Recidivista doznal pobodání spoluvězně, jiného přivázal k žhavému topení

K hlavnímu přelíčení přivedla vězně eskorta. Osmatřicetiletý Daniel H. ani nevypovídal a prostřednictvím svého obhájce se přiznal ke všem skutkům, tak jak je přednesl státní zástupce Milan Vacek.



Žalobce ze spisu přečetl, že obžalovaný loni 18. prosince ve Valdicích na toaletě ve vězeňské kuchyni napadl pětačtyřicetiletého poškozeného, který tam uklízel.

„Stál v otevřených dveřích kabinky zády k obžalovanému. Úderem pěsti do zad ho srazil na protilehlou zeď, zavřel a uzamkl dveře a poté poškozeného, který se mezitím otočil, uchopil rukama za krk, rdousil ho a nejméně pětkrát mu udeřil hlavou o zeď. Pak vytáhl z kapsy zalamovací nůž, vysunul čepel a opakovaně ho bodal proti obličeji a proti krku,“ popsal žalobce.



Spoluvězni způsobil řezné rány. „K závažnějšímu poranění nedošlo jen díky aktivní obraně poškozeného. Obžalovaný navíc útok doprovázel výhrůžkou, že ho podřeže. Zranění si vyžádalo lékařský zákrok v oblastní nemocnici,“ poznamenal státní zástupce.



Další dva trestné činy se týkají jiného spoluvězně, se kterým obžalovaný sdílel celu. Podle spisu zde týral zjevně slabšího sedmatřicetiletého muže, kterého tloukl vězeňskými pantoflemi do hlavy nebo bil pěstmi do nohou.

Vše vyvrcholilo tím, že ho letos v únoru na cele donutil, aby se vysvlékl do půl těla a vylezl na horní palandu, kde ho přivázal zády k trubce od horkovzdušného topení. Nechal ho tak přivázaného nejméně deset minut a pustil ho až na přímluvu dalšího spoluvězně. Muž utrpěl dvě pásovité popáleniny druhého a třetího stupně na zádech nad lopatkami a dvě popáleniny druhého a třetího stupně na rukou. I v tomto případě skončil poškozený v nemocnici.



Daniel H. tím podle obžaloby spáchal zločin těžkého ublížení na zdraví ukončený ve stadiu pokusu, přečin nebezpečného vyhrožování, přečin týrání osoby žijící ve společném obydlí, přečin ublížení na zdraví a přečin vydírání.

Obhájce Daniela H. uvedl, že jeho klient prohlašuje vinu ve všech bodech obžaloby. „Ano, potvrzuji to. Je mi líto, že se to stalo, ale už to nemůžu vrátit,“ prohlásil obžalovaný na závěr.

Státní zástupce postoj obžalovaného přivítal a v závěrečné řeči řekl, že doznání je výraznou polehčující okolností. I proto navrhl senátu trest u spodní hranice trestní sazby, která je v tomto případě pět let vězení.

K návrhu se připojil i obhájce. „Je patrno, že svého jednání lituje a v současnosti je ve výkonu trestu za své chování chválen,“ připomněl.

Předseda senátu prohlásil, že rozsudek vynese ve středu.

Ve vězení si Daniel H. odpykává osmnáctiletý trest za vraždu spolubydlícího na ubytovně v Hořovicích na Berounsku před devíti lety. Muže, který zemřel až po delší době v nemocnici na oboustranný zánět plic a těžké poranění mozku, ubil hasicím přístrojem.