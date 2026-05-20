Mobil či tisícovky. Mladý pár drsně loupil, soud jej zase poslal do vězení

Rozsudek je pravomocný. Obžalovaní, kteří dosud byli ve vazbě, i státní zástupkyně se vzdali práva na odvolání.
Za loupež ve spolupachatelství poslal předseda senátu Petr Mráka dvojici do věznice s ostrahou, muže odsoudil také za neoprávněné opatření platebního prostředku.
Muži uložil uhradit 12 tisíc korun zdravotní pojišťovně za léčení zraněného, dvojice také musí zaplatit 5 tisíc korun jako náhradu škody.
Jak uvedla dříve policie, pachatelé si oběti vybrali náhodně. První útok se stal 13. listopadu kolem 21. hodiny v Šafaříkově ulici v centru Hradce Králové a druhý 14. listopadu po čtvrté hodině ranní kousek jinde.
|
Párek recidivistů přepadával lidi v ulicích Hradce. Muže kvůli peněžence i zmlátili
Poprvé podle spisu muž vešel do bytového domu, kde si vyhlédl dvacetiletou dívku. Snažil se jí vytrhnout telefon, ale když se bránila, několikrát ji pěstí udeřil do ramene a obličeje, i když ji nezranil. Jakmile jí sebral telefon, utíkal z domu ven. Tam čekala jeho společnice a ta se ještě snažila obrat oběť o kabelku. Obžalovaná do dívky strkala, až spadla na zem a utrpěla odřeniny. Až na přetržený řemínek kabelku uchránila. U soudu škodu vyčíslila na 2 600 korun.
O sedm hodin později, nad ránem, si obžalovaný počínal mnohem agresivněji a žena mu znovu pomáhala. U mříže před klubem se pokusili okrást dvaačtyřicetiletého muže. Záminkou bylo poskytnutí drog. Kevin H. nejdříve muži sebral z batohu lovecký nůž. Rukojetí s kovovou hranou pak oběť opakovaně a silně bil do hlavy a domáhal se mobilu, muž jej však odhodil za zamčenou mříž ke klubu. Pak spadl a útočník ho kopl vší silou do obličeje a dvakrát mu silně dupl na hlavu.
Poškozený se snažil odejít, pár ho však natlačil na mříž u klubu. Obžalovaná žena mu prohledala batoh, její společník oběť prošacoval. Zmocnili se peněženky s hotovostí, doklady i platební kartou, nože, mobilu a sluchátek. Škoda činí kolem 5 tisíc.
Přepadený muž utrpěl tupý úraz hlavy s tržnými poraněními i zlomeninou nosu. Znalecké posudky však ukázaly, že pokud by útočník například prorazil nejtenčí kosti lebky, oběť mohla skončit s těžkou újmou na zdraví.
„Uvedená poranění jsou hodnocena jako středně závažná s průměrnou délkou léčby tržných ran mezi deseti dny až třemi týdny, respektive u zjištěné zlomeniny nosních kůstek v době mezi dvěma až třemi týdny. Z charakteru a mechanismu útoku a zejména jeho intenzity se podává, že mohla vzniknout podstatně závažnější poranění obličeje,“ uvádí se v obžalobě.
|
Nechutné, řekla o erotickém focení dětí žalobkyně. Soud potvrdil tresty příbuzným
Právě kvůli možné těžké újmě na zdraví zněla obžaloba pro Kevina H. na loupež v jiném odstavci než u jeho společnice, tedy šlo o loupež ve stadiu pokusu.
Ani ne dvě hodiny po brutálním přepadení Kevin H. v obchodním centru Futurum utratil z ukradené karty padesátikorunu za nápoj v automatu. Několikrát se pokusil o výběr peněz v bankomatu, jenže ty na kartě nebyly.
Policie už dříve uvedla, že ženě hrozil trest 10 let vězení, muži až 12 let vězení.
V minulosti byl opakovaně odsouzen za násilné i majetkové trestné činy, včetně loupeží. Poprvé byl odsouzen už jako mladistvý, stejně jako spolupachatelka s bohatou trestní minulostí. Oba před listopadovým útokem neměli trvalé bydliště, přespávali po ubytovnách a u příbuzných.