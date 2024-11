Sokovi upálil dědu a chtěl se zbavit svědka, soudí muže. Šel jsem jen krást, tvrdí

Všechny nejzávažnější trestné činy se odehrály během jednoho týdne loni v září. Kriminalisté muže viní z vraždy staršího muže v hradeckých Plotištích nad Labem, pokusu o vraždu svého „komplice“ a z přípravy vraždy partnera své bývalé přítelkyně.

Žhářský útok se stal loni 25. září krátce po půlnoci v rekonstruovaném dvoupodlažním rodinném domě.

Podle obžaloby muž útok plánoval, šel tam v noci, přinesl si hořlavinu a zapalovač a na více místech v přízemí dům podpálil, přestože věděl, že se uvnitř nachází přinejmenším dvaasedmdesátiletý senior a jeho pes.

„Bezprostřední příčinou smrti bylo uhoření poškozeného při intoxikaci oxidem uhelnatým. Poškozenému způsobil mučivé útrapy způsobené požárem, před kterým nebylo úniku. Tohoto jednání se dopustil ze zavrženíhodné pohnutky spočívající v pomstě,“ uvedla žalobkyně Lenka Faltusová.

Podle ní se chtěl pomstít vnukovi, který už v té době chodil s jeho expřítelkyní. Škoda na nemovitosti přesahuje 1,6 milionu korun.

Vylákání přes falešný profil

Kriminalisté míní, že dále plánoval zavraždit i svého soka. „Nejpozději od odpoledních hodin 27. září 2023 v Hradci Králové si vybral odlehlé místo pro spáchání činu, aby usmrtil třiadvacetiletého přítele ženy, se kterou on sám měl až do loňského léta intimní poměr,“ uvedla státní zástupkyně.

Vytvořil falešný facebookový profil pod identitou Lucie Havránková, ze které poškozený obdržel 27. září ve 13.23 hodin zprávu přes aplikaci Messenger, kde mu pod falešnou identitou sliboval, že mu předá důkazy o smrti jeho dědy. Na noční schůzku k Lesnímu hřbitovu měl přijít beze svědků. K tomu nakonec nedošlo.

Zraněnému muži se podařilo utéct

Třetí důležitou postavou v případu, která zde figuruje pouze jako svědek, je „komplic“ obžalovaného, se kterým se v inkriminovaný den do domu vloupal. Tůma ho po tragédií v domě podle spisu vylákal ke slepému rameni Labe pod záminkou finančního vyrovnání.

Na schůzku si vzal nůž a airsoftovou pistoli. „Poškozeného nejprve pod pohrůžkou plynové pistole donutil, aby se svlékl do naha, a tenisky, džíny, trenýrky a košili vhodil do vody. Pak jej přiměl nahého si lehnout na břicho a v této poloze jej řízl do krku, pobodal pod pravou lopatkou a pořezal na nohou,“ uvedla žalobkyně.

Zraněnému muži se podařilo utéct a náhodní kolemjdoucí mu poskytli první pomoc a zavolali záchranku.

„Poškozený byl převezen k urgentnímu ošetření a hospitalizaci do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Poranění si vyžádala hospitalizaci na chirurgické klinice, ke smrti poškozeného nedošlo jen díky urgentně poskytnuté lékařské péči,“ stojí v obžalobě.

„Šli jsme pouze krást“

Policie podezřelého zadržela asi hodinu po pokusu o druhou vraždu 30. září loňského roku. Od té doby je ve vazbě a k pondělnímu soudu ho přivedla ostraha.

Jakub Tůma vypovídal a řadu okolností vidí velmi odlišně, než jak je uvedeno v obžalobě. Při výslechu prohlásil, že do domu šel pouze krást, aby si přivydělal, na čemž se domluvil se svým známým, se kterým se později u Labe dostal do potyčky.

