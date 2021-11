Opilý muž ze žárlivosti zkopal těhotnou ženu, u soudu dostal podmínku

Petr K. 31. března mezi půlnocí a půl jednou ráno v bytě, kde tehdy žil, vypil větší množství alkoholu a do toho byl ještě pod vlivem marihuany a kokainu. Ženu zbil, přestože o jejím těhotenství věděl. Podle žalobce byl v té době nepříčetný.

„Poškozenou fyzicky napadl pod vlivem žárlivosti, a to tím způsobem, že ji nejprve udeřil silnými údery pěstí do oblasti hlavy, břicha a celého těla, následně se ji snažil kopnout obutou nohou do spodní části jejího těla, kousl ji do levé líce, kdy poté, co poškozená při jeho útoku upadla na zem, ji opět bil silnými údery pěstí do různých částí jejího těla, včetně oblasti jejího břicha, dále ji kopal nohama obutýma do těžké pracovní obuvi do břicha a tahal po zemi za vlasy,“ stojí v obžalobě.

„Po celou dobu útoku si poškozená snažila bránit hlavně oblast svého břicha, prosila jej, aby zanechal svého jednání, volala o pomoc. Následně se jí podařilo z bytu utéct. Tímto jednáním jí způsobil tupý úraz hlavy, trupu a končetin,“ píše dále žalobce.

Žena podle soudu jen šťastnou náhodou unikla horším zraněním. Poté, co už ležela na zemi a útočník do ní kopal, jí hrozila další zranění lebky a vnitřních orgánů, jako jsou játra nebo ledviny.

Předseda senátu Miroslav Mjartan muži za opilství uložil tři roky vězení s podmínečným odkladem na pět let. Zároveň mu uložil nastoupit na protialkoholní léčbu v ambulanci.

Musí se také podrobit programu sociálního výcviku a převýchovy a také programu psychologického poradenství. Nesmí vstupovat do obydlí napadené ženy ani okolí, pokud s tím ona nebude souhlasit. Nesmí pít alkohol a brát návykové látky. Ženě musí zaplatit nemajetkovou újmu.

Rozsudek je pravomocný, obžalovaný ani státní zástupce se neodvolali. Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, která uplatňovala svůj nárok na náhradu škody za léčbu, soudce odkázal na civilní řízení.