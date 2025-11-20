Osmi ženám dal do pití drogy a pak je znásilnil, soudí vojenského lékaře

V případě prokázání viny hrozí muži pět až 12 let vězení. Lékař podle policie páchal trestnou činnost v letech 2017 až 2024.
K sexuálním útokům totiž zneužíval svého postavení a také odborných farmakologických znalostí. Oběti vyhledával na studentských akcích a setkáních, stojí ve spisu.
Vojenský lékař čelí obžalobě ze znásilnění osmi žen, podle vyšetřovatelů je zdrogoval
Do nápoje podle obžaloby ženám přidal takzvanou „predátorskou“ drogu, jejíž hořkost v něm zanikne. „Bezbarvá a jedovatá chemikálie, obsažená v průmyslových čistidlech a rozpouštědlech, se zneužívá jako ‚predátorská droga‘. Ve skleničce s pitím se může objevit i bez vědomí budoucí oběti,“ píše na policejním webu Lucie Šmoldasová z Národní protidrogové centrály.
Oběti v tomto případě po droze trpěly částečnými výpadky paměti, a chybu navíc hledaly u sebe. Myslely si, že za jejich stav může alkohol.
Z obžaloby, kterou má iDNES.cz k dispozici, vyplývá, že mezi oběťmi byly zejména studentky medicíny.