Matka žáka napadla učitelku, nadávala i ředitelce. Musí odpracovat 260 hodin

Incident v Základní škole T. G. Masaryka se stal 19. října ve vstupním vestibulu. Sedmatřicetiletá nezaměstnaná Veronika M. tam napadla jednu z učitelek a poškodila jí krční páteř.

Předseda senátu Pavel Ruml agresorku potrestal za přečin úmyslného ublížení na zdraví a také výtržnictví, protože hrubě neslušně vystupovala na veřejnosti. Kromě odpracování 260 hodin musí zaplatit 57 576 korun.

Matka přišla do školy kvůli tomu, že učitelka v hodině tělocviku jejího syna chodícího na první stupeň údajně necitlivě trefila míčem do ruky. Ačkoliv měla ve škole dohodnutou schůzku, přišla do školy o několik dní dříve a učitelku napadla.

Rozhodnutí není pravomocné, žena sice prohlásila vinu, a tedy potvrdila právní kvalifikaci skutku, přesto si ponechala lhůtu na odvolání.

„Před zraky nejméně dalších dvaceti osob, především žáků první třídy i části učitelského sboru, fyzicky zezadu napadla nepřipravenou učitelku, která kolem ní prošla, a se slovy ‚Co si to dovolujete k mému synovi?‘ jí zezadu pevně trhla za její culík tak, že jí vytrhla chumáč vlasů a s vysokou intenzitou jí trhla celou hlavou a současně ji udeřila rukou mezi lopatky. Přičemž na ni křičela, že si to s ní vyřídí a nebude po jejím synovi házet míčem,“ uvedl v návrhu na potrestání okresní státní zástupce Vladimír Štěpánek.