Muž z Trutnova popíral na ruské síti holokaust. Debilita, zhodnotil u soudu

Stavební dělník obžalovaný z celé řady trestných činů přišel na soudní jednání s mírným zpožděním v mikině s kapucí a v tričku kapely Sabaton pod bundou. Příspěvky omlouval svou neznalostí.

“Nepřipadalo mi to jako trestná činnost. Kdybych věděl, že je to trestné, tak bych takové ptákoviny v životě nepsal,“ kál se v průběhu líčení.

Na otázku, proč se svého jednání dopouštěl, odpověděl soudci jediným slovem: „Debilita.“ Následně vyloučil, že by byl ortodoxním zastáncem nějakého pravicového hnutí.

Výčet jeho prohřešků je poměrně široký: dva přečiny projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, dvou přečinů hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, dvou přečinů popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy a zločinu vyhrožování teroristickým útokem.

“Svých skutků se dopouštěl postupně od roku 2018 do února roku 2021. Jednalo se o směsici různých trestných činů od zločinu vyhrožování teroristickým útokem, který je z nich nejzávažnější, až po schvalování genocidy nebo hanobení národa, rasy a přesvědčení. Šlo o verbální trestné činy týkající se například antisemitismu či popírání židovského holocaustu. Své výroky uváděl na svém veřejném profilu na sociální síti VKontaktě (ruská obdoba sociální sítě Facebook, pozn.red.),“ upřesnil státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Martin Bílý.

Dohoda o vině a trestu

Žalobce se v polovině března s obžalovaným dohodl na vině a trestu. Soud se tak zabýval schválením navrhované dohody, která spočívala v udělení tříletého trestu vězení s podmínečným odkladem na čtyři roky, dohledu probační a mediační služby a zaplacení pokuty 90 tisíc korun v měsíčních splátkách ve výši 1 875 korun měsíčně.

Obžalovaný potvrdil, že jako stavební dělník vydělává 20 až 22 tisíc korun měsíčně a splátky bude schopen pravidelně hradit.

„Je mi 57 roků, můžu spadnout z lešení a nebudu moct třeba půl roku dělat,“ zapochyboval nejprve. „Pokud by to mělo takto objektivní důsledky, tak by to nebylo tak přísné, ale pokud byste to ze své vůle nesplácel, pak by vám mohl být trest nebo jeho část přeměněn na trest nepodmíněný,“ poučil ho soudce.

Než se začalo schylovat k vynesení rozsudku, ještě se obžalovaného zeptal, zda se chce ještě vyjádřit. “Co mám říct. Je blbost, co jsem udělal, štve mě to,“ shrnul obžalovaný.

Senát návrhu žalobce a obžalovaného nakonec v plném rozsahu vyhověl. Obě strany se následně vzdaly práva na odvolání, rozsudek je tak pravomocný.

Trest je výchovný

“Skutkově je to jasné, obžalovaný se k trestné činnosti doznal a soud po prozkoumání spisového materiálu nemá důvod pochybovat o skutkových ani právních závěrech, jak byly kvalifikovány ze strany vrchního státního zastupitelství. Nemáme ani problém s tím, přijmout poměrně mírný trest, trest výchovný. Myslím si, že obžalovaný si dobře uvědomuje, jakou hloupost spáchal. Bude ho to něco stát, na druhou stranu si alespoň příště dá pozor,“ konstatoval soudce Jiří Vacek.

Podle obhájce Michala Kellnera mají z výsledku prospěch obě strany sporu. „Jedná se o vyjednaný kompromis. Původní návrh peněžitého trestu byl vyšší. Myslím si, že se nám argumentací podařilo ho snížit na částku, kterou byl pan odsouzený schopen akceptovat. O podstatě skutků nemohu podrobně hovořit. Obžalovaný si uvědomuje, že by se neměly opakovat a myslím si, že se jich ve svém budoucím životě zdrží. Bylo to pro něho dostatečné ponaučení,“ řekl.

Čerstvě odsouzený muž se od soudu vydal pěšky směrem k hradeckému nádraží. Jeho případ státního zástupce zaujal tím, že u vyhrožování teroristickým trestným činem se při vyšetřování zjistilo, že se ho dopouštěl ve větším rozsahu.

„Respektive na jeho profilu bylo zjištěno více komentářů v různých diskuzích. V jiných obdobných případech šlo zpravidla o jednotlivé komentáře. On jich měl vícero,“ podotkl žalobce a dodal, že za vyhrožování teroristickým trestným činem hrozí trest odnětí svobody na 5 až 15 let. Vzhledem k okolnostem případu však podle něj není trest příliš mírný.

„Uznal svoji vinu, doznal se a současně se zavázal, že uhradí peněžitý trest. V tomto případě je podle mého názoru trest přiměřený,“ řekl.