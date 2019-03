Zubaři scházejí hlavně na Rychnovsku, třetina se navíc chystá do penze

Už přes rok čekají lidé ze Solnice na Rychnovsku na zubaře. Není to dlouhou objednací dobou, ale tím, že v městečku žádný stomatolog není. Skončil v prosinci 2017. Radnice se už dlouho předtím snažila nového zubaře najít, nabízela zvýhodněný městský byt i prostory pro ordinaci, vše marně.

„Ono se to zdá jako malá věc v porovnání třeba s obchvatem města, ale kvůli obchvatu nemám denně osm telefonátů. Kvůli zubaři ano,“ upozorňuje starosta Solnice Jan Hostinský (SNK Solnice).

Ke konci roku skončila zubní lékařka také v sousedních Kvasinách, v létě avizuje konec její kolegyně z vedlejšího Skuhrova nad Bělou. Náhrady za ně se najít nedaří. Zubaři se na Rychnovsko nehrnou, spíše naopak.

Křesla s vrtačkou zmizela i z Dobrušky, Rychnova nad Kněžnou nebo Kostelce nad Orlicí. Další lékař bude o pololetí končit také v Doudlebách nad Orlicí. Za posledních pět let odešlo na Rychnovsku do penze asi dvanáct zubařů, nahradili je pouze dva a situace se bude dál zhoršovat.

Podle dat České stomatologické komory (ČSK) odejde do pěti let do penze až třetina zdejších stomatologů.

„Máme tu patnáct lékařů v předdůchodovém nebo důchodovém věku, kteří budou v příštích letech končit. Například ve Vamberku obě lékařky říkaly, že zůstanou ještě rok dva podle toho, jak zdraví dovolí. V Kostelci je pan doktor už dlouho důchodový. Stejně jedna nebo dvě lékařky v Rychnově. Dá se předpokládat, že budou brzy končit,“ varuje oblastní předseda ČSK na Rychnovsku Tomáš Petrák.

Zubaře zaplatí automobilka, bude doplácet jeho ztrátu

Chybějícího zubního lékaře se v Solnici podařilo najít až nyní, díky automobilce Škoda Auto. Obec se s firmou domluvila, že radnice zrekonstruuje ordinaci a automobilka zajistí provozovatele.

Dohodla se s hradeckou společností Můj zubař, která už má ordinace v Hradci Králové a Novém Městě nad Metují. Za firmou stojí známý česko-syrský stomatolog Radek Mounajjed.

Zubaři na Rychnovsku v číslech: 12 zubních lékařů odešlo do penze za posledních pět let 4 stomatologové otevřeli své ordinace, dva převzali praxi od předchůdců 15 zubařů pravděpodobně zamíří do důchodu v příštích pěti letech

Radnice do úprav investovala stovky tisíc korun. Automobilka by podle dohody měla firmě proplácet finanční ztráty z provozu ordinace. Přesné částky nejsou veřejné.

„Aktivně participujeme na zajištění odborné stomatologické péče v okolí závodu. V Solnici a Kvasinách také v případě potřeby zajistíme optimalizaci provozních nákladů na stomatologickou ordinaci,“ potvrzuje mluvčí kvasinského závodu Martina Gillichová.

„Rozdělili jsme si úkoly, my opravíme barák a oni sehnali firmu. Než stabilizují personál, budou sem jezdit zubaři z jejich ostatních poboček jednou, dvakrát za týden. Následně přijmou lékaře přímo pro tuto ordinaci. Ta poté bude sloužit denně,“ ujišťuje Hostinský.

Firma na svém webu avizovala otevření ordinace v lednu či únoru. Radnici slíbila zahájit činnost do konce března. Podle informací MF DNES by měl do ordinace nastoupit zkušený zahraniční lékař, který studoval v České republice a nyní si vyřizuje pracovní povolení.

O zubaře mají nouzi i v Dobrušce, městský byt nikoho neláká

Kromě solnické ordinace vzniklo nové pracoviště také v Rychnově. Jde však o specialistu na ústní chirurgii a implantologii, který nepřijímá běžné pacienty a pracuje mimo režim pojišťoven. Běžní zubaři i v Rychnově ubývají.

Problém trápí také Dobrušku, kde v minulosti odešlo do penze několik stomatologů. Stejně jako Solnice, i Dobruška je připravena nabídnout novému lékaři ordinaci v městské poliklinice i zvýhodněný městský byt, jenže s nabídkou už tři roky nemá úspěch.

„Teď třeba končila jedna místní studentka zubařiny, snažili jsme se ji přemlouvat, ale ti mladí chtějí zůstat ve velkých městech. Ani ten městský byt pro ně není lákadlo,“ lituje starosta Dobrušky Petr Lžíčař (VZVRD).

Zubařů není málo, ale sídlí hlavně ve velkých městech

Starosta naráží na problém, který trápí celou republiku. Zubaři se drží hlavně ve velkých městech. V menších obcích se lidé nemají u koho registrovat a musí za stomatologem desítky kilometrů. Problém je to třeba v Orlických horách. Dojet odsud k zubaři například do Hradce Králové je výletem na celé dopoledne.

„V celkovém souhrnu není nedostatek stomatologů, ale velký nadbytek jich je ve velkých městech, hlavně v Olomouci, Brně a Praze, kde je nejhustší síť stomatologů možná i ve světovém měřítku,“ upozorňuje Tomáš Petrák.

Nedostatek zubních lékařů nyní mapuje i Královéhradecký kraj, který připravuje koncepci zdravotnictví na příštích pět let. Od ČSK si vyžádal údaje, kolik lékařů v regionech chybí a nakolik se krize prohloubí.

„V koncepci to chceme zohlednit, ale dokument tu situaci nevyřeší. Nemůžeme najít lékaře někde, kde nejsou,“ krotí naděje náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09).

V Hradci Králové se situace zhoršuje, i když je tu nejvíc zubařů

Nejhorší situace je na Rychnovsku, jen o málo lépe je na tom Trutnovsko. Naopak nejsnáze lidé seženou zubaře v okrese Hradec Králové, ač i tady se situace zhoršila.

„Nabídka se snížila. Bývaly doby, kdy bralo deset zubařů. Dnes se na Hradecku zubař sehnat dá, ale nijak moc snadno. Málokterý volnou kapacitu někde inzeruje. Za dvacet let tu však nikdy neklesl počet poskytovatelů, spíše to přibývá,“ říká oblastní předseda ČSK na Hradecku Vít Hrubecký.

Problém je, že kromě nabídky městských bytů, ordinací nebo finanční spoluúčasti z radnic není příliš možností, jak mladé zubaře motivovat, aby se stěhovali na venkov.

Pojišťovny sice ze zákona musí lidem zajistit zdravotní péči, ale k přesvědčování lékařů nemají příliš možností.

„Pojišťovna sice může nějak zvýhodnit lékaře, který by chtěl v té oblasti pracovat, ale neznám nikoho, kdo s tím má nějakou lepší zkušenost,“ uzavírá Tomáš Petrák.