Předseda senátu Jiří Vacek uzavřel, že nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž jsou ženy stíhány.
Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce si pro odvolání ponechal lhůtu, stejně tak učinily dvě z obžalovaných. Další dvě se práva na odvolání vzdaly, jednou z nich je vdova po podnikateli.
Řípa zemřel v březnu 2021, byl vlastníkem jaroměřské skupiny Karsit. Krajský soud se případem zabýval podruhé poté, co odvolací Vrchní soud v Praze původní odsuzující rozsudek krajského soudu loni zrušil.
„Já bych nikdy proti vůli svého manžela nejednala. Dnešním rozhodnutím soudu jsem potěšena a děkuji za něj. Je to úspěšný výsledek několikaletého boje za očištění mého jména. Věřím, že soud dnes rozhodl i pod vlivem dřívějšího rozhodnutí Vrchního soudu, který celou věc lépe pochopil, zrušil odsuzující rozsudek a věc vrátil k novému projednání. V rámci rodiny již mezi námi není žádná nevraživost. Podařilo se nám obnovit dobré vztahy a jednotu. Dědické řízení po mém manželovi bylo na začátku léta uzavřeno dohodou všech zúčastněných a všechny spory byly ukončeny,“ uvedla Alena Řípová ve stanovisku zaslaném redakci iDNES.cz.
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Kauza padělané závěti po továrníku Řípovi. Vdovu čeká nový proces, rozhodl soud
Loni v dubnu krajský soud vdově Řípové uložil pětileté vězení a peněžitý trest 3,5 milionu korun. Dvě svědkyně závěti potrestal prvoinstanční soud podmíněnými tresty a úřednici, která ověřovala podpisy, obžaloby zprostil.
Žaloba vinila Řípovou z toho, že vytvořením padělané závěti mohla ostatním dědicům způsobit škodu nejméně 117,5 milionu korun. Další tři ženy se podle obžaloby na věci podílely. Všechny obžalované vinu a jakékoli nezákonné jednání u prvoinstančního soudu při loňském prvním jednání i dnes odmítly.
Obžalovány byly z podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby. Protože příbuzní vzali zpět své souhlasy se stíháním Řípové, soud její stíhání pro podvod zastavil. Z obžaloby ze zneužití pravomoci úřední osoby ve formě účastenství soud Řípovou obžaloby zprostil. Obžaloby soud zprostil i obě svědkyně a úřednici.
Z výpovědí Řípové a dalších členů rodiny loni před krajským soudem vyplynulo, že vztahy mezi nimi nebyly zdaleka harmonické. Kolem dědictví se vedla řada civilních soudních sporů. Na jedné straně stáli David a Roman Řípovi, synové Františka Řípy z prvního manželství. Na straně druhé byly Davidova nevlastní sestra Kamila Kaiserová a její matka Alena Řípová, která skupinu s Františkem Řípou od 90. let minulého století vybudovala.
Letos v červnu pozůstalí a dědicové po Řípovi oznámili, že ukončili vzájemné spory, uzavřeli dohodu o vypořádání pozůstalosti a dohodli se na ukončení soudních sporů.
V srpnu Kamila Kaiserová jako majitelka Karsit Group prodala stěžejní část skupiny, a to výrobu autodílů ve firmě Karsit s.r.o., konkurenční společnosti Hauk z Police nad Metují na Náchodsku. Transakci následně bez podmínek povolil antimonopolní úřad.