„Nevěděli jsme, že tam někdo bude. Věděl jsem, že se dům přestavuje. Svítili jsme si mobilem. Vešli jsme do domu. Slyšel jsem štěkot psa. Známému se udělalo blbě. Říkal jsem mu, že na to kašlu, a odešel jsem. Pak jsem se pro něj ale vrátil a viděl jsem, že tam něco rozlévá a zapaluje,“ řekl soudu. Na vykradení domu se domluvili několik dní předem.

Obžalovaný senátu řekl, že když dům opustili, zastavil projíždějící auto: „Viděl jsem, že dům je v plamenech. Poprosil jsem řidiče, aby volal hasiče. Ten to udělal. Počkali jsme, než hasiči projedou. V Hradci jsme se rozdělili. On byl uživatelem drog a bezdomovec.“

Jeho známý naopak policii řekl, že právě obžalovaný byl ten, kdo do domu přinesl v batohu hořlavinu.

„Bojoval jsem o život“

Předseda senátu Luboš Sovák se obžalovaného zeptal, zda se chtěl mstít. „Svým způsobem ano, ale krádeží, ne vraždou. Se svou bývalou jsem už nechtěl mít nic společného, zjistil jsem, že je to lehká dívka, už jsem o ní neměl dobré mínění,“ řekl. Zdůraznil, že si jeho „komplic“ před „akcí“ píchl drogu.

Podobné stanovisko zaujal Jakub Tůma i v případě dalších trestných činů. Odmítl, že by svého mladšího soka kontaktoval a kamkoliv se ho snažil vylákat, nebo dokonce plánoval zabít. Celou věc se svou bývalou považuje za uzavřenou.

K incidentu u Labe, kam dorazil se svědkem událostí v zapáleném domě, sdělil, že se pouze bránil.

„Chtěl po mně peníze, abych mlčel. Bál jsem se, protože už dříve jsem byl trestaný. Šel jsem si to s ním vyříkat. Z té pistole jsme oba stříleli do přírody. Řekl jsem mu, že mu s penězi nemůžu pomoct. On sám se svlékl, nechápu proč. Každý den se sám sebe ptám, co se stalo a proč to udělal. Nejdříve se říznul do krku a pak mě napadl. Bál jsem se o život, proto jsem ho bodl svým nožem,“ prohlásil.

Po incidentu byl od krve, tak šel domů a omyl se. „Když mě kontaktovala policie, ve všem jsem spolupracoval. Doteď si vyčítám všechno, co se stalo. Není lehké bodnout člověka, ale bojoval jsem o život. Nůž nosím pravidelně. Používám ho třeba při krájení jablka. Pistoli nosím jen výjimečně,“ poznamenal obžalovaný, který pracoval jako ochranka kasina, ale poslední zhruba půl roku byl na neschopence.

Může dostat výjimečný trest

„Proč vy jste nebyl zraněn, když jste říkal, že jste bojoval o život?“ zeptala se žalobkyně.

„Viděl jsem, jak natahuje nůž. Připouštím, že jsem ho dvakrát bodl, nic jiného. Asi jsem ho měl nechat, ať mě zabije, a nemuseli jsme tady vůbec být,“ odpověděl ironicky.

Obhájce se klienta mimo jiné zeptal, zda poškozeného pronásledoval a kdy se s partnerkou rozešli. „Nepronásledoval. Rozešli jsme se asi tři čtyři měsíce předtím, než se to stalo. V době skutku jsem už měl jinou přítelkyni,“ vypověděl. Žádnou žárlivost či zášť už prý necítil.

Muž je obžalovaný z vraždy, přípravy vraždy, pokusu vraždy, týrání zvířete a krádeže. U soudu mu hrozí 10 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Co se týče zmíněných krádeží, těch se dopustil v jedné hradecké prodejně, od které předtím ukradl klíče. V tomto bodě obžaloby prohlásil vinu. Soud bude pokračovat výslechem svědků a znalců.