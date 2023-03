Pirát z Adršpachu dostal za sražení chodců pět let, oba horolezci zemřeli

Kromě nepodmíněného trestu má zákaz řízení na osm let a musí uhradit nemajetkovou újmu kolem 10 milionů korun. Jeho auto propadlo státu.

Obě strany se vzdaly práva na odvolání. Rozsudek je pravomocný ohledně viny a výše trestu. Zmocněnci si však nechali lhůtu ohledně vyměřené škody, tato část je zatím nepravomocná.

Nehoda se stala 22. srpna před 22. hodinou u horního parkoviště v Adršpachu. Na následky zranění zemřeli dva horolezci, majitelé outdoorové firmy ve věku 29 a 49 let. Jeden podlehl zraněním na místě, druhý ve vrtulníku.

„Je mi to líto, nemělo se to stát, Adršpachem jezdím sedm let a projdou tam tisíce lidí. Ten den pršelo, nenapadlo mě, že někdo vejde do silnice,“ řekl obžalovaný u soudu.

Okresní státní zástupce Vladimír Štěpánek navrhl řidiči trest v horní sazbě 6 let, ale uznal, že oběti se chovaly velmi riskantně.

Obhájce Jan Kubeček žádal přihlédnout k tomu, že muži se pohybovali ve vozovce bez reflexních prvků, v opilosti a stáli uprostřed silnice se zákazovou značkou. Chtěl pro klienta trest od 3,5 roku vězení.

Obžaloba muže viní ze spáchání přečinů usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, jelikož řídil vozidlo, přestože má vysloven platný zákaz řízení až do roku 2027.

Policie nejprve našla odstavené auto a do několika hodin vypátrala i jeho řidiče. Když jej dopadli, měl dechovou zkoušku negativní, ale znalecký posudek z toxikologie potvrdil, že měl v době nehody okolo 0,2 promile alkoholu v krvi. Znalecký posudek z oboru dopravy zase poukázal na to, že řidič jel v obci rychlostí přibližně 90 km/h a že poškození muži šli prostředkem silnice.

Dvě desítky záznamů, opakované zákazy řízení

Jan Č. má v evidenční kartě řidiče na dvě desítky záznamů. Soudy mu opakovaně ukládají zákaz řízení, které však nerespektuje, přestože v závěru zářijového jednání před okresním soudem uvedl, že ho páchání další trestné činnosti mrzí.

Muž byl v minulosti za obdobnou trestnou činnost již odsouzen. Podmínku dostal za to, že v listopadu 2016 při couvání v Červeném Kostelci v důsledku nepozornosti porazil autem seniorku. Žena se těžce zranila na hlavě a v nemocnici později zemřela. Muž za to dostal v roce 2017 patnáct měsíců vězení s odkladem na pětiletou zkušební dobu a také pětiletý zákaz řízení.

Ten však podle zjištění soudu nedodržoval. Ve zkušební době byl dvakrát odsouzen kvůli tomu, že dál šoféroval. Spáchal také tři přestupky. Okresní soud v Náchodě loni v září přeměnil Janu Č. podmínku na trest vězení, v té době už pobýval ve vazbě kvůli nehodě v Adršpachu.

Soudce Jan Bergmann tehdy rozhodl, že Jan Č. spáchal ve zkušební době dalších pět deliktů, nevedl řádný život, neosvědčil se a podmíněně odložených 15 měsíců musí vykonat ve věznici s ostrahou. Muž podal okamžitě stížnost, Krajský soud v Hradci Králové mu však na podzim nevyhověl.