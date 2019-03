Předškolák si šel koupit hračku, prodavač jej znásilnil. Dostal čtyři roky

Chlapci, který si přišel loni v srpnu do obchodu koupit hračku, slíbil Dominik M. panáčka z lega, pokud s ním půjde na dvůr za obchodem. Tam mu zakryl oči trikem a stáhl si kalhoty.

„Obžalovaný si chlapcovou rukou třel přirození. Pak mu ho strčil do úst. Poškozený doteď trpí psychickými problémy,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Milan Šimek. V závěrečné řeči obžalovanému navrhl pětiletý trest, podle trestní sazby mohl dostat až 12 let vězení.

Dominik M. vinu na začátku středečního líčení částečně přiznal. „V ten den jsem byl normálně v práci. Koukal jsem na chlapce, jak si vybírá hračku, ale měl u sebe jen stovku. Zeptal jsem se, jestli by nechtěl lego panáčka zdarma. Chtěl, tak jsem mu řekl, že stačí, když půjde se mnou. Vzal jsem ho tedy zadním vchodem na dvůr,“ vypověděl.

Popsal, že cestou na dvorek vzal triko, které leželo ve skladu. „Zakryl jsem mu s ním oči. Vzal jsem mu ruku a s ní se uspokojoval. Do úst jsem mu ale nic nestrkal, to opravdu ne,“ řekl mladík, který prožil dětství v pěstounské péči.

Tvrdí, že vše trvalo asi dvě minuty, pak chlapce odvedl zpět do obchodu. „Musel jsem se vrátit k zákazníkům. Když jsme se vrátili, už tam byla jeho matka. Chlapci jsem řekl, ať jí řekne, že potřeboval na záchod a že jsem ho doprovodil,“ uvedl u soudu.

Podle předsedy senátu Jiřího Vacka byla vina obžalovaného jasně prokázána znaleckými posudky, výpovědí poškozeného a doznáním obžalovaného.

„Museli jsme přihlédnou k polehčujícím okolnostem. Obžalovaný byl v době činu blízko mladistvému věku, spolupracoval s policií a rodině poškozeného se omluvil,“ prohlásil Vacek. Mladíkovi kromě trestu uložil i ambulantní sexuologickou léčbu.



Dominik M. po celou dobu líčení vyjadřoval lítost. „Nevím, proč jsem to udělal, měl jsem potřebu. Chlapce jsem si vyhlédl hned, jak obchodu vešel. Vím, že jsem mu zkazil život. Myslím na to každý den,“ pronesl.



Se znásilněním se hoch svěřil až za týden

Ke středečnímu soudu se dostavila i chlapcova matka, která pracuje v obchodě vedle hračkářství. „Ten den jsem byla v práci, kam mi sestřenice dovedla syna. Za měsíc měl nastupovat do první třídy. Dala jsem mu stovku, aby si došel do hračkářství něco koupit,“ popsala, co se dělo krátce předtím.

Když se syn dlouho nevracel, šla se po něm podívat. „Nikdo tam nebyl a za několik okamžiků přišel obžalovaný se synem. Řekl mi, že syn potřeboval na záchod, tak ho vzal. Synovi jsem hned vynadala, že nesmí s nikým cizím ani na záchod. Nakonec si vzal prodavač od syna peníze za hračku a odešli jsme,“ pokračovala.

Co se v hračkářství skutečně stalo, se matka dozvěděla až za týden u oběda. „Čekali jsme na jídlo. Aby se syn nenudil, vyndala jsem slevové kartičky do obchodů, aby si s nimi mohl hrát. Když jsem však vytáhla kartičku z hračkářství, řekl, že ho nemá rád, protože mu tam nějaký pán strkal pindíka do pusy,“ řekla se slzami v očích před soudem.

Obžalovaný se jí u soudu snažil omlouvat, ona však na jeho slova nereagovala.

Obžalovaný chlapci zcela narušil dětství

Předseda senátu Jiří Vacek v závěru přečetl výpověď chlapce, která se shodovala s obžalobou. Po traumatickém zážitku hoch trpí psychickými problémy.

„Obžalovaný mu zcela narušil dětství. Chlapec trpí nočními můrami, bojí se tmy a počůrává se. Na procházce s babičkou dokonce házel po kolemjdoucím muži šišky. Když se ho zeptala, proč to dělá, odpověděl, že by to nepochopila. Problémy měl i ve škole, kde obtěžoval spolužačku,“ uvedla zmocněnkyně poškozeného, která v této souvislosti žádala soud o uložení nemajetkové újmy ve výši 600 tisíc korun. Soud poté tuto újmu vyčíslil na 150 tisíc.

K chování obžalovaného mladíka se vyjádřili i soudní znalci z oboru psychiatrie a sexuologie. „Netrpí homosexuální pedofilií ani jinou sexuální deviací. V době skutku byl ve snížené příčetnosti. Obžalovaný je sexuálně nevyzrálý a v současnosti je pro společnost nebezpečný. Rovněž má sadistické sklony. Musí se léčit,“ uvedl znalec.

Rozsudek je nepravomocný, státní zástupce i obhájkyně si ponechali lhůtu na odvolání.