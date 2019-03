Scéna z Titaniku a pád páru do rokle. Mladík popřel, že dívku strčil

Obžalovaný v přípravném řízení vinu přiznal, u čtvrtečního líčení však otočil a zpochybnil výpověď poškozené. „Nedopustil jsem se toho, nic si z té chvíle nepamatuji,“ hájil se.



Podle spisu celému incidentu předcházel rozchod, který obžalovaný neunesl. Po něm tehdy osmnáctiletý mladík, jenž oslavil v den hlavního líčení dvacáté narozeniny, pozval stejně starou dívku na procházku do lesoparku Čeřovka v Jičíně nedaleko centra města.

„Po příchodu dvojice přelezla zábradlí ochozu a stoupla si za něj. V ten moment obžalovaný přistoupil k dívce a strčil ji do osmimetrové rokle. Poškozená se při pádu stihla zachytit zábradlí. Obžalovaný jí však nahoru nepomohl, ale násilím ji dostrkal na okraj otevřené rokle, až spadla. Ihned potom chtěl spáchat sebevraždu a skočil za ní,“ přednesla obžalobu státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Obžalovaný před svou výpovědí požádal předsedu senátu Miroslava Mjartana o vyloučení veřejnosti. Kromě novinářů měla odejít i škola, která se na veřejné zasedání přišla podívat. Jeho žádost podpořila i státní zástupkyně Faltusová a dva obhájci. Mjartan to však zamítl pro nedostatek důvodů.

Tuček tedy hned na úvod řekl, že nebude odpovídat na doplňující dotazy a sdělí jen to nejnutnější.

„V poslední době jsem byl dvakrát hospitalizován na psychiatrické klinice. Jednání, které mi je kladeno za vinu, jsem se nedopustil. Že jsem poškozenou shodil, mi řekla až ona. Mně se nahoře zamotala hlava a více si nepamatuji. V přípravném řízení jsem celou věc přiznal, protože jsem o své vině byl přesvědčen. Jenže moji právníci mi řekli, že mají pochyby o výpovědi poškozené. Když jsem byl pak na rekonstrukci přímo na místě činu, došlo mi, že jsem ji strčit nemohl,“ řekl před soudem.

Jeho obhájci poté ihned žádali o předvedení policistů, kteří v osudný den na místě zasahovali.

Detailní výpověď obžalovaného z přípravného řízení, které se odehrálo v prosinci 2017, přečetl předseda senátu Mjartan. „Začali jsme spolu chodit v roce 2016. Vztah s Kristýnou byl krásný. Byla to moje první opravdová láska a první, se kterou jsem měl intimní vztah,“ stálo v úvodu prvotní výpovědi.

Na začátku vztahu si prý dvojice vyměnila hesla na Facebook, aby mohli podle Tučkových slov vše sdílet. „V den, kdy se to stalo, jsem si přečetl v jejích zprávách, jak si píše s kamarádkou o tom, jak mi má říct o rozchodu. Hned jsem Týně volal, co to má znamenat,“ četl Mjartan.

Pád při scéně z Titaniku

Obžalovaný se po hysterickém telefonátu sešel s poškozenou v jičínském zámeckém parku, kde mu oznámila, že je mezi nimi definitivní konec. „Brečela. Řekla mi, že se ve vztahu necítí dobře. Snažil jsem se ji přemluvit, ona jen brečela a trvala si na svém. Já jí sliboval, že se změním,“ pokračoval.

Dívka však své rozhodnutí nezměnila. Tuček jí po scéně v parku nabídl, zda se nepůjdou projít. Procházka vedla do nedalekého lesoparku Čeřovka.

„Když jsme tam přišli, tak tam nikdo nebyl. Sedli jsme si na zídku, pod kterou je propast. Povídali jsme si o vztahu, brečel jsem i ona. Pak jsme se zvedli, že půjdeme na autobus,“ pokračoval ve čtení Mjartan.

Avšak dvojice se ještě před odchodem rozhodla, že naposledy udělá „scénku z Titaniku“.

„Týna si stoupla přede mě a já ji držel v objetí zezadu. Bylo to krásný ji mít u sebe. Takhle jsme stáli asi dvě minuty. Pak jsme řekli, že půjdeme. Když jsme se otáčeli, tak jsem ji stáhl s sebou do propasti. Týna se ještě stihla chytit za zábradlí a strašně křičela. Rukama jsem ji objímal kolem pasu, až jsem ji stáhl do propasti. Padali jsme společně, ještě jsem ji při volným pádu chvíli držel. Pak jsem se udeřil a trochu jel ze srázu,“ popsal před dvěma lety obžalovaný.

Po pádu prý hned začal hledat poškozenou, která byla asi čtyři metry od něho.

„Začal jsem na ni volat a omlouvat se. Říkala, že má něco s nohou, asi zlomenou. Neptala se, proč jsem to udělal. Jen říkala, že to byla nehoda. Pak přišla nějaká paní, která zavolala pomoc. Potom jsem usnul a probudil se až v nemocnici,“ řekl kriminalistům.

Proč to udělal, prý nechápal. Podle jeho slov se mu zatmělo v hlavě a nevěděl, co dělá. „Po tom všem jsem si s Týnou ještě psal. Jednou se mě zeptala, proč jsem to udělal. Nebyl jsem to prostě já, vůbec jsem nepřemýšlel nad tím, co se stane, když skočíme,“ citoval závěr výpovědi z přípravného řízení Mjartan.

Dívka odmítla vypovídat před veřejností

Po Tučkově čtené výpovědi následoval výslech poškozené, která je stále v lékařské péči.

„Poškozená utrpěla kompresní zlomeninu dvanáctého hrudního obratle, nitrodřeňové zlomeniny prvního a druhého bederního obratle, nestabilní zlomeninu třetího bederního obratle a podvrtnutí pravého hlezenního kloubu - natažení předního vazu mezi kostí holení a lýtkovou s otokem měkkých tkání v okolí,“ stojí ve spisu.

Dívka po svém příchodu do místnosti odmítla vypovídat před veřejností.

„Není mi to příjemné. Pro mě je to osobní věc. Nechci, aby to slyšeli cizí lidi. Pokud tady bude veřejnost, vypovídat nebudu. Když tady budou, budu mnohem více nervóznější,“ sdělila před senátem.

Soudce Mjartan proto tentokrát veřejnost vyloučil. Jde podle něj o citlivou záležitost a vyloučení veřejnosti je tedy opodstatněné. S jeho výrokem souhlasila státní zástupkyně i obhájci.

Na začátku celé kauzy stála teorie, že pár spadl nešťastnou náhodou. „Podle našeho šetření pár vylezl na ochoz, kde se objímali a při otáčení oba uklouzli a spadli přes okraj ochozu do rokle z výšky zhruba osmi metrů,“ popsala dříve policejní mluvčí Iva Kormošová.

Pokud se podaří soudu prokázat úmyslný trestný čin, hrozí mladíkovi až 18 let ve vězení. Další líčení je naplánované na pátek, kdy před senát předstoupí soudní znalci.