Vdovu viní z falšování dědické závěti. Soud jí vytkl, že se vyhýbá líčení

Spolu s Řípovou jsou obžalované další tři ženy – Růžena Kneiflová, Lada Butzke a Petra Doležalová, které podle spisu podvodu pomáhaly.

O případu poprvé informoval portál iDNES.cz předloni. Policie tehdy uvedla, že se žena z Náchodska chtěla stát po smrti svého velmi bohatého manžela jedinou dědičkou. Podle kriminalistů zfalšovala s komplickami jeho poslední vůli, ovšem po mužově úmrtí se v domácnosti našla i pravá závěť, a podvod tak vyšel najevo.

„Krajští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality obvinili dvě ženy ve věku 43 a 61 let ze zvlášť závažných zločinů podvod a zneužití pravomoci úřední osoby a další dvě ženy ve věku 49 a 58 let ze zvlášť závažného zločinu podvod,“ upřesnila předloni na konci prosince mluvčí krajské policie Iva Kormošová.

„Ani soud není bezbranný vůči obstrukcím“

Před úterním hlavním přelíčením si vzal slovo předseda senátu Jiří Vacek a nebral si servítky. Nejdříve oznámil, že se kvůli údajné nemoci Alena Řípová znovu omluvila, k soudu tedy dorazily pouze tři zbylé obžalované. Poté soudce Vacek ostře prohlásil, že takové obstrukce za svou kariéru ještě nezažil a že to nehodlá dále snášet. Obžalovaná poslala neschopenku od lékaře na poslední chvíli.

„Soudím už docela dlouho, ale abych osmkrát nařídil hlavní líčení, to se mi ještě nestalo. Naivně jsem si myslel, že už začneme. Házejí nám do toho vidle obžalované. Až do včerejška to vypadalo, že hlavní líčení začne, ale včera volal obhájce paní Řípové, že je klientka nemocná. Přečtu vám neschopenku, abyste si sami udělali obrázek o tom, jak bere naše líčení vážně,“ prohlásil ironicky.

Soudce Vacek sdělil, že se obžalovaná omlouvá kvůli rýmě, kašli a že se v noci budí a potí. „Skutečně závažná diagnóza. Co mě ale nejvíce zaráží, že podle této neschopenky má denně od lékaře povolené vycházky na několik hodin. Nenechám to bez reakce, ani soud není bezbranný vůči obstrukcím. Pokud se toto ještě jednou bude opakovat, vydám příkaz zatčení a budeme rozhodovat o vazbě,“ zdůraznil Vacek.

Podle jeho slov je nutné, aby hlavní líčení konečně začalo a odročil jej na únor. „Paní Řípová nemá úctu k soudu a nemůže dále očekávat naší benevolenci. Neschopenka automaticky neznamená, že se obžalovaný nemůže dostavit k soudu. Doufal jsem, že paní obžalovaná přijde k rozumu. Vyzývám všechny, aby se oprostili od všeho, co by mohlo mařit projednávání,“ podotkl.

K podvodu dopomohla účetní obce

A z čeho se tedy obžalovaná Řípová podle státního zástupce Radima Vítka dopustila? Zfalšovanou závěť údajně vytvořila tak, že ji sama sepsala na papír, kde byl předtím pouze manželův podpis. Pravou závěť, kterou pro případ své smrti podnikatel pořídil a podle které se měl jeho majetek mezi dědice rozdělit podle zákonných podílů, zamlčela.

„V přesně nezjištěné době do 28. února 2020 úmyslně jinak zcela prázdnou stranu listu papíru formátu A4, na níž se nacházel pouze pravý vlastnoruční podpis jejího manžela umístěný vpravo dole, opatřila v její horní polovině tištěným textem,“ píše se v obžalobě.

Ve falešné závěti dle spisu mimo jiné stojí, že manžel „zůstavuje veškerý svůj nemovitý, movitý majetek, jakož i veškeré své obchodní podíly v obchodních společnostech a své cenné listiny a akcie včetně svých pohledávek pro případ smrti své manželce“.

Z obžaloby dále vyplývá, že legalizovat tuto závěť Aleně Řípové pomohla hlavní účetní obce na Náchodsku, která věděla, že tím napomáhá ke zločinu. Ta je nyní druhou z obžalovaných. Účetní provedla legalizaci na závěti, kde už byl podpis. Nepravdivě ji ověřila, neboť ji údajný autor závěti před ní vlastnoručně nepodepsal a nevyhotovil svůj podpis do ověřovací knihy obce.

Další dvě obžalované se dle spisu dopustily toho, že se jako svědkyně podepsaly pod tuto fiktivní závěť.

Tři závěti. Jedna falešná, dvě pravé

„Musely být minimálně srozuměny s tím, že svými formálními svědeckými podpisy na závěti, coby listině upravující nakládání s pozůstalostí v hodnotě minimálně v řádech stovek milionů korun, pomáhají obžalované Aleně Řípové, aby se po smrti manžela neoprávněně domáhala pozůstalosti, v důsledku čehož mohlo dojít ke škodě ostatních dědiců v částce výši než 10 milionů,“ uvedl žalobce Radim Vítek.

Celý výtvor poté Řípová poslala notáři do úschovy. Z pozdějšího vyšetřování ovšem vyplynulo, že manžel již dříve sepsal jinou závěť, kterou obžalovaná záměrně schovala. Stálo v ní, že podíl dědiců bude rozdělen zákonným způsobem. Tuto závěť našla u obžalované policie při domovní prohlídce.

Posléze se našla ještě třetí závěť, o které nevěděla ani obžalovaná. V ní podnikatel odkázal nemovitosti a další cennosti svým čtyřem dětem.

Alena Řípová se dle spisu dopustila zvlášť závažného zločinu podvodu ukončeného ve stádiu pokusu a zločinu zneužití pravomoci úřední osoby, za což ji hrozí až 12 let vězení.

Účetní obžaloba viní ze zločinu podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby, dvě svědkyně zfalšované závěti pak z podvodu.