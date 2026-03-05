Podmínka platí. Soud potvrdil trest za ovlivňování tendrů v nemocnici Náchod

Autor: ,
  13:49
Pražský vrchní soud potvrdil tříletý podmíněný trest bývalému vedoucímu odboru investic Královéhradeckého kraje Emilu Kmoníčkovi za zmanipulování dvou miliardových tendrů na přestavbu krajské nemocnice v Náchodě. Někdejšího hejtmanova poradce Lubomíra Červinského osvobodil.
Krajský soud v Hradci Králové projednával znovu případ Emila Kmoníčka (vlevo) a...

Krajský soud v Hradci Králové projednával znovu případ Emila Kmoníčka (vlevo) a Lubomíra Červinského (vpravo), obviněných z pokusu o manipulaci miliardové zakázky na přestavbu náchodské nemocnice. (26. dubna 2022) | foto: ČTK

Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat případ Emila Kmoníčka a...
Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat případ Emila Kmoníčka a...
Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat případ Emila Kmoníčka (vlevo) a...
Krajský soud v Hradci Králové projednával znovu případ Emila Kmoníčka (vlevo) a...
27 fotografií

Rozhodnutí je pravomocné. Oba muži vinu od počátku odmítali.

„Všechna podaná odvolání se zamítají,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Viktor Mach. Prvoinstanční verdikt chtěl změnit Kmoníček i státní zástupkyně.

Podmínka za ovlivnění tendrů v nemocnici Náchod. Stejný soud případ řešil už potřetí

Podle Macha k tomu ale nebyl důvod, královéhradecký soud správně zjistil stav věci i vyhodnotil důkazy. „Soud také dospěl k závěru, že vyměřený trest je zcela přiměřený,“ dodal soudce.

Případ se týkal druhého a třetího tendru na přestavbu krajské Oblastní nemocnice Náchod, které kraj neúspěšně organizoval v letech 2015 až 2016.

První zakázka měla hodnotu téměř 1,2 miliardy korun, druhá 1,3 miliardy. Podle obžaloby oba muži činili kroky k tomu, aby zakázky získala společnost Metrostav. V případě Červinského ale soud dospěl k závěru, že čin nespáchal.

„Firmě nemohla vzniknout žádná výhoda“

Kmoníček byl v e-mailovém kontaktu se dvěma manažery Metrostavu, jimž poskytoval před vypsáním tendru zadávací dokumentaci a umožňoval jim vznášet k ní připomínky. O Červinském obžaloba tvrdila, že vše řídil a kvalifikační požadavky na uchazeče koncipoval tak, aby Metrostav měl výhodu v soutěži.

Krajský soud v Hradci Králové projednával znovu případ Emila Kmoníčka (vlevo) a Lubomíra Červinského (vpravo), obviněných z pokusu o manipulaci miliardové zakázky na přestavbu náchodské nemocnice. (26. dubna 2022)
Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat případ Emila Kmoníčka a Lubomíra Červinského (vlevo), kteří jsou obviněni z pokusu o manipulaci miliardové zakázky na přestavbu náchodské nemocnice. (25. června 2019)
Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat případ Emila Kmoníčka a Lubomíra Červinského (na snímku), kteří jsou obviněni z pokusu o manipulaci miliardové zakázky na přestavbu náchodské nemocnice. (25. června 2019)
Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat případ Emila Kmoníčka (vlevo) a Lubomíra Červinského, kteří jsou obviněni z pokusu o manipulaci miliardové zakázky na přestavbu náchodské nemocnice. (25. června 2019)
27 fotografií

Oba muži byli obžalovaní z pokusu o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a z pokusu o zneužití pravomoci úřední osoby. Dvojice vinu v minulosti odmítla.

Kmoníčkův obhájce na počátku odvolacího jednání řekl, že i kdyby jeho klient zaslal část zadávací dokumentace někomu z Metrostavu, nemohla z daných dokumentů firmě vzniknout žádná výhoda.

Soudy se táhnou od roku 2019

Poukázal také na délku řízení, které podle něj trvá asi deset let. Nebylo podle něj také nijak prokázáno, že by Kmoníček měl v úmyslu výhodu někomu zjednat. Soudy se případem začaly zabývat už v roce 2019. I odvolací soud kauzu řešil poněkolikáté.

Krajský soud v Hradci Králové v dubnu 2022 uložil Kmoníčkovi a Červinskému pětileté tresty vězení a peněžité tresty. Vrchní soud verdikt zrušil, stejně jako v září 2021 po prvním odvolání. Poprvé, v červenci 2020, krajský soud potrestal Kmoníčka pětiletým trestem vězení a Červinského osvobodil.

Stavební firmu se kraji podařilo vybrat až ve čtvrté soutěži, stalo se jí konsorcium firem Geosan Group a BAK stavební společnost. Stavba dvou nových pavilonů začala v dubnu 2018 a skončila v září 2020.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Drahé bundy do hor? Majitelka Luční boudy útočí a obviňuje KRNAP z plýtvání

Premium
Luční bouda v Krkonoších je od neděle přístupná jen ubytovaným. (1. června 2025)

Dlouhodobá nevraživost mezi majitelkou Luční boudy Klárou Sovovou a Správou KRNAP kvůli kamerovému systému, pokutám a vjezdům do chráněného území má další dějství. Boudařka se rozhodla na sociálních...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Hradec - Baník 0:1 po pen., další pohárové drama, v osmé sérii rozhodl Chaluš

Kapitán Hradce Vladimír Darida (vlevo) a Jakub Pira z Ostravy.

