Kritici apartmánů v Peci uspěli u soudu, milion developerovi platit nemusí

Verdikt je nepravomocný, developerská firma K2 Invest se může odvolat. Její zástupci k soudu nedorazili.

Apartmánový hotel Pecr Deep s 36 byty se v centru Pece otevřel na konci roku 2018. Za zhruba 200 milionů korun ho postavila firma K2 Invest chrudimského podnikatele Milana Kušty.

Opoziční sdružení ještě před dokončením projektu přišlo na svých webových stránkách s kritikou, že stavba narušuje krajinný ráz a především je v rozporu s územním plánem. Objekt u parkoviště Kaplička je podle nich o dvě patra vyšší, než kolik zde dokument dovoluje. Sdružení Žijeme Sněžkou poslalo stížnosti na městský i krajský úřad.

Developer sdružení v květnu 2019 zažaloval a za poškození dobrého jména požadoval odškodné milion korun.

„To, co sdružení uvedlo na internetových stránkách, a to, že žalobce postupuje v rozporu s územním plánem, nepřesáhlo obecnou míru difamačního (difamace, urážka na cti, pozn. red.) sdělení a nezasáhlo do dobré pověsti žalobce,“ uvedl předseda senátu krajského soudu Tomáš Liskovský s tím, že každý má právo na svobodu projevu.

Rozsudek v podstatě potvrdil, že investor obešel územní plán. Místopředseda spolku Žijeme Sněžkou Tomáš Kučera podobný verdikt očekával.

Územní plán nelze donekonečna obcházet

„Vnímáme to jako jasný vzkaz developerům a také stavebním úřadům, aby lépe pracovali s projektovou dokumentací a nevytvářeli si svá vlastní pravidla, aby náš územní plán nebyl touto formou donekonečna obcházen,“ sdělil Kučera.



Podle sdružení investor v projektové dokumentaci vydával první nadzemní podlaží za podzemní a nejvyšší podlaží za galerii předposledního podlaží.



Obě strany před soudem operovaly vlastními znaleckými posudky. Na počtu nadzemních podlaží se nedokázali shodnout ani odborníci. Podle Rudolfa Berana, který vypracoval posudek pro K2 Invest, má budova tři podlaží. Dělal ho ovšem v době, kdy stavba ještě nebyla dokončená. Podle Miloše Holmana, autora posudku pro Žijeme Sněžkou, apartmánový dům tvoří pět pater.

Třetí posudek vypracoval na žádost policie českobudějovický znalecký ústav Pro-Plans a ztotožnil se se závěry, ke kterým došel Miloš Holman.

„Stavba Pecr Deep má pět nadzemních podlaží a jedno podzemní. Územní plán však připouští maximálně tři nadzemní podlaží a šikmé zastřešení,“ napsali autoři posudku v závěrečné zprávě, jejíž kopii má MF DNES k dispozici. Podle znaleckého ústavu investor manipuluje s definicí, co je podzemní a co nadzemní podlaží.

Developer ani jeho advokát nyní k soudu nepřišli.



„Pan Kušta se cítí dotčen, že je napadáno jeho podnikání, které je transparentní a přispívá k rozvoji v regionu. Vše realizuje na základě zákonných administrativních postupů. Sdružení rozšiřovalo nepravdivé údaje a naznačovalo, že to jde nějakými vedlejšími cestičkami. To se snažíme zvrátit,“ vysvětlil loni pro MF DNES právní zástupce investora Jan Plavec, proč K2 Invest podalo žalobu.



Část patra musel odbourat

Společnost K2 Invest kromě Pece pod Sněžkou realizovala několik developerských projektů. Bytové domy stavěla v Chrudimi, Pardubicích, Kolíně i Kvasinách. Chrudimské noviny v červnu 2019 informovaly, že investor musel ustoupit tlaku tamní radnice a odbourat část nejvyššího patra rezidence Kopanický mlýn.

Dopustil se stejného prohřešku jako v Peci. V rozporu s projektovou dokumentací i územním plánem postavil jedno podlaží navíc.

Jednatel firmy Milan Kušta má kontroverzní pověst. V roce 2007 byl za pokus o daňový podvod odsouzen na dva roky s podmíněným tříletým odkladem. Podle rozsudku se pokusil krátit daň.



Družstvo Agrospol Eco, jehož byl členem, podle státního zastupitelství zařadilo do účetnictví tři falešné smlouvy související s prodejem pozemků v Chrudimi pro průmyslovou zónu u bývalé Transporty. Družstvo se mělo pokusit připravit stát na daních o 12 milionů korun.

V Peci rostou další apartmány

Opoziční spolek Žijeme Sněžkou v poslední době podrobně sleduje apartmánovou výstavbu v hlavním středisku východních Krkonoš. V komunálních volbách před třemi lety získal 38 procent hlasů a v devítičlenném zastupitelstvu má tři křesla.

Stavební boom v Peci neustává. U parkoviště Kaplička už začala stavba rezidence Krakonoš s 37 apartmány, za kterou stojí holandský podnikatel Gerard Streefkerk. Ve stejné lokalitě plánuje firma Martina Kubíka vybudovat komplex Svatá Barbora s 80 rekreačními byty ve dvou objektech. Pražská developerská společnost Bau-Invest usiluje o stavbu pěti bytových domů se 70 apartmány, restaurací a wellness na Malé Pláni.

O územní plán Pece pod Sněžkou se vedou spory od roku 2011, kdy ho zastupitelé schválili. Letos na jaře krajský soud dokonce jeho část zrušil. Město proto začalo připravovat stavební uzávěru pro Horní a Dolní Pláně, aby mohlo účinně usměrňovat projekty investorů. K tomu nakonec nedošlo.

Radnice uspěla s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu, který konstatoval, že stávající územní plán platí včetně regulačních „bublin“. Pomyslné kružnice kolem každé stavby ovlivňují, co bude stát v okolí, a definují odstupové vzdálenosti od existujících objektů.