podle bratra zemřelého brigádního generála Luboše Jakubů mělo úmrtí na život rodiny destruktivní dopad. Armáda se s generálem loučila s vojenskými poctami.

Posádka Fordu Mustang z nehody vyvázla pouze s lehkým poraněním. Za nimi jela další sportovní auta, podle svědků se rychlost údajně pohybovala kolem 150 kilometrů v hodině a vozy se navíc předjížděly v zatáčkách. Auta se účastnila srazu mustangů ve Špindlerově Mlýně.