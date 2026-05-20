Mobil či tisícovky. Mladý pár drsně loupil, soud jej zase poslal do vězení

Autor:
  13:35
Za dvě přepadení z loňského listopadu potrestal Krajský soud v Hradci Králové mladý pár recidivistů. Tehdy sedmadvacetiletý Kevin H. podle obžaloby v centru města brutálně napadl muže a okradl ho. Předtím přepadl i jednu ženu. Dvacetiletá spolupachatelka Natálie L. mu pomáhala. Ve vězení si odsedí 6,5 a 3,5 roku.
Krajský soud v Hradci Králové | foto: Martin VeselýMF DNES

Rozsudek je pravomocný. Obžalovaní, kteří dosud byli ve vazbě, i státní zástupkyně se vzdali práva na odvolání.

Za loupež ve spolupachatelství poslal předseda senátu Petr Mráka dvojici do věznice s ostrahou, muže odsoudil také za neoprávněné opatření platebního prostředku.

Muži uložil uhradit 12 tisíc korun zdravotní pojišťovně za léčení zraněného, dvojice také musí zaplatit 5 tisíc korun jako náhradu škody.

Jak uvedla dříve policie, pachatelé si oběti vybrali náhodně. První útok se stal 13. listopadu kolem 21. hodiny v Šafaříkově ulici v centru Hradce Králové a druhý 14. listopadu po čtvrté hodině ranní kousek jinde.

Poprvé podle spisu muž vešel do bytového domu, kde si vyhlédl dvacetiletou dívku. Snažil se jí vytrhnout telefon, ale když se bránila, několikrát ji pěstí udeřil do ramene a obličeje, i když ji nezranil. Jakmile jí sebral telefon, utíkal z domu ven. Tam čekala jeho společnice a ta se ještě snažila obrat oběť o kabelku. Obžalovaná do dívky strkala, až spadla na zem a utrpěla odřeniny. Až na přetržený řemínek kabelku uchránila. U soudu škodu vyčíslila na 2 600 korun.

O sedm hodin později, nad ránem, si obžalovaný počínal mnohem agresivněji a žena mu znovu pomáhala. U mříže před klubem se pokusili okrást dvaačtyřicetiletého muže. Záminkou bylo poskytnutí drog. Kevin H. nejdříve muži sebral z batohu lovecký nůž. Rukojetí s kovovou hranou pak oběť opakovaně a silně bil do hlavy a domáhal se mobilu, muž jej však odhodil za zamčenou mříž ke klubu. Pak spadl a útočník ho kopl vší silou do obličeje a dvakrát mu silně dupl na hlavu.

Poškozený se snažil odejít, pár ho však natlačil na mříž u klubu. Obžalovaná žena mu prohledala batoh, její společník oběť prošacoval. Zmocnili se peněženky s hotovostí, doklady i platební kartou, nože, mobilu a sluchátek. Škoda činí kolem 5 tisíc.

Přepadený muž utrpěl tupý úraz hlavy s tržnými poraněními i zlomeninou nosu. Znalecké posudky však ukázaly, že pokud by útočník například prorazil nejtenčí kosti lebky, oběť mohla skončit s těžkou újmou na zdraví.

„Uvedená poranění jsou hodnocena jako středně závažná s průměrnou délkou léčby tržných ran mezi deseti dny až třemi týdny, respektive u zjištěné zlomeniny nosních kůstek v době mezi dvěma až třemi týdny. Z charakteru a mechanismu útoku a zejména jeho intenzity se podává, že mohla vzniknout podstatně závažnější poranění obličeje,“ uvádí se v obžalobě.

Právě kvůli možné těžké újmě na zdraví zněla obžaloba pro Kevina H. na loupež v jiném odstavci než u jeho společnice, tedy šlo o loupež ve stadiu pokusu.

Ani ne dvě hodiny po brutálním přepadení Kevin H. v obchodním centru Futurum utratil z ukradené karty padesátikorunu za nápoj v automatu. Několikrát se pokusil o výběr peněz v bankomatu, jenže ty na kartě nebyly.

Policie už dříve uvedla, že ženě hrozil trest 10 let vězení, muži až 12 let vězení.

V minulosti byl opakovaně odsouzen za násilné i majetkové trestné činy, včetně loupeží. Poprvé byl odsouzen už jako mladistvý, stejně jako spolupachatelka s bohatou trestní minulostí. Oba před listopadovým útokem neměli trvalé bydliště, přespávali po ubytovnách a u příbuzných.

Mobil či tisícovky. Mladý pár drsně loupil, soud jej zase poslal do vězení

Krajský soud v Hradci Králové

Za dvě přepadení z loňského listopadu potrestal Krajský soud v Hradci Králové mladý pár recidivistů. Tehdy sedmadvacetiletý Kevin H. podle obžaloby v centru města brutálně napadl muže a okradl ho....

20. května 2026  13:35