V úterý Jablonec překvapivě vyřadil Slavii a Mladá Boleslav si poradila se Spartou. Oba favorité po prodloužení nezvládli rozstřel. I středeční čtvrtfinále domácího poháru rozhodovaly penalty. Po...

Podmínka platí. Soud potvrdil trest za ovlivňování tendrů v nemocnici Náchod

Krajský soud v Hradci Králové projednával znovu případ Emila Kmoníčka (vlevo) a...

Pražský vrchní soud potvrdil tříletý podmíněný trest bývalému vedoucímu odboru investic Královéhradeckého kraje Emilu Kmoníčkovi za zmanipulování dvou miliardových tendrů na přestavbu krajské...

5. března 2026  13:49

Urgentní pátrání po třináctileté dívce, může být v ohrožení života

Policie po 13leté Patricii Soukupové z České Skalice na Náchodsku (5.března...

Policie hledá třináctiletou Patricii Soukupovou z České Skalice na Náchodsku. Naposledy ji viděli ve středu odpoledne. Její telefon je nedostupný a je bez finanční hotovosti. Podle policie může být v...

5. března 2026  13:03,  aktualizováno  13:28

Děkanku zprostili obžaloby z vynášení informací. Nevěděla, že kolega řídil firmu

Děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Alena Myslivcová...

Obvodní soud pro Prahu 6 zprostil ve čtvrtek děkanku Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alenu Myslivcovou Fučíkovou obžaloby z vynášení informací o veřejných zakázkách. Podle...

5. března 2026  12:19

Šedá myška se připomněla. Nováková o olympiádě i změně mentality po pádech

Premium
Barbora Nováková sjíždí trať alpského lyžování, sjezdovou část kombinovaného...

Boduje v Evropském poháru, sem tam se objeví v tom Světovém a na nedávné olympiádě v Itálii dojela v superobřím slalomu čtrnáctá coby nejúspěšnější česká alpská lyžařka. Přesto se o Barboře Novákové...

5. března 2026

Na stavbu infocentra u Teplických skal je vše připravené, čelí ale referendu

Informační centrum Teplické skály. Návrh z roku 2022 platí, ale s betonovou...

Referendum o stavbách za desítky milionů korun čeká v březnu obyvatele Teplic nad Metují na Náchodsku. Rozhodnou, zda má radnice pokračovat v projektu bytového domu a zda se může pustit do budování...

24. února 2026  14:04,  aktualizováno  5. 3. 8:56

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Hradec - Baník 0:1 po pen., další pohárové drama, v osmé sérii rozhodl Chaluš

Kapitán Hradce Vladimír Darida (vlevo) a Jakub Pira z Ostravy.

V úterý Jablonec překvapivě vyřadil Slavii a Mladá Boleslav si poradila se Spartou. Oba favorité po prodloužení nezvládli rozstřel. I středeční čtvrtfinále domácího poháru rozhodovaly penalty. Po...

4. března 2026  19:47

Nosorožčí samice po příjezdu do Dvora frkala, ale zvyká si. Má pomoci chovu

V královédvorském Safari Parku se zabydluje 2,5letá samice nosorožce dvourohého...

Do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku v úterý přicestovala ze zoo v německém Magdeburku samice vzácného nosorožce černého východního poddruhu, který je v přírodě ohrožený vyhynutím....

4. března 2026  16:07

Ve Špindlerově Mlýně se při srážce s lyžařem vážně zranila snowboardistka

Záchranáři zasahovali u srážky lyžaře a snowboardistky ve Špindlerově Mlýně....

Na dojezdu černé sjezdovky na Pláních ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších se v úterý odpoledne srazili lyžař a snowboardistka. Zasahovali u nich členové horské služby i zdravotničtí záchranáři. Pro oba...

4. března 2026  12:44

Továrna v Častolovicích hučí, stěžují si lidé. Firma slíbila technologii vyladit

Isover ze skupiny Saint-Gobain se zabývá výrobou minerálních izolací, na...

Lidé v okolí továrny Isover v Častolovicích na Rychnovsku si stěžují na nepříjemný hluk po spuštění nové linky, která ve zkušebním provozu funguje od prosince. Firma se hluk snaží snižovat. Opatření...

4. března 2026  10:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

I málo alkoholu může mít vliv, soudí znalec o nehodě prezidentova řidiče

Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února...

U Okresního soudu v Náchodě pokračovalo líčení s řidičem prezidenta Petra Pavla, který loni opilý boural v České Čermné cestou ze zabijačky. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp měl v krvi podle posudku...

3. března 2026  16:43

Další hradeckou cyklověž postaví nováček v oboru, výdej stroje zabere 20 sekund

Pracovníci bourají cyklověž u hotelu Černigov v Hradci Králové (15. listopadu...

V listopadu uplynuly čtyři roky, kdy z Hradce Králové v tichosti zmizela druhá a poslední parkovací věž pro kola. Ostudu chce město, které v roce 2013 mělo vůbec první samoobslužný biketower v...

3. března 2026  16:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.