Rozhodnutí je pravomocné. Oba muži vinu od počátku odmítali.
„Všechna podaná odvolání se zamítají,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Viktor Mach. Prvoinstanční verdikt chtěl změnit Kmoníček i státní zástupkyně.
Podmínka za ovlivnění tendrů v nemocnici Náchod. Stejný soud případ řešil už potřetí
Podle Macha k tomu ale nebyl důvod, královéhradecký soud správně zjistil stav věci i vyhodnotil důkazy. „Soud také dospěl k závěru, že vyměřený trest je zcela přiměřený,“ dodal soudce.
Případ se týkal druhého a třetího tendru na přestavbu krajské Oblastní nemocnice Náchod, které kraj neúspěšně organizoval v letech 2015 až 2016.
První zakázka měla hodnotu téměř 1,2 miliardy korun, druhá 1,3 miliardy. Podle obžaloby oba muži činili kroky k tomu, aby zakázky získala společnost Metrostav. V případě Červinského ale soud dospěl k závěru, že čin nespáchal.
„Firmě nemohla vzniknout žádná výhoda“
Kmoníček byl v e-mailovém kontaktu se dvěma manažery Metrostavu, jimž poskytoval před vypsáním tendru zadávací dokumentaci a umožňoval jim vznášet k ní připomínky. O Červinském obžaloba tvrdila, že vše řídil a kvalifikační požadavky na uchazeče koncipoval tak, aby Metrostav měl výhodu v soutěži.
Oba muži byli obžalovaní z pokusu o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a z pokusu o zneužití pravomoci úřední osoby. Dvojice vinu v minulosti odmítla.
Kmoníčkův obhájce na počátku odvolacího jednání řekl, že i kdyby jeho klient zaslal část zadávací dokumentace někomu z Metrostavu, nemohla z daných dokumentů firmě vzniknout žádná výhoda.
Soudy se táhnou od roku 2019
Poukázal také na délku řízení, které podle něj trvá asi deset let. Nebylo podle něj také nijak prokázáno, že by Kmoníček měl v úmyslu výhodu někomu zjednat. Soudy se případem začaly zabývat už v roce 2019. I odvolací soud kauzu řešil poněkolikáté.
Krajský soud v Hradci Králové v dubnu 2022 uložil Kmoníčkovi a Červinskému pětileté tresty vězení a peněžité tresty. Vrchní soud verdikt zrušil, stejně jako v září 2021 po prvním odvolání. Poprvé, v červenci 2020, krajský soud potrestal Kmoníčka pětiletým trestem vězení a Červinského osvobodil.
Stavební firmu se kraji podařilo vybrat až ve čtvrté soutěži, stalo se jí konsorcium firem Geosan Group a BAK stavební společnost. Stavba dvou nových pavilonů začala v dubnu 2018 a skončila v září 2020.