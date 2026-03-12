Jezírko ozdobily sochy modrých koní, senátor si k instalaci nevyřídil povolení

Nepřehlédnutelné sousoší od Michala Gabriela zdobí od pondělka jeden z parků v Hradci Králové. Tři modří koně kráčejí po hladině jezírka v Šimkových sadech. Za zpestřením veřejného prostoru je senátor a zastupitel Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec), město však o umístění soch netušilo.

Asi dvoumetrové sochy jsou odlité z plastu. Pracovníci instalovali figury koní na rybník z loďky, vypomohli si polystyrenovými deskami a kovovými tyčemi.

Senátor se v pondělí v podvečer před sochami vyfotografoval a příspěvek zveřejnil na sociálních sítích. Když si koně začali fotit další lidé a objevily se diskuze nad tím, zač město utrácí, v úterý znovu politik ujasňoval, že městské peníze na modré koně nešly.

V hradeckých Šimkových sadech instalují sousoší Tři modří koně. (9. března 2026)
Tři modří koně od sochaře Michala Gabriela jsou k vidění v Hradci Králové, kráčejí nad hladinou jezírka. (9. března 2026)
V hradeckých Šimkových sadech instalují sousoší Tři modří koně. (9. března 2026)
Senátor Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec), na snímku uprostřed, zaštítil instalaci sousoší Michala Gabriela v Šimkových sadech, jde o soukromou iniciativu. (9. března 2026)
Pořadatelé však vůbec nedořešili zábor veřejného prostranství.

„Aktuální stav je takový, že žadatelé požádali o stanovisko u Technických služeb jako u příslušného správce, ale nepožádali o souhlas vlastníka pozemku, tedy odbor správy majetku města. Poté, co sochy instalovali, jsme jim poslali výzvu. Žádost podali během středy,“ uvedl pro iDNES.cz vedoucí odboru správy majetku města Jan Slavík.

Podnikatel si venku sušil umytý koberec, na udání mu ho odvezli strážníci

Podle vyhlášky musí zájemci žádat o zábor týden předem. Za neoprávněný zábor hrozí pokuta, finanční újma však městu nevzniká, protože za umisťování kulturních záležitostí město peníze nevybírá. Musí se však předem vyjádřit také hlavní architekt či odbor kultury.

„Nyní prověřujeme, zda sochy lze ponechat na místě. Patrně ano, ale ještě čekáme na další stanoviska,“ řekl Jan Slavík.

Na úterním zastupitelstvu o sochách padla jen krátká zmínka, že Hradec nemá s instalací nic společného.

Server iDNES.cz požádal senátora o reakci ve středu, jeho asistent ohledně soch řekl pouze, že jde o nedorozumění. Senátor vzkázal, že má celodenní program a vyjádří se ve čtvrtek nebo možná až v pátek.

Putovní socha ozdobila lázně, dříve už ji obdivovali třeba na Harvardu

Holáskovo vyjádření z úterního zastupitelstva citoval Český rozhlas: „My jsme diskutovali umístění těch soch s technickými službami, které mají správu vodních ploch na starosti, takže bych byl opatrný v nějakých soudech, jestli něco je v pořádku procesně, nebo není.“

Michal Gabriel je zakládající člen Tvrdohlavých, vysokoškolský profesor a bývalý děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Do Hradce se vrací se svými díly po dvou letech.

Tehdy v rámci Sculpture Line vystavil na Labi tři Průzkumníky, kteří však neodolali velkým červencovým dešťům, skáceli se do řeky a nabrali vodu. Pořadatelé je pak museli znovu vztyčit. Také za touto instalací byl senátor Holásek.

